Vecinos de la Zona 6 de La Victoria expresaron su rechazo a la ejecución de la obra ‘Boulevard Caminito Íntimo’, impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, al advertir que la intervención se estaría realizando sobre el único parque y área verde con el que cuenta este sector del distrito. Según denuncian, los trabajos están reduciendo los árboles y espacios naturales que cumplen la función de pulmón urbano en una zona altamente afectada por empresas de transporte de camiones pesados y la contaminación.

“La preocupación que hoy nos atañe es porque tenemos estos pocos árboles que son el pulmón de nuestra ciudad y de este sector”, sostuvo Susana Vargas, una de las vecinas del área afectada.

El 7 de octubre, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, colocó la primera piedra para la construcción del proyecto. Según la autoridad edil, la medida busca la recuperación urbana y planea beneficiar a más de 350.000 vecinos.

La obra, ejecutada por la municipalidad capitalina, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), se extenderá alrededor de 0.95 kilómetros del jirón San Cristóbal, entre las avenidas José Gálvez y Mendoza Merino, como una vía que conecte con el Estadio Alejandro Villanueva. Según el cronograma municipal, los trabajos tendrán una duración de 120 días; es decir, la iniciativa se estaría inaugurando a inicios de febrero de 2026.

Vecinos de La Victoria se oponen a obra de la Municipalidad de Lima

Según señaló la vocera del sector, Lidia Espinoza Portuguez, los residentes cuestionan que el proyecto haya iniciado sin consulta previa a la comunidad y alertan que, lejos de mejorar la belleza de las calles, la instalación de estructuras como pérgolas y bancas podría aumentar la delincuencia, además de profundizar la histórica falta de áreas verdes en esta zona del distrito.

"Es una pérgola que va a tener bancas para que la gente pueda sentarse, pero va haber bastante inseguridad ciudadana porque van a venir los fumones, borrachos, la hinchada del estadio de Matute que van a ocasionar bastantes disturbios", mencionó.

Documento enviado por los vecinos a la Municipalidad de La Victoria. Foto: Cortesía.

En ese sentido, firmaron un memorial donde expresan su rechazo a la obra, que ya enviaron hacia la municipalidad de La Victoria, de la cual no han tenido respuesta. En el oficio, expusieron las razones por las que consideraban perjudicial la ejecución del proyecto, entra las que destacaron que años atrás la colocación de bancas atrajo desmanes, alcohólicos e indigentes.

“Se va emitir otro documento a la Municipalidad de Lima y a la que corresponda porque no es justo que lo poco que se tiene terminen por destruirlo solamente por no tomar en cuenta el área verde que nosotros tenemos. Esa no es la forma de actuar, a espaldas de la comunidad, sin la previa consulta no se puede hacer”, expresó.

Vecinos enviaron también un documento a la MML, que a pesar de ser la encargada de ejecutar la obra, respondió que enviarían el oficio a la comuna de La Victoria. Foto: Cortesía.

La República intentó comunicarse con la Municipalidad de Lima frente a la demanda vecinal, pero hasta la publicación del informe no obtuvo respuesta.

