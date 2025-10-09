La orquesta emblemática de cumbia, Agua Marina, sufrió la noche del miércoles 8 de octubre una balacera en un concierto realizado en Chorrillos. El hecho dejó cuatro integrantes heridos, entre ellos, a dos hermanos Quiroga Querevalú. La orquesta de cumbia Zaperoko tuvo una presentación en dicho evento minutos antes de que pasara la tragedia, es por ello que su director musical, Jhonny Peña, no dudó en pronunciarse para lamentar sobre lo ocurrido.

"Estamos consternados, sorprendidos con todo esto que sucedió, justo nosotros bajamos del escenario y nos dirigimos al Callao a una cena. (...) Ahorita estamos en el bus rumbo al Cono Norte para seguir con otra presentación y vemos las noticias que nos ha dejado sorprendidos, sin palabras. Simplemente ¡ya basta!, nos sumamos todos los artistas para decirle al Gobierno Central que no solo nosotros, sino en todos los rubros estamos afectados con esta noticia", señaló preocupado para RPP noticias.

Director musical de Zaperoko afirma que sienten miedo

El vocero de la agrupación salsera indicó también, que actualmente viven con el temor de sufrir un ataque armado al momento de presentarse en algún evento musical. Peña recalcó que ellos también han sido blanco de amenazas, las cuales los ha llevado a optar por no tocar en ciertos conciertos. "Estamos con este miedo, con temor de llegar a las presentaciones y sufrir estos atentados, extorsiones. Hemos sido víctimas de esto, cuando uno va a un distrito llegan las amenazas por teléfono. (...) Optamos por no ir, porque no subestimamos a esta gente", sostuvo.

El director musical alzó su voz de protesta y pidió al Gobierno que cambie la grave situación de inseguridad que no solo al rubro musical, sino también a otros. De igual manera, señaló que el atentado armado pudo haberle ocurrido a ellos. "Vivimos del día a día (...) Ojalá que cambie esto que nos tiene muy preocupados. Nosotros lo hemos sufrido en algún momento también, y los seguimos viviendo. Nos hubiese pasado a nosotros, pero le pasó a nuestros hermanos de Agua Marina", lamentó.

Zaperoko emite comunicado de solidaridad a Agua Marina

La agrupación musical de salsa Zaperoko se pronunció a través de sus redes sociales para darle su solidaridad al grupo Agua Marina, luego de la balacera que dejó cuatro integrantes heridos. "Nuestra solidaridad está con la orquesta Agua Marina y sus integrantes, desde aquí deseamos de todo corazón que su estado de salud no sea grave", indicaron.

También mostraron su indignación por la delincuencia que se vive en distintos rubros del país, e hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. "¡Basta ya! como artistas, trabajadores, como peruanos estamos hartos", se puede leer entre las líneas del comunicado.

