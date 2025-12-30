‘Los Mexicanos’ extorsionaban a comerciantes del Mercado Central y Mesa Redonda

Con la captura de cinco personas, entre ellos un menor de edad, una brigada especial de la Dirección de Investigación Criminal desarticuló la banda ‘Los Mexicanos’ dedicada a realizar extorsiones a comerciantes en el centro de Lima.

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones, general Víctor Reoredo Farfán, manifestó que las capturas fueron hechas en coordinación con el Ministerio Público y en desarrollo de averiguaciones y seguimientos a los delincuentes que operaban en el Mercado Central, Mesa Redonda y en otros negocios del centro histórico.

“En esta oportunidad gracias a la denuncia de una comerciante a quien exigían S/ 10.000, se logró la desarticulación de esta estructura criminal, es así como se logra identificar la participación de estas personas y se logra expedir las órdenes de captura por el delito de extorsión agravada”, afirmó el oficial.

Se trata de Álvaro Alfonso Rojas Flores, Pablo Kevin Piñas Calderón, Carlos Branco Arenas Aniceto, Brian José Jiménez Mantari y de M.A.C.W., de 17 años.

Según las investigaciones de las autoridades en los operativos además fueron incautados tres armas de fuego de largo y corto alcance, 8 celulares, un grillete, un machete, un cuchillo, un bate metálico, una laptop, tarjetas bancarias del BCP e Interbank, dos balanzas electrónicas, tres máscaras, dos cascos de moto, un colador, marihuana y pasta básica de cocaína.

‘Los Mexicanos’ se suma a la desarticulación de 24 bandas criminales hechas por agentes de la Divinext por el delito de extorsión desde el 3 de noviembre y a la captura de más de 60 criminales en Lima y el Callao.

“De esta manera logramos evitar el pago de miles de soles a diferentes víctimas generando una reducción en la extorsión en la ciudad”, subrayó Revoredo.

El oficial detalló que esta red mafiosa fue sorprendida la tarde del lunes en el jirón Caravelí 1064, Breña. Ellos son investigados por el delito contra el patrimonio (extorsión), contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas) y contra la seguridad pública (tenencia de armas de fuego).

Una de sus víctimas E.H.S. (46) dijo que esta banda le había amenazado con atentar contra su vida y su negocio sino cumplía con el pago de 10 mil soles. “Todos pagan esa suma por ‘seguridad’. Sabemos cuántos son tus ingresos económicos, sabemos todo sobre ti, colabora o tendrás una visita en tu casa”, le dijeron a través de una llamada que fue grabada y que fue fundamental para geolocalizar el celular utilizado para la extorsión.