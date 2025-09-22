HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minedu cambió las fechas de concurso docente para ascenso y nombramiento 2025-2026: revisa el cronograma oficial

El Minedu informó que modificó las fechas de los concursos de ascenso y nombramiento docente debido a las dificultades operativas y logísticas en el proceso de contratación docente. Esta medida afectará las inscripciones, exámenes y la publicación de resultados.

El Minedu señaló que el nuevo cronograma del concurso docente permitirá "optimizar los procesos para el ingreso a la Carrera Público Magisterial (CPM)".
El Minedu señaló que el nuevo cronograma del concurso docente permitirá "optimizar los procesos para el ingreso a la Carrera Público Magisterial (CPM)". | Foto: composición LR | difusión Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) modificó los cronogramas del Concurso Público de Ascenso en la Escala Magisterial para docentes de Educación Básica y del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2025-2026, que es dirigido a maestros de Educación Técnico - Productiva. La medida fue oficializada a través de la Resolución Viceministerial N° 097-2025- Minedu.

De acuerdo al documento de resolución del Minedu, se decidió el cambio de fechas debido a las dificultades operativas y logísticas en la contratación de servicios para la aplicación de las pruebas nacionales. El objetivo es garantizar el desarrollo adecuado de ambos procesos, que se basan en la meritocracia, en la evaluación de los conocimientos pedagógicos y la trayectoria profesional de los postulantes.

"Permitirá optimizar los procesos para el ingreso a la Carrera Público Magisterial (CPM) e integrarse al grupo de más de 400.000 docentes que han sido evaluados desde el 2014", señaló.

Minedu postergó fechas de concurso docente para ascenso 2025 -2026

De acuerdo al Minedu, la inscripción para el ascenso de escala para docentes de Educación Básica se llevará a cabo a partir del 15 al 28 de mayo de 2025. La Prueba Nacional está programada para el 23 de noviembre del mismo año y los resultados preliminares se publicarán el 5 de diciembre. Además, los profesores podrán presentar sus reclamos sobre el proceso entre el 6 y 12 de diciembre, y acceder a los resultados finales el 18 de diciembre.

Mientras que la etapa descentralizada, que incluye la actualización del legajo y la verificación de requisitos, se realizará entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Asimismo, la publicación de ganadores se llevará a cabo el 5 de febrero de 2026 y las resoluciones de ascenso se emitirán del 9 al 12 de febrero. El ascenso tendrá vigencia desde el 1 de marzo de 2026.

Ingreso a la Carrera Pública Magisterial: nombramiento docente

Para el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial en la modalidad de Educación Técnico - Productiva, las inscripciones se realizarán a partir del 21 de julio al 12 de agosto de 2025. Además, la Prueba Nacional se aplicará el 23 de noviembre y los resultados preliminares serán publicados el próximo 5 de diciembre. Mientras que, el periodo de reclamos será del 6 al 12 de diciembre y los resultados finales se conocerán el 18 de diciembre.

También, Minedu informó que la etapa descentralizada se desarrollará entre enero y abril de 2026 y los resultados finales de esta fase se publicarán el 7 de mayo. Incluso, anunció que la adjudicación de plazas se llevará a cabo entre el 14 y el 20 de mayo y las resoluciones de nombramiento se expedirán del 15 al 30 de junio, con vigencia desde el 1 de agosto de 2026.

Minedu garantiza transparencia en concurso docente

El sistema de evaluación docente, a cargo de la Dirección de Evaluación Docente del Minedu, fue reconocido en el 2016 con el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública de Ciudadanos al Día. Según el ministerio, desde el 2014 más de 400.000 maestros fueron evaluados bajo este modelo.

La resolución determinó que los nuevos cronogramas y anexos estén disponibles en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE) y en la página web institucional del Minedu.

