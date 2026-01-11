HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Sociedad

Conductor en estado de ebriedad asesina a menor tras arrastrarlo con su carro por 8 cuadras en Puno

Pese a los gritos de auxilio del menor, el chofer, identificado como Luis David Fernández Lima, no detuvo su marcha. El sujeto fue detenido por vecinos del lugar y, ahora, enfrenta un juicio por homicidio en Juliaca.

El chofer fue identificado como Luis David Fernández Lima y recibió 6 meses de prisión preventiva.
El chofer fue identificado como Luis David Fernández Lima y recibió 6 meses de prisión preventiva. | Foto: composición LR/ Latina

Un menor de 8 años de edad perdió la vida luego de ser atropellado y arrastrado por aproximadamente ocho cuadras por un vehículo cuyo conductor se encontraba en avanzado estado de ebriedad. El chofer identificado como Luis David Fernández Lima enfrenta un juicio por homicidio en Juliaca, Puno.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Julio C. Tello con el jirón Misti el pasado 29 de diciembre. El Poder Judicial determinará su sentencia tras 6 meses de prisión preventiva, mientras que la familia reclama justicia.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Puno: universitario asesinado por su enamorada soñaba con ser médico y su familia exige justicia

lr.pe

Menor perdió la vida tras ser arrastrado por camioneta en Juliaca

Según registraron las cámaras de seguridad, Luis Fernández conducía a excesiva velocidad cuando colisionó contra la motocicleta que pilotaba Óscar Aquino Vilca, padre del pequeño. El accidente ocurrió mientras la familia se dirigía a visitar a un pariente para que sus dos hijos, de ocho y tres años, jugaran con sus primos; fue en ese trayecto donde el vehículo los embistió de forma intempestiva.

Aquino quedó inconsciente tras el fuerte golpe; el menor de 3 años sufrió heridas graves, pero el cuerpo del niño de 8 años quedó atrapado en la estructura inferior de la camioneta. Pese a los gritos de los transeúntes y otros conductores que le pedían que se detuviera, el sujeto continuó su marcha por más de 800 metros (8 cuadras).

"Me lo arrebataron. Este año estoy pasando triste sin mi hijo. Si él estuviera herido, ya se estaría recuperando como sea. Mi hijo fue cruelmente asesinado; él (Luis Fernández) tuvo siempre la intención de matar a mi hijo porque en los videos se escucha que mi hijo gritó bien fuerte", expresó Ruth Almanza, madre del menor, a Latina.

Cámaras de seguridad captaron el pedido de auxilio de los vecinos. Foto: Latina

Cámaras de seguridad captaron el pedido de auxilio de los vecinos. Foto: Latina

PUEDES VER: Detienen a dos jóvenes que transportaban droga dentro de una mochila en Puno

lr.pe

El menor fue trasladado inmediatamente al Hospital Carlos Monge Medrano, donde llegó sin signos vitales. Su padre terminó con fisuras en los huesos y su hermano menor con rasmillones en el rostro y el resto de su cuerpo.

"Si hubiese parado su carro, mi hijo estaría vivo. Señor ministro de Justicia, que se haga justicia por mi hijo que he perdido", mencionó Óscar Aquino.

La fuga terminó cuando los vecinos lograron cerrarle el paso tirando piedras al vehículo, en el cual se encontraron envases de bebidas alcohólicas. El hombre fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y, tras una prueba de alcoholemia, las autoridades confirmaron que conducía en estado de ebriedad, registrando 1.76 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que excede ampliamente el límite legal permitido.

El Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva contra Luis David Fernández Lima. La Fiscalía presentó diversos elementos probatorios, entre ellos actas policiales, registros de cámaras de seguridad y el dosaje etílico que demostraron el homicidio. El imputado permanecerá recluido en el penal de Juliaca hasta junio de 2026, mientras continúan las investigaciones.

Notas relacionadas
Puno: universitario asesinado por su enamorada soñaba con ser médico y su familia exige justicia

Puno: universitario asesinado por su enamorada soñaba con ser médico y su familia exige justicia

LEER MÁS
Detienen a dos jóvenes que transportaban droga dentro de una mochila en Puno

Detienen a dos jóvenes que transportaban droga dentro de una mochila en Puno

LEER MÁS
Perú logra un Récord Guinness con el único túnel de América Latina que atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

Perú logra un Récord Guinness con el único túnel de América Latina que atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas en Lima y Callao de enero: ¿qué empresas participarían en la movilización?

Paro de transportistas en Lima y Callao de enero: ¿qué empresas participarían en la movilización?

LEER MÁS
Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

LEER MÁS
Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Puno: universitario asesinado por su enamorada soñaba con ser médico y su familia exige justicia

Puno: universitario asesinado por su enamorada soñaba con ser médico y su familia exige justicia

LEER MÁS
Grupo de postulantes a San Marcos no tendrán una vacante en el examen de admisión a pesar de lograr un puntaje aprobatorio

Grupo de postulantes a San Marcos no tendrán una vacante en el examen de admisión a pesar de lograr un puntaje aprobatorio

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible hoy 11 de enero?

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Sociedad

Detienen a extranjero con explosivos en Piura: confesó que le pagarían S/100 para atacar un gimnasio

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Asesinan a barbero y hieren de bala a otro dentro de su local en Comas: una de las víctimas sería dueño del negocio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025