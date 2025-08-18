HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cultural

Idel Vexler: “El plan lector se ha debilitado desde el 2011”

Idel Vexler presenta nuevo libro: “La evaluación formativa escolar. Una reforma educativa en el Perú”. La República conversó con el experimentado educador, quien estará presentando la publicación este miércoles 20 en la Derrama Magisterial.

Idel Vexler. Foto: Difusión.
Idel Vexler. Foto: Difusión.

La evaluación formativa escolar. Una reforma educativa en el Perú (Palma, 2025) es el octavo libro del experimentado educador Idel Vexler. Por sus señas, se trata de una publicación dirigida a un público específico, relacionado con el ámbito educativo, pero no por ello ajeno a la parcela cultural. “Cuando evaluamos cultura y educación, debemos evaluar los logros de aprendizaje, porque en la cultura también hay logros de aprendizaje. Los logros culturales son logros de aprendizaje, y los del currículo escolar en general, como matemática, comunicación, historia, son logros educativos. Lo que propone la publicación es descartar lo que históricamente, y que aún existe en muchos países desde hace 30 años, es la aprobación con 10.5 y la desaprobación con 10.4, para pasar a un proceso de evaluación continua de cómo va el alumno aprendiendo las competencias de aprendizaje”, declara Idel Vexler para La República.

Vexler dice algo que puede parecer extraño, más aún en tiempos en los que la educación ha estado en cuestionamiento debido a factores políticos. Ojo: “Hoy, en Perú, estamos a la vanguardia de la evaluación formativa. Una de las áreas fundamentales apunta a formar culturalmente a los alumnos, formarlos como buenos ciudadanos. Lo que ha pasado políticamente en el país, no ha afectado un proceso que, desde el Ministerio de Educación, lleva décadas. Pensemos en La Casa de La Literatura Peruana, que es parte del ministerio y que todos reconocen como un centro de desarrollo de fama internacional, en donde se realizan talleres, presentaciones de libros y actividades literarias. Espero que quienes la dirigen ahora tengan el mismo nivel dejado por Milagros Saldarriaga”.

<br> “La evaluación formativa escolar. Una reforma educativa en el Perú”


“La evaluación formativa escolar. Una reforma educativa en el Perú”

Resulta imposible no preguntarle a Vexler por el tan comentado plan lector. ¿Cuál es el escenario actual del mismo? Vexler señala: “El plan lector se ha debilitado desde el año 2011. El plan lector es parte del Ministerio de Educación, pero ellos creyeron que en el Ministerio de Cultura se podía manejar mejor Promo Libro y ya vemos que no se ha conseguido nada, aunque tengo que reconocer que hay un programa, desde hace unos años, llamado Perú Lee. Algo es algo. En mi libro propongo la reactivación del plan lector mediante un reajuste del currículo y evaluarlo formativamente dentro de la reforma que en el Perú está ocurriendo”. Para Idel Vexler, en el Perú hay una reforma de avanzada que hay que saludar. “Como actor permanente, dentro y fuera del Ministerio, quiero decir que he escrito con mucho cariño este libro. Así como acepto que es una reforma educativa a la vanguardia, también soy un crítico constructivo del exceso de normatividad muy burocrática y de la falta de elementos en la evaluación formativa para completarla, sobre todo en los últimos años. Además, no hay que ideologizar el discurso de la educación y el Congreso no está ayudando mucho en las reformas educativas”.

Una mirada atenta o fugaz a la historia peruana, nos arroja una evidencia. Muchas de las revueltas sociales han estado motivadas por un reclamo: acceder a la educación. “Efectivamente. Lo sé muy bien. En el Informe de Dakar de la UNESCO, se indica que nosotros logramos mejorar la cobertura de la educación inicial, la equidad de género, mejorar los niveles de alfabetización con buena tutoría a pesar de las dificultades y cosas que hay que mejorar como la disciplina escolar. Por eso es que existe este libro, pero no para decir que estamos en el país de las maravillas, sino que en el Perú hay cosas interesantes que se han hecho, pero a veces hay gestiones que las debilitan. No puedo dejar de decir que el Perú es líder en tutoría”. Para Vexler, la tutoría y el bienestar socioemocional son claves. “El compromiso de los padres de familia es fundamental”.

Idel Vexler estará presentando La evaluación formativa escolar este miércoles 20, a las 6:30 p.m., en el Auditorio de la Derrama Magisterial (av. Gregorio Escobedo 598, Jesús María) junto a Federico Salazar Bustamante, Erika Dunkelberg-Vexler y Lucio Castro Chipana. Apunten en la agenda.

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

Javier Cercas: "Compadezco al escritor que, por tener éxito, se cree superior a los otros"

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

LEER MÁS
Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

LEER MÁS
Guillermo Arriaga: “Te destruye más un éxito brutal que nunca más vas a volver a tener”

Guillermo Arriaga: “Te destruye más un éxito brutal que nunca más vas a volver a tener”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump prevé que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra en Ucrania

USCIS Formulario I-130: ¿en cuánto tiempo se aprobaría la Petición de Familiar Extranjero para residentes de EEUU en 2025?

Cultural

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota