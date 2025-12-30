HOYSuscripcion LR Focus

‘Los Mexicanos’ extorsionaban a comerciantes del Mercado Central y Mesa Redonda

También operaban contra otros comerciantes del Centro Histórico de Lima y barrios vecinos. Hay cinco detenidos, entre ellos un menor de edad que son investigados por tres delitos. La Divinext ya desarticuló 25 bandas criminales desde el 3 de noviembre, aseguró el general Víctor Revoredo.

Policía desarticuló a la banda criminal Los Mexicanos.
Policía desarticuló a la banda criminal Los Mexicanos.

Con la captura de cinco personas, entre ellos un menor de edad, una brigada especial de la Dirección de Investigación Criminal desarticuló la banda ‘Los Mexicanos’ dedicada a realizar extorsiones a comerciantes en el centro de Lima.

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones, general Víctor Reoredo Farfán, manifestó que las capturas fueron hechas en coordinación con el Ministerio Público y en desarrollo de averiguaciones y seguimientos a los delincuentes que operaban en el Mercado Central, Mesa Redonda y en otros negocios del centro histórico.

“En esta oportunidad gracias a la denuncia de una comerciante a quien exigían S/ 10.000, se logró la desarticulación de esta estructura criminal, es así como se logra identificar la participación de estas personas y se logra expedir las órdenes de captura por el delito de extorsión agravada”, afirmó el oficial.

Se trata de Álvaro Alfonso Rojas Flores, Pablo Kevin Piñas Calderón, Carlos Branco Arenas Aniceto, Brian José Jiménez Mantari y de M.A.C.W., de 17 años.

Según las investigaciones de las autoridades en los operativos además fueron incautados tres armas de fuego de largo y corto alcance, 8 celulares, un grillete, un machete, un cuchillo, un bate metálico, una laptop, tarjetas bancarias del BCP e Interbank, dos balanzas electrónicas, tres máscaras, dos cascos de moto, un colador, marihuana y pasta básica de cocaína.

 ‘Los Mexicanos’ se suma a la desarticulación de 24 bandas criminales hechas por agentes de la Divinext por el delito de extorsión desde el 3 de noviembre y a la captura de más de 60 criminales en Lima y el Callao.  

“De esta manera logramos evitar el pago de miles de soles a diferentes víctimas generando una reducción en la extorsión en la ciudad”, subrayó Revoredo.

El oficial detalló que esta red mafiosa fue sorprendida la tarde del lunes en el jirón Caravelí 1064, Breña. Ellos son investigados por el delito contra el patrimonio (extorsión), contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas) y contra la seguridad pública (tenencia de armas de fuego).

Una de sus víctimas E.H.S. (46) dijo que esta banda le había amenazado con atentar contra su vida y su negocio sino cumplía con el pago de 10 mil soles. “Todos pagan esa suma por ‘seguridad’. Sabemos cuántos son tus ingresos económicos, sabemos todo sobre ti, colabora o tendrás una visita en tu casa”, le dijeron a través de una llamada que fue grabada y que fue fundamental para geolocalizar el celular utilizado para la extorsión.

Capturan a 'Mamut 2', presunto cabecilla del Tren de Aragua en Perú: extranjero se dedicaba a la extorsión en Lima Norte

Perú cerca de alcanzar un cuarto de millón de delitos este 2025

Extorsiones alcanzaron niveles históricos: estas son las cifras

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

