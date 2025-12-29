JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

El JEE declaró inadmisible la lista al Senado de Juntos por el Perú, que incluye a José Castillo e Isaac Humala. Foto: composición LR

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró inadmisible la lista de candidatos al Senado presentada por Juntos por el Perú, organización política que busca participar en las Elecciones Generales 2026. La resolución alcanza a toda la nómina y afecta directamente a postulantes con vínculos familiares a figuras centrales de la política nacional, como Isaac Humala y José Castillo.

Según la resolución emitida por el JEE detectó inconsistencias en la documentación presentada por varios candidatos al Senado de Juntos por el Perú, lo que impide que la lista sea admitida a trámite en su estado actual. El órgano electoral precisó que se trata de observaciones subsanables.

Entre los postulantes observados se encuentran José Castillo, ubicado en el primer lugar de la lista y hermano del exmandatario Pedro Castillo, así como Isaac Humala, padre de Antauro Humala, quien postula en una posición expectante. Ambos casos presentan irregularidades vinculadas a declaraciones juradas obligatorias.

El Jurado Electoral Especial concedió un plazo de dos días calendario para que el personero legal de Juntos por el Perú corrija los errores advertidos. De no hacerlo, la solicitud podría ser declarada improcedente, lo que dejaría fuera de carrera a toda la lista senatorial.

¿Por qué el JEE declaró inadmisible la lista al Senado?

El JEE observó que José Castillo consignó fechas contradictorias en sus documentos oficiales. Su Declaración Jurada de Hoja de Vida fue registrada el 24 de diciembre de 2025, mientras que la declaración de consentimiento y veracidad fue firmada dos días antes, incumpliendo el reglamento electoral vigente.

Una situación similar se detectó en el caso de Isaac Humala. El padre de Antauro Humala completó su Hoja de Vida el 24 de diciembre, pero su declaración jurada aparece fechada el 23 de diciembre. Para el JEE, este desfase vulnera las normas que garantizan la veracidad y secuencia formal de la información presentada.

El órgano electoral recordó que la normativa exige que la declaración de consentimiento sea posterior o coincidente con el registro completo de la Hoja de Vida. Al no cumplirse este requisito, la lista de Juntos por el Perú no puede avanzar en el proceso de inscripción sin una corrección formal.

¿Qué significa que el JEE declare inadmisible una lista de candidatos al Senado?

Cuando el JEE declara inadmisible una lista de candidatos al Senado, no la excluye de forma definitiva del proceso electoral. Se trata de una decisión preliminar que advierte la existencia de errores formales, omisiones o inconsistencias en la documentación presentada por una organización política, los cuales deben ser corregidos dentro de un plazo establecido.

La inadmisibilidad implica que la lista no cumple aún con todos los requisitos exigidos por la normativa electoral. Entre las observaciones más comunes se encuentran problemas en las declaraciones juradas, firmas, fechas, actas internas o documentos obligatorios. En estos casos, el JEE otorga generalmente dos días calendario para que el personero legal subsane las fallas detectadas.

Si las observaciones son corregidas dentro del plazo, la lista puede continuar en carrera. Sin embargo, si la organización política no subsana o lo hace de manera incorrecta, el JEE puede declarar la solicitud improcedente, lo que sí supone la exclusión definitiva de la lista del proceso electoral. Por ello, una inadmisibilidad es una advertencia clave que puede definir el futuro electoral de agrupaciones como Juntos por el Perú.