Ampliación Norte del Metropolitano sigue incompleta dos años después: solo operan cinco paradas por falta de buses

A dos años de su inauguración parcial, la Ampliación Norte del Metropolitano continúa operando de manera limitada. Aunque el proyecto contempla 18 paradas, actualmente solo funcionan cuatro estaciones —Universidad, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde y Los Incas— y la terminal Chimpu Ocllo, mientras más de diez estaciones ubicadas en Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo permanecen cerradas.

La razón principal no es la falta de obras, sino la escasez de buses. Así lo explicó el presidente del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), David Hernández, quien indicó que la ampliación del servicio debió ejecutarse junto con la compra de nuevas unidades, proceso que no se concretó en su momento.

ATU gestiona un crédito del Banco Mundial para adquirir 60 buses adicionales

Para revertir esta situación, la ATU gestiona un crédito del Banco Mundial que permitirá adquirir 60 buses adicionales, cifra considerada suficiente para habilitar las estaciones restantes y atender la demanda en el norte de la capital. Según Hernández, el préstamo ya superó los trámites institucionales y se encuentra a la espera del desembolso.

“Desde finales del 2024 nosotros iniciamos el contacto con el Banco Mundial y ya tenemos la viabilidad de un crédito para concretar la ampliación de la flota, así como el mejoramiento de todo el Metropolitano, desde Matellini hasta Naranjal, para que quede tan nuevo como la ampliación (Norte) que en ese momento tenemos”, detalló el funcionario en entrevista con la Agencia Andina.

Actualmente solo funcionan cuatro estaciones de la Ampliación Norte y la terminal Chimpu Ocllo. Foto: Difusión

Buses del Metropolitano se detienen en cinco de las 18 paradas

Actualmente, los buses del Metropolitano recorren todo el tramo de la ampliación, pero solo se detienen en cinco de las 18 paradas previstas. De acuerdo con la ATU, operar en todas las estaciones sin contar con más vehículos afectaría la eficiencia del servicio y aumentaría los tiempos de viaje. “La falta de vehículos hace que no sea lo más eficiente operar en este momento todas las estaciones, porque al hacer eso lo que habría es que el vehículo terminaría demorando mucho más tiempo en poder ejecutar el servicio”, explicó Hernández.

El crédito de US$ 100 millones no solo permitirá la compra de nuevas unidades, sino también el mantenimiento integral de la infraestructura del Metropolitano, incluyendo estaciones, puertas, ascensores y la red eléctrica. Estas labores, aseguró la ATU, se realizarán en horarios nocturnos o sin interrumpir la operación regular del sistema.

Hernández se refirió a las invasiones a la vía exclusiva del Metropolitano, señalando que no solo involucran a vehículos particulares, sino también a unidades de instituciones no autorizadas, incluso del propio Estado. Frente a ello, indicó que se vienen aplicando sanciones tanto a conductores como a propietarios. “Las multas no solo se ponen a los conductores sino también a los propietarios de ellos mismos y en algunos casos son instituciones”, precisó.

