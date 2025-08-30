El DRELM desplegó su equipo técnico a fin de apoyar y acompañar la continuidad de las clases en el I.E. Solidaridad III. Foto: Minedu

El DRELM desplegó su equipo técnico a fin de apoyar y acompañar la continuidad de las clases en el I.E. Solidaridad III. Foto: Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), informó sobre la continuidad de las clases en la Institución Educativa Solidaridad III, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, además, garantizó la seguridad de los estudiantes tras un presunto intento de demolición por parte de personas del sector aledaño.

En tanto, la directora del plantel educativo y los padres de familia recibieron el respaldo de las autoridades correspondientes luego de los recientes incidentes en la institución. Del mismo modo, se llevan a cabo las coordinaciones necesarias para la evaluación de los daños en la estructura.

Minedu interviene en colegio Solidaridad III tras intento de demolición

Marcos Tupayachi, director de la DRELM, informó que desde las primeras horas de este sábado 30 de agosto se establecieron coordinaciones con la directora del colegio y las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) con la finalidad de evaluar los daños provocados por trabajos no autorizados a dos muros internos.

Afortunadamente, estos daños no han comprometido con la infraestructura de la institución educativa ni con la seguridad de los estudiantes. En tanto, la actividad ha quedado suspendida mientras la UGEL se encuentre presente en el colegio Solidaridad III. "Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad educativa: las clases no se interrumpirán y el próximo lunes se desarrollarán con total normalidad", afirmó Tupayachi.

Dos muros habían sido derribados con maquinaria en el colegio Solidaridad III

El director del DRELM aseguró que interpondrán una denuncia para identificar y sancionar a los responsables de los daños ocasionados en el plantel educativo. Según explicó, individuos ingresaron con maquinaria a la institución y derribaron los muros internos sin la debida coordinación con el colegio Solidaridad III.

Ante ello, un equipo técnico se encuentra brindando apoyo al personal de la institución educativa para asegurar la protección de los estudiantes y la continuidad de las clases. En tanto, trascendió que se está avanzando con el proceso de saneamiento físico-legal del terreno, bajo la supervisión de la procuraduría pública del sector. "Reiteramos, corresponde a la justicia determinar las responsabilidades por los daños causados", puntualizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.