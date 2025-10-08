HOYSuscripcion LR Focus

Reportan músico herido tras balacera en concierto de Agua Marina
Espectáculos

La Única Tropical se pronuncia tras balacera que sufrió Agua Marina en concierto de Chorrillos: “Basta ya”

El grupo de cumbia La Única Tropical’ se solidarizó con sus colegas de Agua Marina, luego de que uno de sus integrantes habría sido herido de bala. 

La única tropical condenó ataque a Agua Marina. Foto: composición LR/Facebook.
La Única Tropical’ utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo al grupo Agua Marina, que sufrió una balacera durante un concierto en Chorrillos el miércoles 8 de octubre. Uno de sus integrantes habría resultado herido por un disparo, aunque esta información aún está en verificación. “¡Basta ya con esta delincuencia! Fuerza amigos de Agua Marina”, fue el mensaje que compartió la orquesta de cumbia.

Por el momento, solo La Única Tropical se ha manifestado en Instagram sobre el atentado sufrido por Agua Marina durante la noche en el Círculo Militar de Chorrillos. Artistas de otros géneros musicales y figuras del espectáculo también condenaron el hecho.  

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
Pronunciamiento de 'La única tropical' tras atentado contra Agua Marina. Foto: Instagram.

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: reportan que uno de los músicos resultó herido

Dina Paucar y Katty Jara envían fuerzas a Agua Marina

Por su parte, la cantante Dina Paucar se solidarizó con los cantantes de Agua Marina e hizo una oración pidiendo que ningún integrante del grupo de cumbia haya salido herido. “Desde lo más profundo de mi alma, envío mi fuerza, oración y solidaridad a mis hermanos de Agua Marina. Le pido al Señor Dios que todos los integrantes se encuentren bien y que puedan recuperarse pronto. ¡Basta de tanta violencia!”, escribió la popular cantante folclórica en sus redes sociales.

Además, Katty Jara, excantante de cumbia y ahora artista cristiana, compartió el siguiente mensaje tras difundirse las imágenes del momento en que Agua Marina interrumpió su concierto al recibir una ráfaga de balas. “Es tiempo de volver al señor, es el único que puede librarnos”, escribió la exmodelo.

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja al menos músico herido en Chorrillos

