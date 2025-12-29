Estudiantes de colegio de Carabayllo ingresaron a la UNI recientemente junto a seis compañeros más. | Foto: La República

Estudiantes de colegio de Carabayllo ingresaron a la UNI recientemente junto a seis compañeros más. | Foto: La República

Dos estudiantes del colegio Juan Pablo Peregrino, en Carabayllo, ingresaron a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con solo 17 años, mientras cursaban quinto de secundaria. Ellos forman parte de un grupo de ocho escolares de la institución que obtuvo vacante en el último proceso de admisión vía Ingreso Escolar Nacional (IEN), modalidad para estudiantes de alto rendimiento en el último año de secundaria.

Del colegio a la universidad: la historia de Adrián y Jean Franco

Adrián Zavaleta Correa y Jean Franco Fabián Mautino, estudiantes de quinto de secundaria del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo, destacaron en una de las evaluaciones más exigentes del año: el examen de admisión a la UNI para el periodo 2026-I. Postularon a través del Ingreso Escolar Nacional (IEN), una modalidad que permite a escolares de quinto acceder directamente a la universidad. La prueba evalúa matemáticas, ciencias y razonamiento. En esta edición, solo se ofrecieron 75 vacantes para Lima y Callao, lo que refleja la alta competencia del proceso.

Zavaleta y Fabián, de 17 años, aseguraron sus vacantes en la UNI para las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Software, respectivamente. Estos casos se suman a los de otros seis compañeros del colegio Juan Pablo Peregrino, quienes también accedieron a dicha universidad en el último proceso de admisión. En total, los ocho estudiantes fueron admitidos a diversas especialidades de ingeniería y consolidaron a la institución educativa como una de las que registra mayor número de ingresantes en el proceso.

El valor de la disciplina: "En cada uno está el cambio"

Los jóvenes señalaron que eligieron la UNI por su prestigio en las carreras de ingeniería y por el valor que representa estudiar en una universidad nacional. También aseguraron que el ingreso tuvo un significado importante para ellos y sus familias, ya que Adrián es el primer ingeniero en la suya y Jean Franco, el primero en ingresar a una universidad del Estado.

Contaron que durante el proceso redujeron sus actividades sociales y se enfocaron más en el estudio. Adrián aconsejó: “La constancia lo es todo. Tienes que ser disciplinado y no dejarte llevar por los nervios”. Jean Franco agregó: “El cambio empieza en uno. Es clave el entorno, el apoyo de la familia, del colegio, tu motivación, tu fuerza de voluntad. Sin eso, ¿qué podrías esperar?”.

Preparación de los ingresantes a la UNI no inició en 5to. de secundaria: este fue el exigente método

Paolo Somocurcio Flores, docente y coordinador del área de Matemática del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo, contó a La República que el colegio aplica un método propio de enseñanza, perfeccionado con los años para mejorar los resultados de ingreso a universidades. Indicó que la preparación no empieza en quinto de secundaria, sino desde los primeros años, ya que los estudiantes participan en olimpiadas matemáticas desde los 3 años. Este trabajo se refuerza en primaria y continúa en secundaria con una formación integral, que combina lo académico con actividades complementarias.

De igual manera, Somocurcio explicó que el colegio ofrece una preparación diferenciada según la universidad a la que desean postular los estudiantes, con aulas y contenidos específicos para la UNI, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional del Callao, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia; y que cuenta con un equipo de psicólogos en todos los niveles, que trabajan de manera coordinada con los docentes y padres de familia para atender el aspecto emocional de los estudiantes.

El trabajo compartido ha permitido que, año tras año, los alumnos del Juan Pablo Peregrino accedan a universidades públicas de alta exigencia académica. Acorde al coordinador, al cierre del año escolar 2025 se registraron 95 ingresantes a la Universidad Nacional del Callao, 37 a la Decana de América y ocho a la UNI.