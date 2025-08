Policías abatidos en el Perú: escasa capacidad de respuesta y comunicación ponen en riesgo la vida de los agentes

La Policía Nacional del Perú (PNP) vuelve a teñir de negro su logo institucional con la muerte del suboficial José Gabriel Munive Gurmendi a manos de delincuentes en La Victoria. Su compañero, Harry Alison del Carpio Valdez, se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital Dos de Mayo.

Lo que debió ser un patrullaje de rutina evidenció grandes problemáticas que enfrenta la institución con respecto a la falta de capacitación de efectivos en materia de intervención y comunicación policial en situación de emergencia. En entrevista con el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, sostuvo que en estos tiempos de violencia, la PNP debe revisar los protocolos de intervención.

"Una cosa es la intervención policial contra personas, ciudadanos que pueden estar al margen de la ley y otro en el mundo del delito... Hoy existe un mayor perfil violento, (criminales) usan armas de fuego con mayor facilidad, aprietan el gatillo mucho más fácil", explicó Pedraza en referencia al contexto actual de violencia que vive el país.

Para el exfuncionario, es fundamental que la Policía evalúe los protocolos de intervención policial en el espacio actual de violencia. "Se debe generar un mayor espacio de precaución y capacidad de fuego de la policía con la utilización de unidades especializadas como la SWAT", replanteó. Por otro lado, el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, contó a La República que los agentes del orden no reciben capacitaciones físicas ni de tiro como parte de su desarrollo profesional.

"Los policías cuentan con su celular como medio de comunicación"

Pérez Rocha, indicó que la PNP no cuenta con un sistema de radiocomunicación operativo y que, muchas veces, los agentes del orden se tienen que comunicar por medio de su teléfono móvil. "El problema de la Policía es que no todos tienen un sistema de radiorreceptor transmisor", resaltó. Según el especialista, los dos efectivos que se enfrentaron contra los criminales, no tuvieron tiempo de comunicar la intervención adecuadamente, "porque con lo único que contaban era con su celular", sentenció.

En la misma línea, Pedraza Sierra comentó que durante su gestión en el gobierno de Ollanta Humala en el 2013, "se interconectó todas las comisarias y patrulleros disponibles" para que el agente deje el celular. Por ello, señaló que se debe revisar si el sistema de intercomunicación continúa funcionando correctamente, porque "la Policía que interviene debe estar conectada con unidades cercanas a través de una misma frecuencia, porque es un tema fundamental".

Plan Celador: ¿trabajar más o capacitar más?

Para el extitular del Ministerio del Interior, el Plan Celador del gobierno de Dina Boluarte es un proyecto que "ayuda a prevenir la comisión de delitos en la calle, pero no tiene un impacto en las intervenciones. Solo es una parte de la respuesta policial, el Plan Celador es puramente preventivo...no sirve para hacer intervenciones".

En tanto, para el exdirector de la PNP, criticó el proyecto del Gobierno actual, porque exigirán trabajar más a los policías en su día de franco en vez de capacitarlos. "A mí me llama la atención, porque el policía debe trabajar a dedicación exclusiva, pero con descanso. (Con el Plan Celador) no descansan, sino que trabajan más de 24 horas cubriendo servicios en su día libre. Eso nos trae problemas".

"Hay un abandono en la Policía"

Para Pérez Rocha, la institución policial está abandonada, porque "no tienen un equipo de radiocomunicación" y que los vehículos adquiridos en los últimos años por el Estado son comerciales, "no sirven para el ejercicio, porque los policías deben contar con lunas antibalas, al igual que las puertas".

En ese sentido, se le consultó sobre el uso de chaleco antibalas como sistema de protección durante las intervenciones, a lo que respondió: "La institución no ha adquirido chaleco antibalas. Hemos llegado al extremo de que el alcalde de Magdalena, les ha prestado 15 chalecos a la comisaría de Magdalena, cuando eso le corresponde al Ejecutivo".

"El Policía tiene temor de intervenir"

Wilfredo Pedraza resaltó que en el Perú, lo primordial es avalar y respaldar la acción policial, porque muchos de los agentes no proceden adecuadamente por las represalias. "(Los policías) tienen temor de intervenir, de matar y terminar presos o abandonados por la institución o el Estado, luego de una intervención". Consideró que la respuesta de la PNP ante emergencias ha sido bastante tímida, porque no se ha visto un crecimiento ni ninguna decisión extraordinaria o relevante a la PNP.

"La falta de dirección política, el escaso nivel de equipamiento", son problemáticas que han afectado severamente la entidad, para Pedraza, el Gobierno actual "no ha asignado debidamente recursos para hacer inteligencia y enfrentar grandes fenómenos como la extorsión".

Tanto el Wilfredo Pedraza como Eduardo Pérez Rocha, lamentan la muerte del suboficial; sin embargo, ponen en la mira el protocolo de intervención de los agentes de la PNP en los últimos años, ya que se debe revaluar esta acción con base en un nuevo escenario de violencia en la sociedad. Según el actual Ministerio del Interior, en el 2024 fallecieron 14 policías en servicio a nivel nacional y en lo que va del año, aún no se establece una cifra oficial. Mientras tanto, una familia llora su pérdida y una institución despide con honor y gloria a un suboficial, la misma con la que debió ser protegido antes de lamentar.

