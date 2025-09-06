HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
Sociedad

Docentes jubilados y cesantes piden a Dina Boluarte promulgar ley de aumento de pensiones: "Que valore nuestra entrega a la educación"

El dirigente del Sutep reveló que las pensiones que reciben los docentes van de los S/300 a S/680. Además, informó que desde el 2019, exigen a las autoridades un aumento urgente en reconocimiento a su labor y entrega a la educación del país.

Docentes cesantes y jubilados ven como un avance la aprobación del aumento de pensiones en el Congreso tras años de lucha.
Docentes cesantes y jubilados ven como un avance la aprobación del aumento de pensiones en el Congreso tras años de lucha. | Congreso/France24 | Composición de Gerson Cardoso/La República

El Congreso de la República aprobó en segunda votación la ley que establece una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala, que asciende a los 3.300 soles, para los docentes cesantes y jubilados. Al respecto, el presidente de los docentes cesantes y jubilados, Felix Soto, se manifestó y señaló que el Ejecutivo debe promulgar esta norma sin observaciones, debido a que beneficiará a las personas que han educado y formado a profesionales que contribuyen al desarrollo social.

"Después de batallar tanto, de haber visitado a las diferentes bancadas en el Congreso, se ha podido sensibilizar y llevar a cabo esta votación el día 4 de setiembre. Nuestro proyecto 4786 y 10 proyectos más que se convirtió en un dictamen. Ese día, el Congreso tomó como partida nuestro proyecto porque engloba a todos los estamentos de jubilación 20530, 19990, AFP, inclusive a los maestros de la carrera pública Magisterial. Se ha ganado en esta votación con más de 65 votos. Se aprobó", declaró en diálogo con La República.

"Ahora le toca al Poder Ejecutivo promulgar la rúbrica del Congreso. Es importante que la presidenta asuma una actitud y pueda tomar en cuenta el reconocimiento que han tenido los congresistas en valorar nuestro sacrificio, nuestra entrega a la educación de nuestro país", añadió.

Sutep: "Estamos buscando dignificarnos"

El dirigente nacional de los docentes cesantes y jubilados del Sutep expresó su preocupación por las pensiones que reciben los maestros, que en algunos casos ascienden solo a S/680 y, en otros, a S/300. Asimismo, indicó que si el Poder Ejecutivo no promulga la ley, es probable que el Congreso lo haga por insistencia.

"Nosotros estamos buscando dignificarnos, porque ganamos una pensión miserable (...) Nosotros agradecemos a los congresistas por esta medida que han tenido con sus maestros y les decimos a los congresistas que no han votado o se han abstenido que reflexionen y que sepan que nosotros merecemos un trato digno. Hemos trabajado más de 30, 35 hasta 45 años al servicio de nuestro pueblo peruano y de la niñez. Es importante este logro y solo queda esperar lo que emita el Poder Ejecutivo frente a este proyecto", señaló.

"Es importante no estar en tira y jala sobre la dignificación de los maestros cesantes y jubilados que somos un promedio de 162 mil maestros que estamos a la espera de esta nueva ley. Los maestros activos que son un promedio de 450.000 a nivel nacional también se van a beneficiar", resaltó.

Proyecto de ley a favor de docentes cesantes y jubilados había sido presentado en el 2019

El sindicato ya había presentado una iniciativa legislativa para incrementar la pensión de los docentes cesantes y jubilados en el 2019, pero esta había sido "tomada en cuenta" por los parlamentarios. Pese a ello, intentaron nuevamente en presentar un proyecto similar en el 2022 que reconozca la labor de los docentes y que esta iniciativa recién ha sido aprobada.

"Desde el 2019 el Sutep se preocupaba por las pensiones dignas. Se hizo un proyecto por intermedio de los profesores, pero no lo tomaron en cuenta. Es por eso que en el 2022 en el mes de abril se toma con mayor fuerza y se recurre a un congresista, porque el Sutep no tenía la autoría jurídica para presentarlo sin una congresista. Se le pide a la congresista Flor Pablo para que asuma la responsabilidad de sustentarlo y presentarlo junto con otros congresistas más para que tenga peso este proyecto de ley", informó.

Además, indicó que la lucha por una pensión digna ha sido liderada por el sindicato, debido a que las autoridades no han mostrado interés en este tema durante más de 30 o 40 años. "Siempre nos han tenido apartados", señaló. En ese sentido, consideró que incluso varios dirigentes del Sutep, durante los 53 años de su existencia, no se han preocupado por la situación de los maestros cesantes. Sin embargo, en los últimos años, bajo la dirección del profesor Lucio Castro, se incorporó a los maestros jubilados dentro de la estructura del Sutep y, gracias a ello, pueden exigir una pensión digna.

Pleno del Congreso aprueba el aumento de pensiones

El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen de ley que determina que los docentes jubilados y cesados reciban una pensión equivalente al salario de un maestro de la primera escala magisterial; es decir, S/3.300. Un total de 66 parlamentarios respaldaron dicha norma. Ante esta decisión, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, se pronunció a favor de esta medida y consideró que se "hizo justicia".

