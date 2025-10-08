HOYSuscripcion LR Focus

Reportan músico herido tras balacera en concierto de Agua Marina
Sociedad

Video captó momento exacto de feroz balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: dejó al menos un músico herido

El ataque ocurrió mientras daban una presentación en Chorrillos, causando confusión y temor entre el público. Las autoridades han activado un Plan Cerco tras lo ocurrido.

Captan momento exacto de balacera en concierto de Agua Marina. Foto: Composición LR
Durante la noche de este miércoles 8 de octubre, el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos fue interrumpido por una ráfaga de disparos que desató el pánico entre los asistentes. Un video que se ha hecho viral en redes sociales mostró el momento exacto en que la agrupación interpretaba “Corazón partido” cuando se escucharon los disparos, provocando que los músicos huyeran del escenario. Uno de los integrantes resultó herido durante el incidente.

Nota en desarrollo...

