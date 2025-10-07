Tres inventos ‘Made in Perú’ que aportan en educación y salud

Enrique Mucha Meza del Instituto de Excelencia (IDEX) de Junín apostó por crear un robot que funciona con inteligencia artificial para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.

En la provincia de Tarma, en Junín, una maestra de educación inicial y sus alumnos se encuentran sentados en el suelo mirando atentos a un pequeño robot de madera.



“Niños, vamos a decirle al robot MIA que nos cuente un chiste”. El robot responde: ¿Cuál es el colmo de un electricista?; ¿cual? responden los niños. El robot contesta: “no tener energía para levantarse”. Los niños estallan de risa y piden ver más.

Con ayuda del robot, la maestra ha captado la atención de los niños, es momento de leerles un cuento. El pequeño robot cuenta uno, el ‘gato con botas’, los pequeños escuchan atentos la historia que dura unos pocos minutos. Luego, la maestra les pide a los niños decir cuál es la moraleja del cuento. “¿Está bien que el gato haya mentido?”, cuestiona ella. “No”, responden los niños en coro. “No está bien mentir a las personas”, señalan los niños.

Aula. Escolares de Junín aprenden matemática y lectura con ayuda del robot.



En Junín, el robot educativo MIA viene ayudando a los niños con sus aprendizajes escolares con la ayuda de la intligencia artificial. Es capaz de enseñar matemática de manera lúdica, narra microcuentos, compone canciones e incluso ayuda a los niños con autismo en sus aprendizajes de manera lúdica. “El robot ha bailado, ha cantado, ha leído”, señalan los niños entusiasmados de los colegios de Tarma.



El inventor es el docente Enrique Ronald Mucha Meza del Instituto público de Excelencia (IDEX) Santiago Antúnez de Mayolo quien apostó por la inteligencia artificial para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. “Muchos estudiantes usan la inteligencia artificial solo para entretenimiento. Nosotros buscamos darle un fin pedagógico y accesible”.



El robot funciona sin internet y con energía solar. Además, los niños pueden tocarlo y si se rompe, se puede reparar con accesorios accesibles. Cuesta apenas S/250 y ya se prueba en aulas de la UGEL de Tarma. “Queremos que llegue a zonas rurales donde muchas veces un profesor no puede llegar”, añade.



“Como jugando los niños aprenden. Y no solamente sirve para los estudiantes, sino también para los docentes, porque es un instrumento de trabajo que permite interactuar. Y la diferencia de muchos robots que existen en el mercado, que son obviamente muchísimo más costosos, es que ya vienen con una reconfiguración general para todos. Por ejemplo, este robot, a través de una memoria SD, usted le puede almacenar de más cuentos, de más canciones, de más información que usted quiera que el robot pueda. Y todo es a través del control de voz. Entonces usted le pregunta directamente y él te responde. En base a la información que él cuenta”, explica el inventor Enrique Mucha Meza.

Prótesis biónicas a precios accesibles

Y no solo en Junín se da innovación tecnológica desde los institutos públicos sino también en otras zonas del interior del país.

En Pasco, a más de 4.300 metros de altura, Miguel Ángel Borja Parra (28), docente del Instituto de Excelencia (IDEX) de Pasco,junto a un grupo de estudiantes, dieron vida a Maki Robotics, un proyecto que fabrica prótesis biónicas con impresión 3D a bajo costo.

Ingenio. Miguel Ángel (centro) y su equipo en Pasco desarrollan prótesis en 3D.



En el 2021 el Ministerio de Educación implementó en este instituto un laboratorio de fabricación digital, y es en este lugar donde el equipo de Miguel Ángel explota sus habilidades para crear las prótesis.



“En nuestro entorno conocimos casos de niños y adultos que usaban prótesis artesanales, poco funcionales, o simplemente no tenían ninguna. Eso nos impulsó a crear una alternativa accesible y digna”, relata Borja.



Hoy, una prótesis comercial puede costar entre 5.000 y 15.000 dólares, las de Maki Robotics se producen por apenas 300 a 600 dólares. Uno de los beneficiados con prótesis biónica es Benjamín, un niño pasqueño que no tenía una mano. Su padre cuenta que Benjamín siempre sufría de bullying por su discapacidad, pero cuando le comentó que le iban a hacer una prótesis, el niño se alegró.

Caso. Benjamín no tenía mano, pero ya puede agarrar las cosas con una prótesis.



“La prótesis me ayuda a agarrar las cosas. Esta mano me servirá bastante en el futuro para estudiar”, comenta Benjamín. Él nunca había sujetado un juguete con ambas manos, lo primero que hizo al probar su prótesis fue tomar una pelota, luego un libro. Le cambió la vida.

“Esa sonrisa nos confirmó que estábamos en el camino correcto”, recuerda Borja.



Hasta la fecha, quince personas de Perú, Ecuador y Bolivia han sido beneficiadas directamente, y el equipo ya proyecta expandirse hacia exoesqueletos y dispositivos de rehabilitación asistida con inteligencia artificial.



“Aprendimos que la tecnología no tiene sentido si no transforma vidas. Desde un instituto en Pasco se puede innovar con impacto social”, agrega Borja, convencido de que los institutos públicos son semilleros de soluciones reales.



Con la ayuda de equipos de alta gama, la elaboración de una prótesis puede tomar un mes o unos 15 días. En la parte de evaluación, el equipo de Miguel Ángel se asesora con un ingeniero biomédico para evaluar si la persona es apto para hacer una prótesis. Y luego en la fase de producción e implementación se imprimen en 3D estas piezas personalizadas.

Bastones hechos de bambú



Y por el lado de la selva, en Chachapoyas, Amazonas, otro grupo de estudiantes e investigadores del IDEX Perú-Japón desarrolla Iñatech, un proyecto que combina tradición y alta tecnología. Se trata de bastones, muletas y andadores elaborados con bambú amazónico y fibras naturales, a los que incorporaron cargadores solares, linternas, sistemas de alerta y tallados con diseños awajún.



“La idea surgió de una estudiante de enfermería. Reunimos a jóvenes de seis carreras distintas y desarrollamos un producto accesible, ergonómico y culturalmente inclusivo”, explica Mario Torrejón, director del instituto.



Los dispositivos envían alertas al celular de un contacto de emergencia en caso de accidente, y además incluyen un software que permite a centros de salud conocer el historial clínico del usuario.



Al respecto, Cecilia Cruz, directora de la Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Minedu, sostiene que el Ministerio de Educación viene fortaleciendo a los institutos que implementan el modelo de excelencia, los IDEXs. Estos institutos promueven un servicio educativo con énfasis en la innovación y en la investigación aplicada.



Ofrecen formación tecnológica con laboratorios de innovación, inglés técnico, habilidades digitales y docentes capacitados. “Nuestra educación tecnológica no es solo una alternativa, sino es una ruta estratégica para el empleo, el emprendimiento y el desarrollo nacional y sobre todo el desarrollo regional, porque busca atender una problemática de su territorio”. Así, el talento joven de la educación técnico-productiva convierte la innovación en soluciones accesibles que impactan en la vida de los peruanos.