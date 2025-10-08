La Única Tropical se pronuncia tras balacera que sufrió Agua Marina en concierto de Chorrillos: “Basta ya”

La Única Tropical’ utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo al grupo Agua Marina, que sufrió una balacera durante un concierto en Chorrillos el miércoles 8 de octubre. Uno de sus integrantes habría resultado herido por un disparo, aunque esta información aún está en verificación. “¡Basta ya con esta delincuencia! Fuerza amigos de Agua Marina”, fue el mensaje que compartió la orquesta de cumbia.

Por el momento, solo La Única Tropical se ha manifestado en Instagram sobre el atentado sufrido por Agua Marina durante la noche en el Círculo Militar de Chorrillos. Artistas de otros géneros musicales y figuras del espectáculo también condenaron el hecho.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Pronunciamiento de 'La única tropical' tras atentado contra Agua Marina. Foto: Instagram.

Dina Paucar y Katty Jara envían fuerzas a Agua Marina

Por su parte, la cantante Dina Paucar se solidarizó con los cantantes de Agua Marina e hizo una oración pidiendo que ningún integrante del grupo de cumbia haya salido herido. “Desde lo más profundo de mi alma, envío mi fuerza, oración y solidaridad a mis hermanos de Agua Marina. Le pido al Señor Dios que todos los integrantes se encuentren bien y que puedan recuperarse pronto. ¡Basta de tanta violencia!”, escribió la popular cantante folclórica en sus redes sociales.

Además, Katty Jara, excantante de cumbia y ahora artista cristiana, compartió el siguiente mensaje tras difundirse las imágenes del momento en que Agua Marina interrumpió su concierto al recibir una ráfaga de balas. “Es tiempo de volver al señor, es el único que puede librarnos”, escribió la exmodelo.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora