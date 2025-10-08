¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) ha publicado el calendario escolar para 2025, informando sobre las fechas que no habrá clases en colegios públicos y privados. Los padres podrán organizar sus actividades. | Andina

Para el año escolar 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado oficialmente las fechas en las que los escolares no tendrán clases en colegios públicos y privados. Con este calendario, padres y estudiantes podrán organizar mejor sus actividades y aprovechar los próximos feriados y descansos. Sin embargo, muchos se preguntan si los días 9 y 10 de octubre serán parte de este receso, debido al feriado del 8 de octubre.

De acuerdo al Minedu, las clases se desarrollarán con total normalidad los días 9 y 10 de octubre, ya que no están incluidos en la lista de feriados nacionales ni en el cronograma oficial de descansos escolares. Tampoco han sido considerados como días no laborables, por lo cual se deberán reanudar las labores con regularidad. El único feriado confirmado ese mes es el 8 de octubre, en conmemoración del Combate de Angamos, fecha en la que no hay actividades académicas.

¿Vacaciones en octubre?

Según la Resolución Ministerial N.° 556-2024-Minedu, se estableció el cuarto bloque de Semana de Gestión, que contempla cinco días de descanso para los estudiantes de colegios públicos y privados. De acuerdo con este cronograma, el receso escolar se desarrollará del lunes 13 al viernes 17 de octubre. Durante esos días, los alumnos podrán disfrutar de tiempo libre con sus familias, participar en la procesión del Señor de los Milagros, compartir con amigos o reforzar los temas aprendidos en clase.

Sin embargo, este descanso no aplica para los docentes ni directivos, quienes deberán acudir a sus instituciones educativas para cumplir con actividades administrativas y pedagógicas. En ese periodo, los profesores se enfocarán en planificar, organizar y evaluar estrategias educativas, así como en ajustar los recursos necesarios para el cierre del año escolar. El Minedu recordó que la Semana de Gestión permite preparar el siguiente tramo del calendario escolar y asegurar un mejor desarrollo académico para los estudiantes.

Calendario cívico escolar de octubre 2025

5 de octubre: Aniversario de la acción heroica de Daniel Alcides Carrión.

Aniversario de la acción heroica de Daniel Alcides Carrión. 6 de octubre: Día del tradicionalista Ricardo Palma.

Día del tradicionalista Ricardo Palma. 8 de octubre: Combate de Angamos y Día de la Educación Física y el Deporte.

Combate de Angamos y Día de la Educación Física y el Deporte. Segundo miércoles de octubre: Día Internacional para la Reducción de Desastres.

Día Internacional para la Reducción de Desastres. 12 de octubre: Descubrimiento de América.

Descubrimiento de América. 16 de octubre: Día Nacional de la Persona con Discapacidad, Día Mundial de la Alimentación y Día de las Naciones Unidas.

Día Nacional de la Persona con Discapacidad, Día Mundial de la Alimentación y Día de las Naciones Unidas. 17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 21 de octubre: Día Nacional del Ahorro de Energía.

Día Nacional del Ahorro de Energía. 31 de octubre: Día de la Canción Criolla.

