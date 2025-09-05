HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Atentado en Trujillo: video del momento exacto en que sujeto deja explosivo en vivienda cerca al Centro Histórico

La vivienda en la que se dejó el explosivo pertenecería a una ciudadana dedicada a actividades mineras en Pataz. El dispositivo causó daños alrededor de 30 inmuebles.

Vecinos expresaron su preocupación ante atentado cerca al Centro Histórico de Trujillo.
Vecinos expresaron su preocupación ante atentado cerca al Centro Histórico de Trujillo. | Foto: composición LR | difusión

La noche del jueves 4 de setiembre se registró un atentado en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, cerca al Centro Histórico. El hecho, que ocurrió alrededor de las 10.45 p.m., dejó alrededor de 30 viviendas afectadas, de las cuales 2 quedaron inhabitables. Ante este lamentable suceso, los equipos de bomberos, personal de la Policía Nacional, brigadas del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y agentes de Defensa Civil llegaron a la zona para atender a los residentes de los inmuebles.

De acuerdo a información preliminar, la vivienda donde se dejó el artefacto explosivo pertenecería a Maura Sánchez Iparraguirre, quien estaría involucrada en actividades mineras en la provincia de Pataz. Ante lo sucedido, los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad ciudadana y pidieron a las autoridades tomar las medidas necesarias para frenar la delincuencia y criminalidad.

PUEDES VER: Atentado en Trujillo: detonación de explosivo deja 11 heridos y destruyen casas cerca al Centro Histórico

lr.pe

Atentado en Trujillo: video del momento exacto en que sujeto deja explosivo en vivienda

El atentado fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se muestra el preciso instante cuando un sujeto deja el explosivo en la puerta de la vivienda y se aleja corriendo. Tras revisar las grabaciones, la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo inició la búsqueda de los involucrados y detuvo a Nilton Isaías Ravello Ramos, de 19 años; Everet Emilio Quintero Monasteridos, de 32 años; y Fabrizio Manuel Leitón Gutiérrez, de 22 años, quienes serían parte de una red criminal conocida como 'Los Cachacos del Padrino', facción de 'Los Pulpos'.

Según las primera indagaciones, Leitón Gutiérrez habría encargado a Ravello y Quintero colocar el explosivo en la vivienda. Ambos se dirigieron al lugar y cometieron el ilícito. Luego, fueron detenidos cuando intentaron escapar.

PUEDES VER: Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

