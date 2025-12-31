Habla padre de niño que murió atropellado por camión blindado en Gamarra: "Jugaba con un globo"

Padre de menor fallecido en Gamarra tras ser atropellado por camión blindado dijo que el vehículo no debía estar en la zona. | La República | Composición LR

El padre del niño que murió atropellado por un camión blindado de la empresa Hermes en Gamarra, la tarde de este miércoles 31 de diciembre, brindó declaraciones a los medios de comunicación sobre el incidente ocurrido en la cuadra 16 del jirón San Cristóbal. Visiblemente conmocionado, señaló que el menor se encontraba jugando con su hermana y cuestionó la presencia del vehículo en la zona: “Ese carro no tiene nada que hacer acá”.

Indicó que, por la desesperación, el conductor intentó salir rápidamente y que, debido a la altura del vehículo, no logró ver al menor, atropellándolo. "Estaba jugando con un globo". Asimismo, mencionó que los niños suelen jugar en esa zona y recalcó que no deberían circular vehículos por el lugar. Añadió que, tras el accidente, el conductor no quiso descender del camión, lo que motivó que algunos testigos intentaran obligarlo a bajar por la fuerza. Finalmente, señaló que su hija se encuentra en estado de shock.

¿Cómo ocurrió el accidente en Gamarra?

El accidente ocurrió cuando el vehículo realizaba una maniobra de retroceso, lo que generó conmoción entre comerciantes, vecinos y transeúntes de la zona. Según testigos, el accidente se registró alrededor de las 12:30 p. m. La madre del menor, quien trabajaría como comerciante en el lugar, intentó auxiliarlo tras escuchar los gritos de alerta.

Tras el atropello, se vivieron momentos de alta tensión cuando vecinos, comerciantes y familiares del menor increparon al conductor del camión e intentaron agredirlo. Varias personas rodearon el vehículo exigiendo explicaciones, lo que obligó a la Policía a intervenir y desplegar un amplio resguardo en la zona, especialmente en los alrededores de la avenida Aviación, para evitar mayores incidentes.

Efectivos de la Policía de Homicidios llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, mientras que el conductor fue trasladado bajo custodia a la comisaría Apolo junto con el vehículo involucrado. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

