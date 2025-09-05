Nuevas vías en San Isidro y VMT aliviarán la congestión en Javier Prado y mejorarían la seguridad | Composición LR

Nuevas vías en San Isidro y VMT aliviarán la congestión en Javier Prado y mejorarían la seguridad | Composición LR

Este viernes 5 de setiembre, la Municipalidad de Lima anunció la construcción de dos grandes proyectos viales que buscan aliviar la congestión y mejorar la seguridad en la capital: una vía rápida en la avenida Javier Prado, entre Las Begonias y Arenales, y la construcción de la nueva avenida Acomayo en Villa María del Triunfo.

Las obras, que empezarán en octubre (avenida Acomayo) y diciembre (paso a desnivel en Javier Prado) de este año, suman casi 5 kilómetros de nueva infraestructura y beneficiarán a la ciudadanía de Lima centro y Lima sur.

Paso a desnivel en Javier Prado busca aliviar la congestión en Lince y San Isidro

Otro de los proyectos es el paso a desnivel Javier Prado-Las Begonias, ejecutado en coordinación con Invermet. La obra contempla la construcción de un puente vehícular elevado de 1.8 km, con dos carriles por sentido, en el tramo comprendido entre la calle Las Begonias y la avenida Arenales.

El objetivo es mejorar la fluidez vehicular en una de las zonas con mayor tránsito de la capital, beneficiando a conductores y pasajeros que circulan diariamente por San Isidro y Lince.

La intervención, que iniciará en diciembre de 2025, incluye, además, pavimentación en concreto y asfalto, veredas, sadineles, señalización, semaforización, arborización, áreas verdes, equipamiento eléctrico, medidas de mitigación ambiental y nuevos paraderos, según anunció la comuna.

Nueva Av. Ancomayo mejorará acceso a zonas altas de VMT y la Curva Nueva Esperanza

La Municipalidad de Lima también anunció la construcción de la nueva avenida Acomayo en Villa María del Triunfo, a cargo de Emape. La obra, que comenzará en octubre de 2025, contempla 3 kilometros de nuevas pistas y veredas en el tramo comprendido entre la avenida 26 de Noviembre y Mercado Amazónico.

Según indicaron, actualmente, esta vía se encuentra en mal estado y durante la época de lluvias representaría un serio riesgo para los vecinos. Por ello, el proyecto busca mejorar la conexión entre las zonas altas del distrito y la curva Nueva Esperanza.

El mejoramiento integral considera 2.000 m2 de pavimento rígido, 7.000 m2 de adoquines en bermas y veredas y 17.000 m2 de señalización horizontal y vertical, además de trabajos de paisajismo para recuperar el entorno urbano.

Conexión con Pachacamac

La nueva avenida Acomayo forma parte de un proyecto en dos fases. En la segunda etapa, se prevé ampliar las obras desde el Mercado Amazónico hasta la avenida Víctor Malásquez, en Pachacámac. Con esta ampliación, se generará una conexión rápida entre esta zona y Villa María del Triunfo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.