El paro de transportistas se desarrollará este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, luego de que Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes, confirmará la medida de fuerza tras el asesinato de un trabajador del transporte público en San Juan de Miraflores (SJm). El hecho, ocurrido a inicios de la semana, desató la indignación del sector y aceleró la convocatoria a la paralización.

Paro de transportistas EN VIVO este lunes 6 de octubre: empresas suspenden actividades ante aumento de extorsiones 19:05 Universidades e institutos suspenden clases presenciales Hasta el momento, ya son más de cinco instituciones superiores las que se han pronunciado ante el paro de este lunes 6 de octubre. Se espera contar con el apoyo de varios gremios y empresas en señal de rechazo al gobierno y sus medidas antes las extorsiones. - Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - Universidad Privada del Norte (UPN) - Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) - Universidad Antonio Ruiz de Montoya - Escuela de Posgrado de la UPC - Zeguel Ipae - Instituto Toulouse Lautrec 18:44 Choferes "apagarán motores" este lunes 6 de octubre Según Martín Ojeda, miles de transportistas paralizarán sus servicios debido al incremento de la delincuencia en la capital. Se espera que en las próximas horas más gremios se sumen a la iniciativa para entablar diálogo con las autoridades.

Dirigentes como Miguel Palomino y Julio Campo se han sumado a esta convocatoria, e incluso han mencionado que se reunirían en algunos puntos de la capital para poder movilizarse y desarrollar una nueva mesa de diálogo con representantes del gobierno de Dina Boluarte.