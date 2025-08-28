Trabajadores de una panadería denunciaron ser víctimas de asalto por sexta vez en el distrito de San Juan de Miraflores. La noche de este 27 de agosto, dos sujetos, uno de ellos vestido como delivery, ingresaron a este local con armas en mano y amenazaron a los ciudadanos que se encontraban dentro, incluyendo menores de edad, para sustraerles sus pertenencias.

Los señalados, no contentos con su fechoría, forzaron las cerraduras del establecimiento comercial e ingresaron por un mayor botín. Luego de revisar todos los cajones y someter a los trabajadores, terminaron por llevarse lo recaudado hasta ese momento en el negocio, un monto que llegaría hasta los S/2.000.

Panadería es asaltada por sexta vez consecutiva en San Juan de Miraflores

Una de las colaboradoras del lugar conversó con Panamericana respecto a cómo vivieron el atraco. "Forzaron la puerta , entraron y revisaron todos los cajones. Siempre asaltan con arma. Todo se lo llevaron. No les importó nada, ni siquiera si había niños. Un señor vino con carro y solo optó por tirar las llaves para que no se lo lleven", indicó al respecto.

Indicó que se encuentran atemorizados debido al número de veces que esto les ha pasado, y consideran que no pueden hacer algo al respecto. "No podemos hacer nada, porque no sabemos qué nos puede pasar. Cada vez que pasan motorizados estamos con los nervios de punta porque uno no puede confiar ahora en nadie", admitió.

Finalmente, agregó que este jueves llevarían las imágenes de seguridad ante las autoridades para que puedan iniciar con las investigaciones respectivas y sancionar a los responsables.

