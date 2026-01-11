Conductor en estado de ebriedad asesina a menor tras arrastrarlo con su carro por 8 cuadras en Puno

El chofer fue identificado como Luis David Fernández Lima y recibió 6 meses de prisión preventiva. | Foto: composición LR/ Latina

El chofer fue identificado como Luis David Fernández Lima y recibió 6 meses de prisión preventiva. | Foto: composición LR/ Latina

Un menor de 8 años de edad perdió la vida luego de ser atropellado y arrastrado por aproximadamente ocho cuadras por un vehículo cuyo conductor se encontraba en avanzado estado de ebriedad. El chofer identificado como Luis David Fernández Lima enfrenta un juicio por homicidio en Juliaca, Puno.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Julio C. Tello con el jirón Misti el pasado 29 de diciembre. El Poder Judicial determinará su sentencia tras 6 meses de prisión preventiva, mientras que la familia reclama justicia.

Menor perdió la vida tras ser arrastrado por camioneta en Juliaca

Según registraron las cámaras de seguridad, Luis Fernández conducía a excesiva velocidad cuando colisionó contra la motocicleta que pilotaba Óscar Aquino Vilca, padre del pequeño. El accidente ocurrió mientras la familia se dirigía a visitar a un pariente para que sus dos hijos, de ocho y tres años, jugaran con sus primos; fue en ese trayecto donde el vehículo los embistió de forma intempestiva.

Aquino quedó inconsciente tras el fuerte golpe; el menor de 3 años sufrió heridas graves, pero el cuerpo del niño de 8 años quedó atrapado en la estructura inferior de la camioneta. Pese a los gritos de los transeúntes y otros conductores que le pedían que se detuviera, el sujeto continuó su marcha por más de 800 metros (8 cuadras).

"Me lo arrebataron. Este año estoy pasando triste sin mi hijo. Si él estuviera herido, ya se estaría recuperando como sea. Mi hijo fue cruelmente asesinado; él (Luis Fernández) tuvo siempre la intención de matar a mi hijo porque en los videos se escucha que mi hijo gritó bien fuerte", expresó Ruth Almanza, madre del menor, a Latina.

Cámaras de seguridad captaron el pedido de auxilio de los vecinos. Foto: Latina

El menor fue trasladado inmediatamente al Hospital Carlos Monge Medrano, donde llegó sin signos vitales. Su padre terminó con fisuras en los huesos y su hermano menor con rasmillones en el rostro y el resto de su cuerpo.

"Si hubiese parado su carro, mi hijo estaría vivo. Señor ministro de Justicia, que se haga justicia por mi hijo que he perdido", mencionó Óscar Aquino.

La fuga terminó cuando los vecinos lograron cerrarle el paso tirando piedras al vehículo, en el cual se encontraron envases de bebidas alcohólicas. El hombre fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y, tras una prueba de alcoholemia, las autoridades confirmaron que conducía en estado de ebriedad, registrando 1.76 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que excede ampliamente el límite legal permitido.

El Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva contra Luis David Fernández Lima. La Fiscalía presentó diversos elementos probatorios, entre ellos actas policiales, registros de cámaras de seguridad y el dosaje etílico que demostraron el homicidio. El imputado permanecerá recluido en el penal de Juliaca hasta junio de 2026, mientras continúan las investigaciones.