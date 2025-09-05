Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 14 vehículos chocan en cadena en la vía Panamericana Norte
De acuerdo a la información preliminar, la densa niebla habría ocasionado el choque múltiple en el que están involucrados tres buses interprovinciales.
Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana a la altura del kilómetro 50 en la Carretera de la Panamericana Norte. Hasta el momento, se reportó que 14 vehículos han chocado en cadena, entre los cuales se han visto comprometidos 3 buses interprovinciales que trasladaban pasajeros. Hasta el momento, las personas a bordo de los vehículos permanecen a la espera de la atención médica mientras la densa niebla dificulta la visibilidad en el lugar.
De acuerdo a las imágenes, automóviles particulares, buses interprovinciales y vehículos de carga impactaron entre sí durante esta mañana del viernes 5 de setiembre.
Alrededor de 14 vehículos afectados tras el accidente. Foto: Difusión
Pasajeros de los buses se encuentran a la espera del personal médico. Foto: Difusión
Nota en desarrollo