HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

El JEE de Lima Centro 2 otorgó un plazo de dos días a Juntos por el Perú para corregir observaciones formales en su lista al Senado, que incluye a Isaac Humala, padre de Antauro Humala, y a José Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo.

El JEE declaró inadmisible la lista al Senado de Juntos por el Perú, que incluye a José Castillo e Isaac Humala. Foto: composición LR
El JEE declaró inadmisible la lista al Senado de Juntos por el Perú, que incluye a José Castillo e Isaac Humala. Foto: composición LR

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró inadmisible la lista de candidatos al Senado presentada por Juntos por el Perú, organización política que busca participar en las Elecciones Generales 2026. La resolución alcanza a toda la nómina y afecta directamente a postulantes con vínculos familiares a figuras centrales de la política nacional, como Isaac Humala y José Castillo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según la resolución emitida por el JEE detectó inconsistencias en la documentación presentada por varios candidatos al Senado de Juntos por el Perú, lo que impide que la lista sea admitida a trámite en su estado actual. El órgano electoral precisó que se trata de observaciones subsanables.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
JEE Lima Centro 2 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de listas de candidatos al Senado de Juntos por el Perú. Foto: difusión

JEE Lima Centro 2 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de listas de candidatos al Senado de Juntos por el Perú. Foto: difusión

PUEDES VER: Elecciones 2026: JEE declara inscrita la plancha presidencial de Fuerza Popular

lr.pe

Entre los postulantes observados se encuentran José Castillo, ubicado en el primer lugar de la lista y hermano del exmandatario Pedro Castillo, así como Isaac Humala, padre de Antauro Humala, quien postula en una posición expectante. Ambos casos presentan irregularidades vinculadas a declaraciones juradas obligatorias.

Hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala conforman la lista al Senado de Juntos por el Perú declarada inadmisible. Foto: difusión

Hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala conforman la lista al Senado de Juntos por el Perú declarada inadmisible. Foto: difusión

El Jurado Electoral Especial concedió un plazo de dos días calendario para que el personero legal de Juntos por el Perú corrija los errores advertidos. De no hacerlo, la solicitud podría ser declarada improcedente, lo que dejaría fuera de carrera a toda la lista senatorial.

PUEDES VER: Presentan tachas contra lista de senadores de Fuerza Popular y plancha presidencial de Renovación Popular

lr.pe

¿Por qué el JEE declaró inadmisible la lista al Senado?

El JEE observó que José Castillo consignó fechas contradictorias en sus documentos oficiales. Su Declaración Jurada de Hoja de Vida fue registrada el 24 de diciembre de 2025, mientras que la declaración de consentimiento y veracidad fue firmada dos días antes, incumpliendo el reglamento electoral vigente.

Una situación similar se detectó en el caso de Isaac Humala. El padre de Antauro Humala completó su Hoja de Vida el 24 de diciembre, pero su declaración jurada aparece fechada el 23 de diciembre. Para el JEE, este desfase vulnera las normas que garantizan la veracidad y secuencia formal de la información presentada.

El órgano electoral recordó que la normativa exige que la declaración de consentimiento sea posterior o coincidente con el registro completo de la Hoja de Vida. Al no cumplirse este requisito, la lista de Juntos por el Perú no puede avanzar en el proceso de inscripción sin una corrección formal.

PUEDES VER: JEE declara inadmisible plancha presidencial de Carlos Espá: ¿cuánto tiempo tiene Sí Creo para subsanar errores?

lr.pe

¿Qué significa que el JEE declare inadmisible una lista de candidatos al Senado?

Cuando el JEE declara inadmisible una lista de candidatos al Senado, no la excluye de forma definitiva del proceso electoral. Se trata de una decisión preliminar que advierte la existencia de errores formales, omisiones o inconsistencias en la documentación presentada por una organización política, los cuales deben ser corregidos dentro de un plazo establecido.

La inadmisibilidad implica que la lista no cumple aún con todos los requisitos exigidos por la normativa electoral. Entre las observaciones más comunes se encuentran problemas en las declaraciones juradas, firmas, fechas, actas internas o documentos obligatorios. En estos casos, el JEE otorga generalmente dos días calendario para que el personero legal subsane las fallas detectadas.

Si las observaciones son corregidas dentro del plazo, la lista puede continuar en carrera. Sin embargo, si la organización política no subsana o lo hace de manera incorrecta, el JEE puede declarar la solicitud improcedente, lo que sí supone la exclusión definitiva de la lista del proceso electoral. Por ello, una inadmisibilidad es una advertencia clave que puede definir el futuro electoral de agrupaciones como Juntos por el Perú.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: JEE declara inscrita la plancha presidencial de Fuerza Popular

Elecciones 2026: JEE declara inscrita la plancha presidencial de Fuerza Popular

LEER MÁS
Presentan tachas contra lista de senadores de Fuerza Popular y plancha presidencial de Renovación Popular

Presentan tachas contra lista de senadores de Fuerza Popular y plancha presidencial de Renovación Popular

LEER MÁS
JEE declara inadmisible plancha presidencial de Carlos Espá: ¿cuánto tiempo tiene Sí Creo para subsanar errores?

JEE declara inadmisible plancha presidencial de Carlos Espá: ¿cuánto tiempo tiene Sí Creo para subsanar errores?

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi asegura que "nunca" se agendó el caso Mirtha Vásquez en la Comisión Permanente

Fernando Rospigliosi asegura que "nunca" se agendó el caso Mirtha Vásquez en la Comisión Permanente

LEER MÁS
APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

LEER MÁS
Presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero

Presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero

LEER MÁS
Gobierno nombra a César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Gobierno nombra a César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

LEER MÁS
Fuerza Popular, Renovación Popular y APP no tienen en su plan de gobierno medidas concretas contra el consumo de drogas

Fuerza Popular, Renovación Popular y APP no tienen en su plan de gobierno medidas concretas contra el consumo de drogas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025