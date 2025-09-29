HOYSuscripcion LR Focus

¿Cuándo es la prueba de Nombramiento Docente 2025 tras la modificación de fechas por Minedu?

El Ministerio de Educación actualizó los cronogramas de los concursos de ascenso y de ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2025-2026, tras identificar dificultades operativas y logísticas en la aplicación de las pruebas.

Minedu ajusta fechas clave para concursos docentes 2025 en Perú
Minedu ajusta fechas clave para concursos docentes 2025 en Perú | Composición LR | Foto: Minedu/Andina

El Ministerio de Educación de Perú (Minedu) modificó los cronogramas de los concursos docentes de la Carrera Pública Magisterial 2025. La medida afecta al Concurso de Ingreso a la CPM – CETPRO 2025 y al Concurso de Ascenso 2025 en Educación Básica (EB), cuya publicación de locales de evaluación será el 10 de noviembre, mientras que las pruebas se aplicarán el 23 del mismo mes, según informó el Minedu.

Por otro lado, para el Concurso de Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025, la publicación de locales será el 4 de noviembre de 2025, y las pruebas se desarrollarán el 16 de noviembre de 2025. La modificación responde a dificultades operativas y logísticas en la contratación de servicios para la aplicación de las pruebas, informó la Dirección de Evaluación Docente.

Nombramiento Docente 2025: Minedu actualiza fechas de pruebas y resultados para los concursos

Para el Concurso de Ingreso a la CPM – Cetpro 2025 y el Concurso de Ascenso 2025 – Educación Básica, la publicación de los locales de evaluación se realizará el 10 de noviembre de 2025, mientras que la prueba nacional se aplicará el 23 de noviembre de 2025.

Los resultados preliminares se difundirán el 5 de diciembre, y los postulantes podrán presentar reclamos hasta el 12 de diciembre de 2025. La resolución detalla además la etapa descentralizada, que incluye la actualización de legajos, verificación de requisitos, publicación de resultados y emisión de resoluciones finales, con fechas que se extenderán hasta el 3 de febrero de 2026.

En el caso del Concurso de Acceso a Cargos Directivos y de Especialistas 2025, la publicación de los locales será el 4 de noviembre, y la prueba se aplicará el 16 de noviembre de 2025. Minedu recordó que cualquier cambio adicional en el cronograma será informado oportunamente a través de su portal institucional, así como de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), garantizando transparencia y confiabilidad en el proceso de selección docente.

Cronograma de prueba Nombramiento Docente 2025

Etapa Nacional

ActividadesFechas
Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional en el portal institucional del Minedu 10 de noviembre de 2025
Aplicación de la Prueba Nacional 23 de noviembre de 2025
Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu (a) 5 de diciembre de 2025
Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu del 6 al 12 de diciembre de 2025
Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del Minedu del 10 al 18 de diciembre de 2025
Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del Minedu (a) 18 de diciembre de 2025

Etapa Descentralizada

ActividadesFechas
Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del del 10 al 22 de diciembre de 2025
Solicitud del informe escalafonario de los postulantes clasificados, al Área de Escalafón de la DRE o UGEL, a cargo del Comité de Evaluación del 5 al 15 de enero de 2026
Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, e ingreso de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación del 6 al 21 de enero de 2026
Publicación de resultados preliminares a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu 23 de enero de 2026
Presentación de reclamos por parte del postulante ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares del 26 al 29 de enero de 2026
Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada 3 de febrero de 2026

Los resultados finales de la Etapa Descentralizada se publicarán el 3 de febrero de 2026, junto con las vacantes de ascenso disponibles, la lista de ganadores y la emisión de las resoluciones correspondientes. Las vacantes puestas en concurso se darán a conocer el mismo día, mientras que la asignación regular de ganadores se publicará el 5 de febrero y la asignación excepcional, el 6 de febrero de 2026. Las resoluciones de ascenso se emitirán entre el 9 y el 12 de febrero, y la vigencia de los ascensos comenzará el 1 de marzo de 2026.

