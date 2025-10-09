El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que más de 14.000 docentes nombrados podrán asumir cargos directivos y jerárquicos en instituciones educativas públicas durante el 2026, a través del nuevo proceso de encargatura docente. Este mecanismo permitirá que los profesores accedan de forma temporal a puestos como director, subdirector o especialista en educación, además de recibir asignaciones adicionales por el ejercicio de esas funciones.

De acuerdo con el Minedu, la medida busca fortalecer la gestión escolar y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo profesional para los maestros. La norma técnica RVM N.° 098-2025-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano, dispone que las inscripciones se realizarán del viernes 10 al jueves 16 de octubre en la UGEL o DRE donde se ubique la plaza a la que postulan. Los postulantes serán evaluados según su escala magisterial, experiencia profesional, estudios académicos y reconocimientos obtenidos.

Encargatura docente 2026: advierten que proceso evidencia falta de planificación del Minedu

Pese al anuncio del Ministerio de Educación (Minedu), el nuevo proceso de encargatura docente 2026 ha sido cuestionado por su naturaleza temporal. En diálogo con La República, el exministro de Educación, Idel Vexler consideró que la medida no representa una solución sostenible y refleja una falta de planificación oportuna, ya que su finalidad es cubrir vacantes o ausencias de titulares de manera transitoria.

“Si es con carácter de urgencia lo puedo entender, pero la política general, de acuerdo con la reforma magisterial meritocrática, es que el acceso a cargos directivos y de especialistas debe ser no permanente, pero mínimo por cuatro años, lo cual se puede renovar posteriormente”, explicó.

Según información del Minedu, esta encargatura tiene carácter temporal y excepcional, por lo que se aplica por un periodo mayor a 30 días y no debe exceder el ejercicio fiscal. Es decir, en cargos jerárquicos dentro de instituciones educativas, se extenderá del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2026.

Vexler insistió en que este proceso “obedece a una falta de planificación oportuna” y advirtió que un año “no es suficiente” para consolidar liderazgos ni fortalecer la gestión educativa. “Creo que todo esto responde a una falta de previsión y planificación para convocar oportunamente un concurso de acceso para especialistas y directores, que debió realizarse desde julio y no en estas fechas, cuando el año escolar ya está por terminar”, subrayó.

Docentes recibirán doble asignación por funciones de dirección

El exministro de Educación, Idel Vexler, resaltó que los docentes que asuman cargos de dirección deben contar no solo con experiencia pedagógica, sino también con sólidas habilidades de liderazgo, gestión y trabajo en equipo.

“Tiene que ser una persona confiable, que enseñe con el ejemplo, con cualidades académicas, pedagógicas y socioemocionales que le permitan dirigir adecuadamente a la comunidad educativa”, afirmó.

De acuerdo con el Minedu, los docentes que accedan a una encargatura recibirán, además de su remuneración habitual, dos asignaciones económicas: una por jornada de trabajo adicional, que oscila entre S/1.100 y S/2.310 según la escala magisterial, y otra por el cargo asumido, que va desde S/180 para puestos jerárquicos hasta S/4.000 para el cargo de director de UGEL.