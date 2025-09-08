Callao es la provincia que tuvo mayor incremento de homicidios contra adolescentes este 2025. | URPI-LR

Callao es la provincia que tuvo mayor incremento de homicidios contra adolescentes este 2025. | URPI-LR

Adolescentes en peligro

El 18 de enero de 2025, un menor de 16 años fue asesinado mientras se encontraba practicando deporte junto a sus amigos en la losa deportiva del parque Pedro Ruiz Gallo, en el Callao. El adolescente fue atacado con un arma de fuego por sujetos a bordo de una moto. La víctima falleció en el acto por la gravedad de la herida. Según sus familiares, el escolar iba a culminar este año su educación secundaria y tenía pensado postular a la universidad.

Un joven de 16 años fue asesinado por 10 disparos cuando se encontraba en el parque Pedro Ruiz Gallo, en el Callao. El menor de edad fue atacado por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta. Los familiares de la víctima exigen justicia. Foto: Difusión.

Otro caso es el homicidio de un escolar de 15 años que había salido a comprar a una bodega cerca de su casa en Ventanilla. El acto fue registrado el 9 de junio alrededor de las 9:30 p.m. Según testigos de la zona, dos sujetos encapachados interceptaron al menor y abrieron fuego contra él. Los testimonios recogidos por las autoridades sostuvieron que el adolescente era conocido por jugar fútbol en el barrio.

Adolescente de 15 años fue asesinado por presuntos sicarios cuando compraba en una bodega cerca de su casa en el A.H. Kumamoto en Ventanilla. Los familiares de la víctima evitaron dar declaraciones a la prensa. Foto: Difusión.

Recientemente, el último 6 de agosto, otro menor de edad fue acribillado por un presunto sicario en el parque Sarita Colonia, en San Juan de Miraflores. El joven fue atacado cuando estaba acompañado de su enamorada en una banca. Tras el hecho, el asesino escapó a pie y la PNP presume que hay más implicados tras el feroz ataque.

Un adolescente de 17 años fue acribillado por presuntos sicarios cuando se encontraba con su enamorada en el parque Sarita Colonia, en San Juan de Miraflores. El fallecido recibió alrededor de cuatro disparos. Vecinos de la zona señalaron que días antes del ataque vieron a la pareja en la zona. Foto: Difusión.

El 22 de agosto, una noticia conmocionó el distrito de San Juan de Miraflores cuando asesinaron a un menor de 14 años en el paradero 1 de Huáscar mientras trabajaba como mototaxista. Según los testimonios recogidos por la Policía, el adolescente fue atacado por la espalda cuando un sujeto armado le disparó varias veces. A pesar de querer reanimar a la víctima, este murió instantáneamente. Los familiares señalaron que el jovencito se iba a convertir en padre, su pareja de 16 años se encontraba en una etapa avanzada de embarazo.

Un adolescente de 14 años recibió varios disparos en la espalda por un desconocido mientras se encontraba trabajando como mototaxista en el paradero 1 de Huáscar, en SJL. Familiares contaron que el joven se convertiría en padre, su pareja de 16 años tenía una etapa avanzada de embarazo. Foto: Difusión.

Los casos expuestos reflejan las alarmantes cifras que proporcionó el SINADEF con respecto a los homicidios a menores de edad. El móvil de estos asesinatos aún se desconocen, ya que este grupo social constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población, según la Defensoría del Pueblo.

El Sistema de Información de Defunciones (SINADEF) del Ministerio de Salud expuso que de enero a julio del 2025, la cifra de adolescentes asesinados se ha duplicado a nivel nacional con respecto al año anterior. La región de Lima y Callao registra un incremento del 50%, lo que encendería las alarmas de las autoridades sobre la seguridad y prevención de este sector vulnerable durante su etapa estudiantil.

De acuerdo con la información de la entidad, las víctimas mortales tenían un rango de edad de 15 a 17 años. En la mayoría de casos, los menores no habían concluido la etapa escolar y otros, abandonaron sus estudios superiores. Asimismo, la causa de muerte de los jóvenes, en promedio, fue por impacto de proyectil por un arma de fuego.

Adolescentes fallecidos no habrían concluido el nivel primaria ni secundaria, según SINADEF. Foto: MINJUSDH

La República accedió a los datos actualizados del SINADEF en el que identificó que de los 65 menores fallecidos a nivel nacional, 49 de ellos fueron por el delito de homicidio. Esta cifra supera la del 2024, en el que solo se registró 25 defunciones de adolescentes por el mismo motivo. Asimismo, estos datos revelan que la mayoría de ataques fueron contra la población masculina.

Deserción escolar en Perú

De acuerdo con un informe de Paola Miranda, abogada especializada en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la deserción estudiantil tiene consecuencias a nivel personal y social. Además, esta problemática está ligada fuertemente con el incremento de la delincuencia juvenil.

Informe Técnico de INEI 2025 indica que el 7.3% de adolescentes dejaron sus colegios para dedicarse a trabajar. Foto: Perú Bicentenario.

Este fenómeno "es el resultado de múltiples factores interrelacionados que afectan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo", menciona la especialista. En tanto, el Ministerio de Educación (MINEDU) indicó que la pandemia contribuyó que escolares abandonarán las escuelas. En el 2020, cerca de 102 mil estudiantes no culminaron el nivel secundaria a nivel nacional.

En ese sentido, Miranda Cerna concluye que la deserción escolar influye en la delincuencia juvenil, ya que estos están relacionados con el entorno familiar, en el que muchas veces la violencia, la falta de supervisión y la situación económica afecta en el desarrollo del adolescente. "Las condiciones del entorno y la vinculación con grupos pares en actividades delictivas representan un riesgo significativo, ya que fomentan el aprendizaje y la motivación hacia el crimen", se lee en el informe.

Delincuencia juvenil

De acuerdo con el Observatorio del Ministerio del Interior (Mininter), se ha contabilizado 1935 denuncias a adolescentes infractores a la Ley Penal de enero a agosto de 2025. La región Lima encabeza la lista con 766 partes, le sigue Cusco con 277 y Arequipa con 254, según el Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional.

Los menores de edad que infringieron la ley son procesados de manera distinta al ciudadano de 18 años. Este grupo vulnerable está a cargo del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), una organización dedicada a administrar el Sistema Nacional de Reinserción Social. Es decir, plantea medidas socioeducativas a adolescentes para que puedan su corrección y reinserción a la sociedad.

Incremento de adolescentes en el mundo delictivo reflejan el alto nivel de desamparo al que están expuestos en las escuelas, expone Manuel Silva, decano del Colegio de Psicólogos del Perú.

No obstante, la encargada de comunicaciones de PRONACEJ, Rosa Cabanillas, aclaró a este medio que el programa solo se dirige a jóvenes que cometieron algún tipo de infracción. En ese sentido, de acuerdo al organigrama del MINJUSDH, se creó el Programa Nacional Para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) dependiente del Viceministerio de Justicia, con el propósito de "evitar que inicien o reincidan en la comisión de delitos", según la publicación de El Peruano el 17 de marzo de este año.

¿Qué acciones toma el Gobierno?

El PRONAPRES es un programa que fue creado por el Gobierno de Dina Boluarte en busca de querer prevenir que los adolescentes caigan en delito. Este proyecto fue aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2025-JUS cuando Eduardo Arana era ministro. Según sus funciones, este debe monitorear y evaluar estrategias e intervenciones, que eviten o disminuyan el desarrollo de conductas delictivas en adolescentes jóvenes que se encuentre en contextos de riesgo criminógeno y no cuenten con una medida de protección.

Al cierre de la nota, La República quedó a la espera de los avances del PRONAPRES en lo que va del año; sin embargo, a pesar de la insistencia para conocer los casos y brindar reporte a la ciudadanía sobre cómo se está trabajando esta problemática social que viene arrebatando la vida de jóvenes, la entidad titulada por Juan José Santiváñez no brindó respuesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.