🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 29 de diciembre

Política

Judith Laura al Congreso: ¿Quién es la accesitaria de Carlos Anderson que también busca la Cámara de Diputados con Podemos?

Judith Laura Rojas será la reemplazante de Carlos Anderson, a pesar de no haber obtenido curul en las Elecciones Generales 2021, donde recibió 11.493 votos por Podemos Perú. Anteriormente, figuró como la reemplazante de la congresista Digna Calle. Por otro lado, Laura dijo que el cargo de parlamentaria debería ser renunciable.

La accesitaria del fallecido congresistas Carlos Anderson es Judith Laura Rojas. Foto: Composición/LR
La accesitaria del fallecido congresistas Carlos Anderson es Judith Laura Rojas. Foto: Composición/LR

El último 26 de diciembre, el congresista no agrupado, Carlos Anderson, falleció a los 65 años. Su sensible partida dejó abierta una vacante, motivo por el cual el Parlamento deberá anunciar su reemplazo, tal como lo señala el Reglamento de la institución en caso de muerte de uno de sus miembros.

En ese contexto, la persona que asumiría su cargo sería la accesitaria Judith Laura Rojas, quien en las Elecciones Generales del 2021 fue candidata por el partido político Podemos Perú con el número 4. En dicho comicio electoral, a pesar de que consiguió 11.493 votos, Laura Rojas no obtuvo una curul. Sin embargo, figura como la reemplazante inmediata del congresista Anderson, cuyos motivos de su fallecimiento se mantienen en reserva.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

Gobierno nombra a César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Con el ingreso de Laura a la bancada de Podemos Perú, el grupo partidario liderado por José Luna Gálvez contará con 12 integrantes en el Parlamento.

¿Quién es Judith Laura, la también candidata a diputada para las Elecciones 2026?

Judith Laura también es candidata para la Cámara de Diputados del Congreso Bicameral para las Elecciones 2026 por el partido de Podemos Perú en representación de Lima Metropolitana. Laura está afiliada a dicho partido desde el 9 de septiembre del 2021, tal como figura en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Afiliación de Judith Laura Rojas en Podemos Perú data desde el 2021

Afiliación de Judith Laura Rojas en Podemos Perú data desde el 2021

De acuerdo con la hoja de vida registrada ante el JNE, Laura es docente y cuenta con una maestría en ciencias de la educación con mención en gestión educacional realizada en la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Asimismo, tiene una especialidad en matemática e informática al haber obtenido el título de profesora en la misma casa de estudios.

Con esos estudios, Laura Rojas trabajo como docente y promotora cultura en la UGEL 6 de Ate, Lima.

Anteriormente, en 2023, Laura Rojas también figuró como la accesitaria de la congresista y compañera del partido Digna Calle (Podemos Perú), quien estuvo en Estados Unidos por casi 7 meses a pesar de asumir funciones y solicitaba licencias.

En ese contexto, la accesitaria se refirió a la entonces situación de su futura colega del Parlamento por su continuo ausentismo en la institución mientras se encontraba en el extranjero.

"Desconozco sus motivos personales por los que está afuera del país, pero creo que si nos vamos a ceñir a los lineamientos, todo congresista tiene que cumplir las tres funciones fundamentales: legislar, fiscalizar y representar a la Nación, a la República. Todo congresista, si decide postular es para trabajar a tiempo completo por el pueblo, es un mandato. No conozco sus motivos personales, soy muy empática en ese tema, mientras no conozco no puedo opinar", expresó en una entrevista en canal N.

"Todos los que decidimos postular al Congreso es porque sé las funciones que debería cumplir y sé que es un cargo irrenunciable", acotó.

Sin embargo, en comunicación con otro medio, Laura indicó que el cargo del congresistas debería ser renunciable "porque nadie puede obligar a una persona a mantenerse en un trabajo donde no está a gusto, donde no se siente bien nadie le puede obligar, yo creo que sí".

Al ser consultada sobre su agenda cuando asuma funciones, Judith Laura dijo:

"¡Woh! Sería continuar con los proyectos que en algún momento… con el equipo de trabajo que tenía en ese entonces en campaña se venía trabajando y en crear leyes a favor del pueblo, las diversas este… no… niveles tanto en la educación como en salud, yo soy docente de profesión y veo que la pobreza cada vez se va incrementando los problemas sociales cada vez se va incrementando la desnutrición la delincuencia".

