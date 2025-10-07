¿Solo los colegios públicos tendrán vacaciones en octubre de 2025 o también los privados? Lo que dice Minedu
El Ministerio de Educación del Perú anunció una pausa académica en colegios públicos del 13 al 17 de octubre de 2025. Esta medida forma parte de la Semana de Gestión Escolar.
El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que los colegios públicos del Perú harán una pausa académica durante la segunda semana de octubre de 2025. Según la Resolución Ministerial N.º 556-2024-MINEDU, las clases se suspenderán del lunes 13 al viernes 17 de octubre, dando paso a un descanso programado dentro del calendario escolar oficial. Sin embargo, existe la duda de si los colegios privados acatarán la medida
Este receso forma parte del cuarto bloque de la Semana de Gestión Escolar, una estrategia implementada por el Minedu para equilibrar la carga académica con el bienestar de estudiantes y docentes. A diferencia de otras pausas del año, esta semana busca reforzar la planificación pedagógica y evaluar los avances en el proceso educativo antes del cierre del año escolar. Pero, los colegios privados tendrán cierta flexibilidad.
Colegios privados con autonomía
Es importante precisar que esta disposición aplica solo a instituciones públicas. Los colegios privados tienen la libertad de definir sus propias fechas de receso, siempre que cumplan con el número mínimo de horas lectivas establecidas por el Minedu. Por lo que, cada institución privada deberá
Tras esta pausa, las clases se reanudarán, marcando el inicio del último bloque académico del 2025, que culminará el 19 de diciembre. De esta manera, el calendario busca garantizar un cierre ordenado del año y dar espacio para la gestión institucional.
Los docentes no descansan
Aunque los estudiantes gozarán de vacaciones, los profesores y directores deberán continuar trabajando durante esos días. Su labor se centrará en la planificación de clases, la organización de actividades institucionales y el cumplimiento de tareas administrativas, especialmente las relacionadas con la evaluación del último tramo del año.
Cronograma del Año Escolar 2025
|Bloques del Año Escolar 2025
|Duración
|Fecha de inicio y fin
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|03/03 al 14/03
|Primer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|17/3 al 16/05
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semana
|19/05 al 23/05
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|26/05 al 25/07
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|28/07 al 08/08
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|11/08 al 10/10
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|12/10 al 17/10
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|20/10 al 19/12
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|22/12 al 31/12