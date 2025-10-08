Durante la noche de este miércoles 8 de octubre, el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos fue interrumpido por una ráfaga de disparos que desató el pánico entre los asistentes. Un video que se ha hecho viral en redes sociales mostró el momento exacto en que la agrupación interpretaba “Corazón partido” cuando se escucharon los disparos, provocando que los músicos huyeran del escenario. Uno de los integrantes resultó herido durante el incidente.

Nota en desarrollo...