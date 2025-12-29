HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

Los residentes han enviado un memorial a la municipalidad de La Victoria expresando su oposición y denunciando la falta de consulta previa. Asimismo, anuncian presentar otro documento a la comuna limeña.

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona
Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona | Foto: composición LR.

Vecinos de la Zona 6 de La Victoria expresaron su rechazo a la ejecución de la obra ‘Boulevard Caminito Íntimo’, impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, al advertir que la intervención se estaría realizando sobre el único parque y área verde con el que cuenta este sector del distrito. Según denuncian, los trabajos están reduciendo los árboles y espacios naturales que cumplen la función de pulmón urbano en una zona altamente afectada por empresas de transporte de camiones pesados y la contaminación.  

“La preocupación que hoy nos atañe es porque tenemos estos pocos árboles que son el pulmón de nuestra ciudad y de este sector”, sostuvo Susana Vargas, una de las vecinas del área afectada.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El 7 de octubre, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, colocó la primera piedra para la construcción del proyecto. Según la autoridad edil, la medida busca la recuperación urbana y planea beneficiar a más de 350.000 vecinos.

La obra, ejecutada por la municipalidad capitalina, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), se extenderá alrededor de 0.95 kilómetros del jirón San Cristóbal, entre las avenidas José Gálvez y Mendoza Merino, como una vía que conecte con el Estadio Alejandro Villanueva. Según el cronograma municipal, los trabajos tendrán una duración de 120 días; es decir, la iniciativa se estaría inaugurando a inicios de febrero de 2026.

Vecinos de La Victoria se oponen a obra de la Municipalidad de Lima

Según señaló la vocera del sector, Lidia Espinoza Portuguez, los residentes cuestionan que el proyecto haya iniciado sin consulta previa a la comunidad y alertan que, lejos de mejorar la belleza de las calles, la instalación de estructuras como pérgolas y bancas podría aumentar la delincuencia, además de profundizar la histórica falta de áreas verdes en esta zona del distrito.

"Es una pérgola que va a tener bancas para que la gente pueda sentarse, pero va haber bastante inseguridad ciudadana porque van a venir los fumones, borrachos, la hinchada del estadio de Matute que van a ocasionar bastantes disturbios", mencionó.

Documento enviado por los vecinos a la Municipalidad de La Victoria. Foto: Cortesía.

Documento enviado por los vecinos a la Municipalidad de La Victoria. Foto: Cortesía.

En ese sentido, firmaron un memorial donde expresan su rechazo a la obra, que ya enviaron hacia la municipalidad de La Victoria, de la cual no han tenido respuesta. En el oficio, expusieron las razones por las que consideraban perjudicial la ejecución del proyecto, entra las que destacaron que años atrás la colocación de bancas atrajo desmanes, alcohólicos e indigentes.

“Se va emitir otro documento a la Municipalidad de Lima y a la que corresponda porque no es justo que lo poco que se tiene terminen por destruirlo solamente por no tomar en cuenta el área verde que nosotros tenemos. Esa no es la forma de actuar, a espaldas de la comunidad, sin la previa consulta no se puede hacer”, expresó.

Vecinos enviaron también un documento a la MML, que a pesar de ser la encargada de ejecutar la obra, respondió que enviarían el oficio a la comuna de La Victoria. Foto: Cortesía.

Vecinos enviaron también un documento a la MML, que a pesar de ser la encargada de ejecutar la obra, respondió que enviarían el oficio a la comuna de La Victoria. Foto: Cortesía.

La República intentó comunicarse con la Municipalidad de Lima frente a la demanda vecinal, pero hasta la publicación del informe no obtuvo respuesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven aborda bus del Metropolitano con su perro e inspectora hace bajar a todos los pasajeros: "Era el último bus en plena Navidad"

Joven aborda bus del Metropolitano con su perro e inspectora hace bajar a todos los pasajeros: "Era el último bus en plena Navidad"

LEER MÁS
Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

LEER MÁS
Horarios especiales por Navidad: así operarán el Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre

Horarios especiales por Navidad: así operarán el Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

LEER MÁS
Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

LEER MÁS
Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

Senamhi emite alerta amarilla en Lima y la costa peruana por vientos de moderada intensidad hasta el 30 de diciembre

LEER MÁS
Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025