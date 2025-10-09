HOYSuscripcion LR Focus

Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina
EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso
Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina
Sociedad

Municipalidad de Chorrillos: organizadores del show de Agua Marina habrían eludido la normativa para eventos privados

La Policía Nacional del Perú señala que no hubo evaluación de riesgo ni se diseñó un plan de seguridad, mientras el municipio afirma que sí se contaba con permisos para el espectáculo.

Un ataque armado durante el concierto de Agua Marina en Chorrillos dejó cinco heridos, entre ellos cuatro músicos y un vendedor. La Policía afirma que no había autorización municipal para el evento.
En la noche de este miércoles 8 de octubre, durante concierto de Agua Marina en Chorrillos, ocurrió un ataque armado que dejó cinco heridos, cuatro músicos y un vendedor. Además, la Policía ha señalado que los organizadores no contaban con autorización municipal ni con la resolución de garantías. La PNP afirmó que ''no hubo una evaluación de riesgo'', y que, por esta falta de documentación, la Policía no habría podido diseñar un plan de seguridad. Sin embargo, la Municipalidad de Chorrillos emitió un comunicado en el cual afirman que sí se contaba con los permisos requeridos, y que la responsabilidad de la seguridad del evento recae en los organizadores, al tratarse de un evento privado.

Además, el municipio indicó a La República que organizadores le habrían intentado ''sacar la vuelta'' a la normativa establecida para eventos de dicha naturaleza del distrito. Precisaron que el recinto donde se realizó el espectáculo, el Círculo Militar de Chorrillos, es gestionado por el Ejército, y que los organizadores habrían hablado directamente con ellos. De acuerdo con la Ordenanza 487-MDCH, vigente desde 2024, la municipalidad regula expresamente permisos, horarios, fiscalización y autorizaciones para espectáculos públicos y privados dentro del distrito.

Comunicado de la Municipalidad.

¿De quién es la responsabilidad de la seguridad del show?

Según testigos y confirmación del general Felipe Monroy, la PNP no estuvo presente en el evento, ya que ''no habría sido comunicado''. Esto resultó en la falta de vigilancia durante el ataque. La Policía ha intervenido al promotor del concierto por ''supuestas irregularidades'' en la organización, porque señala que el evento no contaba con autorización municipal ni con la resolución de garantías emitida por la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONGI). También fue intervenido el administrador del local.

La ley peruana y las ordenanzas municipales establecen que el organizador o promotor del evento es responsable de garantizar que el local cumpla con condiciones de seguridad, de contar con las autorizaciones correspondientes, evaluación de riesgos, establecer presencia de seguridad (privada o pública según el caso), entre otros. No obstante, la autoridad municipal que otorga permisos tiene responsabilidad de supervisar si estos no fueron otorgados o no se garantizó su cumplimiento, de acuerdo a la ordenanza vigente del año 2024.

El municipio indicó que las autoridades correspondientes se harán cargo de la investigación. Por su parte, el Ministerio del Interior también deslindó y responsabilizó a los organizadores del show en Chorrillos. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos (Aseap), Walter Dolorier, desmintió a la PNP y afirmó que sí hubo un permiso municipal. ''El Ejército tiene el contrato con la promotora hace un mes y medio, donde se le ha dado los derechos para realizar este tipo de espectáculos'', explicó ante los medios, lo que confirmaría la versión de la Municipalidad, y agregó: ''El promotor tiene su propio equipo de seguridad, y el local ya cumplía con las medidas necesarias''.

Comunicado del Mininter.

Atentado en concierto de Agua Marina luego de extorsiones

Durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, una ráfaga de disparos interrumpió el espectáculo y provocó el pánico. La Fiscalía confirmó cinco heridos: cuatro integrantes del grupo, entre ellos un sonidista, un baterista y los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú; y también un vendedor ambulante, identificado como Percy José Nolazco Champag. Luis Quiroga habría recibido tres impactos, uno en el tórax, mientras que Manuel resultó herido en la pierna. Se recogieron 27 casquillos de arma de fuego en la zona tras el escenario.

Este ataque ocurre en un contexto donde muchas agrupaciones musicales han denunciado extorsiones por parte de redes delictivas que exigen ''cupos'' o pagos para permitir conciertos. José ''Pepe'' Quiroga, líder de Agua Marina, había advertido previamente que siempre denunciaban las extorsiones y no había respuesta. Como se recuerda, el hogar de su hermano herido, Luis ''Lucho'' Quiroga, fue robado hace dos semanas en Piura.

