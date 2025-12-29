HOYSuscripcion LR Focus

Política

JNE admite plancha presidencial del APRA liderada por Enrique Valderrama

Tras levantar observaciones formales, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 dio luz verde a la fórmula presidencial del APRA, decisión que activa el periodo de tachas y permite a la agrupación seguir en carrera rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Tras corregir observaciones del JNE, la lista presidencial del APRA quedó admitida en marco de las elecciones 2026. Foto: composición Omar Neyra/ La República.
El JNE admitió a trámite la plancha presidencial del APRA encabezada por Enrique Valderrama, luego de que el partido subsanara errores detectados en la documentación presentada para su inscripción en las Elecciones Generales 2026. La resolución fue emitida por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.

JNE admite lista presidencial del APRA. Foto: difusión<br>

El pronunciamiento se produce después de que la fórmula aprista fuera declarada inadmisible en un primer momento por observaciones formales en las declaraciones juradas de dos de sus integrantes. El órgano electoral consideró que dichas faltas fueron corregidas dentro del plazo legal establecido.

Con esta decisión, el JNE ordenó la publicación oficial de la fórmula presidencial y del resumen del plan de gobierno del APRA, paso que habilita a la ciudadanía a presentar eventuales tachas contra la plancha o alguno de sus candidatos.

Subsanaciones permitieron revertir la inadmisibilidad inicial

La fórmula presidencial del APRA fue observada inicialmente por el JEE debido a errores en el Anexo 11 del reglamento electoral. En el caso de Enrique Valderrama y su acompañante de fórmula, se detectaron omisiones vinculadas a firmas, huellas dactilares y manifestaciones expresas de consentimiento.

El personero legal alterno del partido presentó la documentación corregida dentro del plazo de dos días calendario otorgado por la autoridad electoral. Tras una nueva revisión, el JEE concluyó que las observaciones habían sido levantadas de manera adecuada.

Según la resolución, los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales y legales para postular, no registran impedimentos vigentes y respetan los resultados obtenidos en las elecciones primarias, condición exigida por la normativa electoral.

¿Qué sigue ahora para la fórmula del APRA?

Con la admisión a trámite, el JNE dispuso la publicación de la plancha presidencial del APRA en su portal institucional y en el panel del Jurado Electoral Especial. Desde el día siguiente, se inicia formalmente el periodo de tachas previsto por ley.

Durante esta etapa, cualquier ciudadano con derechos vigentes puede cuestionar la candidatura en su conjunto o la de alguno de sus integrantes, siempre que sustente su pedido conforme a la legislación electoral.

De no presentarse tachas, o si estas son declaradas infundadas, el JEE procederá a la inscripción definitiva de la fórmula encabezada por Enrique Valderrama, permitiendo así al APRA consolidar su participación en la contienda presidencial de 2026.

¿Quiénes integran la fórmula presidencial del APRA?

A continuación, se presenta la lista presidencial del APRA para las elecciones 2026:

  • Enrique Valderrama (presidencia)
  • María Valdivia Acuña (primera vicepresidencia)
  • Lucio Vásquez Sánchez (segunda vicepresidencia)
