Idel Vexler: “El plan lector se ha debilitado desde el 2011”

La evaluación formativa escolar. Una reforma educativa en el Perú (Palma, 2025) es el octavo libro del experimentado educador Idel Vexler. Por sus señas, se trata de una publicación dirigida a un público específico, relacionado con el ámbito educativo, pero no por ello ajeno a la parcela cultural. “Cuando evaluamos cultura y educación, debemos evaluar los logros de aprendizaje, porque en la cultura también hay logros de aprendizaje. Los logros culturales son logros de aprendizaje, y los del currículo escolar en general, como matemática, comunicación, historia, son logros educativos. Lo que propone la publicación es descartar lo que históricamente, y que aún existe en muchos países desde hace 30 años, es la aprobación con 10.5 y la desaprobación con 10.4, para pasar a un proceso de evaluación continua de cómo va el alumno aprendiendo las competencias de aprendizaje”, declara Idel Vexler para La República.

Vexler dice algo que puede parecer extraño, más aún en tiempos en los que la educación ha estado en cuestionamiento debido a factores políticos. Ojo: “Hoy, en Perú, estamos a la vanguardia de la evaluación formativa. Una de las áreas fundamentales apunta a formar culturalmente a los alumnos, formarlos como buenos ciudadanos. Lo que ha pasado políticamente en el país, no ha afectado un proceso que, desde el Ministerio de Educación, lleva décadas. Pensemos en La Casa de La Literatura Peruana, que es parte del ministerio y que todos reconocen como un centro de desarrollo de fama internacional, en donde se realizan talleres, presentaciones de libros y actividades literarias. Espero que quienes la dirigen ahora tengan el mismo nivel dejado por Milagros Saldarriaga”.



“La evaluación formativa escolar. Una reforma educativa en el Perú”

Resulta imposible no preguntarle a Vexler por el tan comentado plan lector. ¿Cuál es el escenario actual del mismo? Vexler señala: “El plan lector se ha debilitado desde el año 2011. El plan lector es parte del Ministerio de Educación, pero ellos creyeron que en el Ministerio de Cultura se podía manejar mejor Promo Libro y ya vemos que no se ha conseguido nada, aunque tengo que reconocer que hay un programa, desde hace unos años, llamado Perú Lee. Algo es algo. En mi libro propongo la reactivación del plan lector mediante un reajuste del currículo y evaluarlo formativamente dentro de la reforma que en el Perú está ocurriendo”. Para Idel Vexler, en el Perú hay una reforma de avanzada que hay que saludar. “Como actor permanente, dentro y fuera del Ministerio, quiero decir que he escrito con mucho cariño este libro. Así como acepto que es una reforma educativa a la vanguardia, también soy un crítico constructivo del exceso de normatividad muy burocrática y de la falta de elementos en la evaluación formativa para completarla, sobre todo en los últimos años. Además, no hay que ideologizar el discurso de la educación y el Congreso no está ayudando mucho en las reformas educativas”.

Una mirada atenta o fugaz a la historia peruana, nos arroja una evidencia. Muchas de las revueltas sociales han estado motivadas por un reclamo: acceder a la educación. “Efectivamente. Lo sé muy bien. En el Informe de Dakar de la UNESCO, se indica que nosotros logramos mejorar la cobertura de la educación inicial, la equidad de género, mejorar los niveles de alfabetización con buena tutoría a pesar de las dificultades y cosas que hay que mejorar como la disciplina escolar. Por eso es que existe este libro, pero no para decir que estamos en el país de las maravillas, sino que en el Perú hay cosas interesantes que se han hecho, pero a veces hay gestiones que las debilitan. No puedo dejar de decir que el Perú es líder en tutoría”. Para Vexler, la tutoría y el bienestar socioemocional son claves. “El compromiso de los padres de familia es fundamental”.

Idel Vexler estará presentando La evaluación formativa escolar este miércoles 20, a las 6:30 p.m., en el Auditorio de la Derrama Magisterial (av. Gregorio Escobedo 598, Jesús María) junto a Federico Salazar Bustamante, Erika Dunkelberg-Vexler y Lucio Castro Chipana. Apunten en la agenda.