Sociedad

Facción de Los Pulpos detrás de atentado en Trujillo: propietaria de vivienda afectada estaría relacionada con la minería ilegal

La Región Policial de La Libertad intervino a 3 presuntos implicados cuando se disponían a huir tras la explosión en Trujillo que estaría relacionado con la minería ilegal.

Tras la confesión de dos de los detenidos, la REGPOL de La Libertad intervino a un tercer involucrado. Foto: Composición LR/Yolanda Goicochea
Tras la confesión de dos de los detenidos, la REGPOL de La Libertad intervino a un tercer involucrado. Foto: Composición LR/Yolanda Goicochea

Durante las 10:50 p. m. del jueves 4 de setiembre se registró una fuerte explosión en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, en la región de La Libertad, lo cual dejó un saldo de 11 personas heridas, entre ellas 7 adultos mayores, y daños en la fachada de al menos 30 viviendas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad.

El estruendo pudo ser escuchado a cuadras de distancia, lo cual alertó a las autoridades. De acuerdo con la información de la Región Policial de La Libertad, se detuvo en flagrancia a Nilton Isaias Ravello Ramos (19), alias 'Negro'; Everet Emilio Quintero Monasteridos (32), alias 'Chamo'; y Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias 'Pelao'. Los tres detenidos pertenecen a la banda criminal Los Cachacos del Padrino, la cual es una facción de la temida organización criminal conocida como Los Pulpos.

Tres detenidos tras explosión en Trujillo: facción de Los Pulpos detrás del atentado

Los tres implicados en este nuevo atentado de Trujillo enfrentan los siguientes cargos: delito de peligro común, daños agravados y banda criminal. El reporte policial precisa que los delincuentes fueron detenidos en circunstancias en que se daban a la fuga luego de detonar un artefacto explosivo en el frontis de un inmueble de 3 pisos, el cual pertenece a Maura Sánchez Iparraguirre, quien se dedicaría a las actividades mineras en la provincia de Pataz. Por ello, no se descarta que la mujer haya recibido amenazas relacionadas con dicha actividad.

Durante la intervención, la REGPOL de La Libertad incautó una motocicleta de placa 4211-BT, la que presuntamente sería utilizada para huir tras el atentado. No obstante, el vehículo no arrancó cuando las autoridades se disponían a capturar a los implicados. El reporte indica que Fabrizio Manuel Leton, alias Pelado, habría sido quien contrató a los otros dos sujetos mencionados para colocar el artefacto explosivo compuesto por 30 emulsiones de color blanco. Cabe precisar que fue el testimonio de alias Chamo y Negro lo que permitió la captura de Fabrizio Leton.

Al menos 30 viviendas afectadas y 11 heridos deja explosión en Trujillo

Agentes de la Región Policial de La Libertad y ambulancias del SAMU se apersonaron al lugar del incidente para atender la emergencia. Ante ello, el comandante del Cuerpo General de Bomberos, Luis Roncal, indicó que son 30 las casas que han resultado afectadas producto de la explosión. Además, indicó que entre los 11 heridos hay un menor de 17 años que fue trasladado al hospital.

En tanto, la vivienda de 3 pisos Maura Sánchez fue la más afectada, pues el ataque habría estado dirigido a ella, según el reporte policial. Al cierre de esta nota, la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (UDEX) informó que se trataría de un explosivo de alta potencia, similar a los que se usan en la minería, resistentes al agua y con detonadores mecánicos.

