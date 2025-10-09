HOYSuscripcion LR Focus

Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     
Política

¡Basta Ya!: Agrupaciones musicales reclaman al Gobierno de Boluarte por ataque a Agua Marina

Diversos grupos musicales exigen al Gobierno y las autoridades mayores medias contra la inseguridad ciudadana. Ayer, la agrupación Agua Marina fue víctima de un atentado en Chorrillos. En marzo, fue Armonía 10 y falleció el cantante Paul Flores. La gestión de Dina Boluarte suma más de 4.500 fallecidos por asesinatos.

Grupos musicales se solidarizaron con Agua Marina tras atentado en Chorrillos. Foto: Composición/LR
Grupos musicales se solidarizaron con Agua Marina tras atentado en Chorrillos. Foto: Composición/LR

¡Basta Ya! Con esta frase de protesta, diversas agrupaciones musicales reclaman al Gobierno de Dina Boluarte por mayores acciones para frenar el avance de la delincuencia en el Perú. La situación se agravó con el atentado que sufrió el grupo de cumbia Agua Marina en Chorrillos el último miércoles 8 de octubre.

En marzo de este año, Armonía 10 también fue víctima de la delincuencia, problema que las autoridades aún no han podido resolver. Lamentablemente, tras el ataque sufrido, el cantante Paul Flores perdió la vida. Mientras tanto, la gestión de Boluarte acumula más de 4.500 peruanos fallecidos por asesinatos.

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El lunes 6 de octubre, en medio del paro de transportistas, la jefa de Estado minimizó las protestas y propuso no responder llamadas ni mensajes para frenar las extorsiones. Hoy, en Palacio de Gobierno, la PCM y Congreso se reúnen con diversos gremios de transporte; sin embargo, otros grupos de choferes y congresistas denuncian que no pudieron ingresar a la casa presidencial para participar de la mesa de trabajo.

PUEDES VER: Ministerio del Interior culpa a organizadores tras ataque en concierto de Agua Marina

Grupo 5 reclaman al Gobierno tras atentado a Agua Marina: "¿Cuánta más sangre se va a derramar?"

En ese sentido, el Grupo 5 emitió un comunicado condenando los actos vandálicos durante el concierto en el complejo militar. "Con impotencia vemos cómo el hampa gobierna nuestro Perú". Asimismo, protestó contra las autoridades por su ineficiencia y los cuestionó energéticamente. "¿Cuánta más sangre se va a derramar? Por el amor de Dios: Señora presidenta, señores del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, policía, únanse para acabar con la delincuencia".

"También somos ciudadanos que trabajamos honradamente, nuestros impuestos deben ser administrados de manera correcta, deseamos vivir tranquilos, exigimos que asuman las responsabilidades que les corresponden y por las que fueron elegidas o designadas (…) ¡Queremos un Perú en el que se pueda vivir y trabajar en paz", expresaron.

Comunicado del Grupo 5

Comunicado del Grupo 5

Hermanos Yaipén se pronuncia tras atentado contra Agua Marina

A través de sus redes sociales, el grupo de cumbia, Hermanos Yaipén, expresaron su solidaridad con los músicos de Agua Marina tras el atentado en Chorrillos.

¡Basta Ya! ¡Por nuestros hermanos, por la música, por el Perú! Nuestra solidaridad y apoyo absoluto con nuestros hermanos de Agua Marina", manifestaron.

Comunicado de Hermanos Yaipén

Comunicado de Hermanos Yaipén

"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Video captó momento exacto del atentado durante concierto de Agua Marina en Círculo Militar de Chorrillos

Video captó momento exacto del atentado durante concierto de Agua Marina en Círculo Militar de Chorrillos

