HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     
Sociedad

Nuevas vías en San Isidro y VMT reducirían congestión en Javier Prado y mejorarían acceso a distritos del sur de Lima

Las obras, que incluyen un paso a desnivel en Javier Prado y una nueva avenida en VMT, beneficiarán a miles de vecinos de Lima centro y sur, y arrancarán en octubre y diciembre de este año.

Nuevas vías en San Isidro y VMT aliviarán la congestión en Javier Prado y mejorarían la seguridad
Nuevas vías en San Isidro y VMT aliviarán la congestión en Javier Prado y mejorarían la seguridad | Composición LR

Este viernes 5 de setiembre, la Municipalidad de Lima anunció la construcción de dos grandes proyectos viales que buscan aliviar la congestión y mejorar la seguridad en la capital: una vía rápida en la avenida Javier Prado, entre Las Begonias y Arenales, y la construcción de la nueva avenida Acomayo en Villa María del Triunfo.

Las obras, que empezarán en octubre (avenida Acomayo) y diciembre (paso a desnivel en Javier Prado) de este año, suman casi 5 kilómetros de nueva infraestructura y beneficiarán a la ciudadanía de Lima centro y Lima sur.

PUEDES VER: Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres

lr.pe

Paso a desnivel en Javier Prado busca aliviar la congestión en Lince y San Isidro

Otro de los proyectos es el paso a desnivel Javier Prado-Las Begonias, ejecutado en coordinación con Invermet. La obra contempla la construcción de un puente vehícular elevado de 1.8 km, con dos carriles por sentido, en el tramo comprendido entre la calle Las Begonias y la avenida Arenales.

El objetivo es mejorar la fluidez vehicular en una de las zonas con mayor tránsito de la capital, beneficiando a conductores y pasajeros que circulan diariamente por San Isidro y Lince.

La intervención, que iniciará en diciembre de 2025, incluye, además, pavimentación en concreto y asfalto, veredas, sadineles, señalización, semaforización, arborización, áreas verdes, equipamiento eléctrico, medidas de mitigación ambiental y nuevos paraderos, según anunció la comuna.

PUEDES VER: La moderna vía que unirá Ate, San Borja y San Luis: reducirá 20 minutos de viaje con una inversión de S/226 millones

lr.pe

Nueva Av. Ancomayo mejorará acceso a zonas altas de VMT y la Curva Nueva Esperanza

La Municipalidad de Lima también anunció la construcción de la nueva avenida Acomayo en Villa María del Triunfo, a cargo de Emape. La obra, que comenzará en octubre de 2025, contempla 3 kilometros de nuevas pistas y veredas en el tramo comprendido entre la avenida 26 de Noviembre y Mercado Amazónico.

Según indicaron, actualmente, esta vía se encuentra en mal estado y durante la época de lluvias representaría un serio riesgo para los vecinos. Por ello, el proyecto busca mejorar la conexión entre las zonas altas del distrito y la curva Nueva Esperanza.

El mejoramiento integral considera 2.000 m2 de pavimento rígido, 7.000 m2 de adoquines en bermas y veredas y 17.000 m2 de señalización horizontal y vertical, además de trabajos de paisajismo para recuperar el entorno urbano.

Conexión con Pachacamac

La nueva avenida Acomayo forma parte de un proyecto en dos fases. En la segunda etapa, se prevé ampliar las obras desde el Mercado Amazónico hasta la avenida Víctor Malásquez, en Pachacámac. Con esta ampliación, se generará una conexión rápida entre esta zona y Villa María del Triunfo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Teleférico Huascarán, el megaproyecto de US$ 30 millones que construirá a más de 4.000 metros en Perú

Teleférico Huascarán, el megaproyecto de US$ 30 millones que construirá a más de 4.000 metros en Perú

LEER MÁS
Así lucirá el histórico Edificio Giacoletti en Plaza San Martín que será restaurado tras el devastador incendio de 2018

Así lucirá el histórico Edificio Giacoletti en Plaza San Martín que será restaurado tras el devastador incendio de 2018

LEER MÁS
Cierran parcialmente la avenida Ramiro Prialé desde el 27 de agosto por obras del nuevo bypass aéreo Las Torres

Cierran parcialmente la avenida Ramiro Prialé desde el 27 de agosto por obras del nuevo bypass aéreo Las Torres

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

LEER MÁS
Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

LEER MÁS
Peruano de 16 años lidera proyecto que lanzará un globo aerostático: "Queremos poner al Cusco en la órbita de la investigación espacial"

Peruano de 16 años lidera proyecto que lanzará un globo aerostático: "Queremos poner al Cusco en la órbita de la investigación espacial"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Testigo del fatal choque de 11 vehículos en Pasamayo revela negligencia: "Gritábamos a los choferes para que bajen la velocidad"

Testigo del fatal choque de 11 vehículos en Pasamayo revela negligencia: "Gritábamos a los choferes para que bajen la velocidad"

LEER MÁS
Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota