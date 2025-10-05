HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
EN VIVO | Universitario vs. Juan Pablo II
Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO este lunes 6 de octubre: empresas suspenden actividades ante aumento de extorsiones

Los transportistas de Lima y Callao paralizarán sus actividades en protesta por el asesinato de un compañero en SJM. Exigen un diálogo con el gobierno de Dina Boluarte.

Transportistas "apagan motores" este 6 de octubre. Foto: composición La República
El paro de transportistas se desarrollará este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, luego de que Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes, confirmará la medida de fuerza tras el asesinato de un trabajador del transporte público en San Juan de Miraflores (SJm). El hecho, ocurrido a inicios de la semana, desató la indignación del sector y aceleró la convocatoria a la paralización.

19:05
5/10/2025

Universidades e institutos suspenden clases presenciales

Hasta el momento, ya son más de cinco instituciones superiores las que se han pronunciado ante el paro de este lunes 6 de octubre. Se espera contar con el apoyo de varios gremios y empresas en señal de rechazo al gobierno y sus medidas antes las extorsiones. 

- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

- Universidad Privada del Norte (UPN)

- Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

- Universidad Antonio Ruiz de Montoya

- Escuela de Posgrado de la UPC

- Zeguel Ipae

- Instituto Toulouse Lautrec

18:44
5/10/2025

Choferes "apagarán motores" este lunes 6 de octubre

Según Martín Ojeda, miles de transportistas paralizarán sus servicios debido al incremento de la delincuencia en la capital. Se espera que en las próximas horas más gremios se sumen a la iniciativa para entablar diálogo con las autoridades. 

Dirigentes como Miguel Palomino y Julio Campo se han sumado a esta convocatoria, e incluso han mencionado que se reunirían en algunos puntos de la capital para poder movilizarse y desarrollar una nueva mesa de diálogo con representantes del gobierno de Dina Boluarte.

