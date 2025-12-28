HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     
Sociedad

Ampliación Norte del Metropolitano sigue incompleta dos años después: solo operan cinco paradas por falta de buses

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) gestiona un crédito del Banco Mundial para adquirir 60 nuevos buses, cruciales para habilitar las paradas restantes.

Muchas estaciones de la Ampliación Norte del Metropolitano no están en funcionamiento.
Muchas estaciones de la Ampliación Norte del Metropolitano no están en funcionamiento. | Andina

A dos años de su inauguración parcial, la Ampliación Norte del Metropolitano continúa operando de manera limitada. Aunque el proyecto contempla 18 paradas, actualmente solo funcionan cuatro estaciones —Universidad, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde y Los Incas— y la terminal Chimpu Ocllo, mientras más de diez estaciones ubicadas en Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo permanecen cerradas.

La razón principal no es la falta de obras, sino la escasez de buses. Así lo explicó el presidente del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), David Hernández, quien indicó que la ampliación del servicio debió ejecutarse junto con la compra de nuevas unidades, proceso que no se concretó en su momento.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

lr.pe

ATU gestiona un crédito del Banco Mundial para adquirir 60 buses adicionales

Para revertir esta situación, la ATU gestiona un crédito del Banco Mundial que permitirá adquirir 60 buses adicionales, cifra considerada suficiente para habilitar las estaciones restantes y atender la demanda en el norte de la capital. Según Hernández, el préstamo ya superó los trámites institucionales y se encuentra a la espera del desembolso.

“Desde finales del 2024 nosotros iniciamos el contacto con el Banco Mundial y ya tenemos la viabilidad de un crédito para concretar la ampliación de la flota, así como el mejoramiento de todo el Metropolitano, desde Matellini hasta Naranjal, para que quede tan nuevo como la ampliación (Norte) que en ese momento tenemos”, detalló el funcionario en entrevista con la Agencia Andina.

Actualmente solo funcionan cuatro estaciones de la Ampliación Norte y la terminal Chimpu Ocllo. Foto: Difusión

Actualmente solo funcionan cuatro estaciones de la Ampliación Norte y la terminal Chimpu Ocllo. Foto: Difusión

PUEDES VER: El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

lr.pe

Buses del Metropolitano se detienen en cinco de las 18 paradas

Actualmente, los buses del Metropolitano recorren todo el tramo de la ampliación, pero solo se detienen en cinco de las 18 paradas previstas. De acuerdo con la ATU, operar en todas las estaciones sin contar con más vehículos afectaría la eficiencia del servicio y aumentaría los tiempos de viaje. “La falta de vehículos hace que no sea lo más eficiente operar en este momento todas las estaciones, porque al hacer eso lo que habría es que el vehículo terminaría demorando mucho más tiempo en poder ejecutar el servicio”, explicó Hernández.

El crédito de US$ 100 millones no solo permitirá la compra de nuevas unidades, sino también el mantenimiento integral de la infraestructura del Metropolitano, incluyendo estaciones, puertas, ascensores y la red eléctrica. Estas labores, aseguró la ATU, se realizarán en horarios nocturnos o sin interrumpir la operación regular del sistema.

Hernández se refirió a las invasiones a la vía exclusiva del Metropolitano, señalando que no solo involucran a vehículos particulares, sino también a unidades de instituciones no autorizadas, incluso del propio Estado. Frente a ello, indicó que se vienen aplicando sanciones tanto a conductores como a propietarios. “Las multas no solo se ponen a los conductores sino también a los propietarios de ellos mismos y en algunos casos son instituciones”, precisó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: viaje se acortaría 15 minutos

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: viaje se acortaría 15 minutos

LEER MÁS
UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

LEER MÁS
ATU propone que corredores complementarios también circulen por la nueva Vía Expresa Grau

ATU propone que corredores complementarios también circulen por la nueva Vía Expresa Grau

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote, en Áncash, tras temblor de 6 grados que dejó 53 heridos

Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote, en Áncash, tras temblor de 6 grados que dejó 53 heridos

LEER MÁS
El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

LEER MÁS
Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 28 de diciembre, según IGP?

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 28 de diciembre, según IGP?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Brigitte Bardot (1934-2025): más que un sex symbol

Empleo exportador supera 1,5 millones, pero cuatro sectores industriales siguen perdiendo puestos de trabajo: ¿Cuáles están en rojo?

Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote, en Áncash, tras temblor de 6 grados que dejó 53 heridos

Sociedad

Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote, en Áncash, tras temblor de 6 grados que dejó 53 heridos

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este domingo 28 de diciembre, según IGP?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025