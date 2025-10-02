HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Minedu minimiza el paro de transportistas, pero Sutep lo desmiente: alertan baja asistencia y riesgo de escolares durante protestas

El Minedu aseguró que las clases no se vieron afectadas y que el 100 % de los docentes asistió a sus instituciones durante el paro de transportistas; sin embargo, el secretario general del Sutep advirtió que la asistencia estudiantil fue mucho menor.

Sutep cuestiona cifras del Minedu sobre asistencia escolar durante protesta de transportistas
Sutep cuestiona cifras del Minedu sobre asistencia escolar durante protesta de transportistas | Composición LR | Foto: LR/Minedu

Este jueves 2 de octubre se realiza el paro de transportistas por la ola extorsiva y sicariatos. La medida de protesta afectó distintos puntos de Lima y Callao con bloqueos y dificultades en la circulación. En este contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que la medida de fuerza no interrumpió significativamente las clases en colegios públicos y privados, mientras que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) cuestionó ese balance y advirtió menor asistencia de estudiantes, además de riesgos para alumnos y docentes al movilizarse.

Según el reporte de asistencia de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), más del 98 % de las escuelas (7.984 instituciones educativas) desarrollaron clases presenciales y el 2 % restante (137 colegios) garantizó la continuidad mediante sesiones remotas. Por su parte, en la región Callao, la totalidad de colegios optó por la virtualidad, y el Minedu resaltó que “el 100 % de los docentes asistió a clases”.

TE RECOMENDAMOS

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: ¿Hay clases este viernes 3 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

lr.pe

Sin embargo, el secretario general del Sutep en Lima Metropolitana, Gilmer Meza Alegre, discrepó con la versión oficial. "El Ministerio de Educación el día de ayer no ha sacado ningún pronunciamiento para tomar precauciones sobre un paro de transporte ya con bastante tiempo organizado y puesto en agenda. (…) Los maestros de Lima Metropolitana han cumplido con su labor, pero no han asistido el 100 % de los estudiantes", señaló en diálogo con La República.

Paro de transportistas: dificultades de movilidad y sobrecostos para alumnos y docentes

Durante las primeras horas de la mañana se registraron serias dificultades en el traslado de ciudadanos, con algunos distritos más afectados que otros. Padres de familia y profesores esperaron largos minutos para conseguir transporte, e incluso se vieron obligados a pagar hasta el triple de la tarifa regular en servicios informales para llegar a sus destinos. Ante esta situación, cuestionaron que el Minedu no dispusiera clases virtuales.

Una docente relató que, para llegar a su centro de labores, tuvo que hacer varios trasbordos y gastar hasta S/ 10 en un recorrido que en un día regular no supera los S/ 4. “Yo trabajo en el colegio. Yo creo que la UGEL debió de pronunciarse para hacer clases virtuales. Pero, como no se pronunció, nosotros tenemos que ir a laborar”, expresó a Exitosa.

PUEDES VER: Docentes se movilizan hoy al Congreso por aumento de sus pensiones: “Dina Boluarte basta de ningunear a los jubilados”

lr.pe

Por su parte, Meza subrayó que la movilidad fue un impedimento tanto para alumnos como para maestros. “Han asistido muy pocos estudiantes a sus centros educativos, siempre y cuando vivan dentro de la jurisdicción. La movilidad ha sido un impedimento no solo para los estudiantes, sino también para los maestros”, recalcó.

Sutep cuestiona cifras del Minedu y participa en movilización al Congreso

En contraste con el optimismo del Minedu, Meza afirmó que el ausentismo fue mayor al reconocido oficialmente. “El porcentaje de estudiantes que han asistido a los centros educativos no ha sido el que el Ministerio de Educación ha mencionado. Ha sido muchísimo menor”, sostuvo.

Además, rechazó la afirmación de que todos los docentes hayan estado presentes en sus instituciones. “Yo creo que es falso, debido a que muchos profesores, especialmente de inicial, por precaución no han convocado a sus estudiantes. En varios casos, las actividades se desarrollaron desde los domicilios”, explicó, aclarando que los datos precisos sobre asistencia se conocerán luego de la reunión que sostendrán con otros secretarios generales durante la movilización al Congreso de la República, en la que exigen aumentos de pensiones.

PUEDES VER: Dina Boluarte minimiza protesta de los transportistas: "Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado"

lr.pe

Más allá del ámbito educativo, Meza remarcó que el Sutep coincide con la protesta de los transportistas y la movilización de distintos sectores. En esa línea, cuestionó el mensaje oficial difundido por el Gobierno bajo el lema “El Perú no se detiene”, considerándolo una forma de minimizar el descontento social. Para el gremio, la crisis que atraviesa el país no solo afecta la educación, sino también la tranquilidad y la paz social, razones por las que suman su voz a las medidas de lucha.

Notas relacionadas
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
¿Hay clases este viernes 3 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Hay clases este viernes 3 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO: Corredor Morado desvía su ruta en las líneas 404, 405 y 406 por manifestantes en Av. Abancay, según ATU

Paro de transporte EN VIVO: Corredor Morado desvía su ruta en las líneas 404, 405 y 406 por manifestantes en Av. Abancay, según ATU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tesoro colonial español perdido desde 1715 y valorizado en más de un US$1.000.000 impacta al mundo tras su descubrimiento en EE. UU.

Sorteo de La Kábala EN VIVO hoy 2 de octubre: resultados oficiales, números y Pozo Buenazo

Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

Sociedad

Sorteo de La Kábala EN VIVO hoy 2 de octubre: resultados oficiales, números y Pozo Buenazo

Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Cavero Solano: ¿quién es el nuevo ministro de Justicia cuestionado por destitución de Silvana Carrión y separado del MTC en 2018?

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025