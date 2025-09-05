HOYSuscripcion LR Focus

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

El Minedu ha anunciado que el concurso público, que otorgaría 20,000 becas, se desarrollará en dos etapas de gratuita. Este 5 de septiembre se publicarán las bases y expediente técnico del mismo.

Este 5 de septiembre se publicarán las bases de la convocatoria.Foto: Andina.
Este 5 de septiembre se publicarán las bases de la convocatoria.Foto: Andina.

Este 5 de septiembre, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado la publicación de las bases y expediente técnico de la convocatoria 2026 de Beca 18, un concurso público que busca brindar la oportunidad a 20,000 peruanos, con alto rendimiento académico y que viven en una condición de vulnerabilidad, para estudiar una carrera profesional.

La beca es integral, lo que significa que la misma cubriría todos los gastos académicos y no académicos del estudiante. Desde el examen de admisión, matrícula, pensiones, obtención del título, hasta materiales de estudio, laptop, movilidad, alojamiento y hospedaje. Para conocer las bases publicadas del concurso de Beca 18-2025, ingresa a la página web https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

Requisitos para postular a la Beca 18-2026

  • Tener nacionalidad peruana. Se corrobora con los datos del DNI.
  • Tener menos de veintidós (22) años de edad a la fecha de publicación de las bases
  • Estar cursando el último grado de secundaria o haber egresado de la Educación Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA). También pueden postular los egresados de la Educación Básica Especial (EBE). Los estudios deben ser reconocidos por el Ministerio de Educación.
  • Pertenecer al tercio superior en los dos últimos grados concluidos del colegio de EBR, EBA o EBE
  • Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Midis.

Dos etapas de concurso

El concurso Beca 18-2026 se desarrollará en dos etapas, de manera virtual y gratuita: la Preselección, que se llevará a cabo entre setiembre y diciembre del 2025, y la selección, a partir del 2026. 

Asimismo, la preselección comprendería la postulación virtual durante 28 días, entre setiembre y octubre, para luego pasar al Examen Nacional de Preselección, en noviembre, para los postulantes aptos. En diciembre se publicará la lista de dichos preseleccionados.

En tanto, la etapa de Selección, los ya preseleccionados deben haber ingresado a una institución de educación superior elegible por Pronabec. Cada una de estas etapas tiene sus propios momentos de postulación y requisitos.

10 modalidades disponibles para acceder a la Beca 18-2026

De acuerdo con la cartera que dirige Morgan Quero, en solo tres años se han cuadruplicado las becas otorgadas desde 2023. En 2024 se entregaron 10,000 becas; en 2025, 20,000, y en la próxima convocatoria se busca otorgar 20,000 más. La meta es alcanzar las 50,000 becas integrales.

Entre las modalidades especiales se encuentra, por ejemplo, la categoría de "Protección", en la que se debe acreditar la desprotección familiar con documento oficial del Ministerio de la Mujer o el Poder Judicial. 

Para postular por la modalidad "Fuerzas Armadas", se necesita la constancia del Servicio Militar Voluntario o la Libreta del Servicio Militar. En “Repared” se requiere estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) o Registro Especial de Beneficiarios de Reparación en Educación (Rebred). 

Cómo postular gratis a cada una de las modalidades

En todas las modalidades se necesita presentar el Certificado Oficial de Estudios digital (solicitarlo en certificado.minedu.gob.pe/), el Certificado Oficial de Estudios físico (escaneado) o la Constancia de Logros de Aprendizaje (solicitarlo en constancia.minedu.gob.pe/). Además, el rendimiento académico del postulante deberá ser acreditado en los dos últimos años concluidos de la secundaria.

Para las modalidades Ordinaria, Vraem, Huallaga y Protección, el estudiante debe tener menos de 22 años. Para los procesos de Repared, EIB, CNA y PA no hay límite de edad. Para la modalidad Fuerzas Armadas, el aspirante a la beca deberá tener como máximo 30 años.

  • Ordinaria: Acreditar pobreza o pobreza extrema, a través del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y pertenecer al tercio superior.
  • Vraem: Acreditar haber estudiado en un colegio ubicado en el ámbito del Vraem (a través del código modular de la institución) y pertenecer al tercio superior.
  • Huallaga: Acreditar haber estudiado en un colegio ubicado en el ámbito del Huallaga (a través del código modular de la institución) y pertenecer al tercio superior.
  • Protección: Acreditar desprotección familiar (a través del documento oficial emitido por el Ministerio de la Mujer o Poblaciones Vulnerables o del Poder Judicial) y pertenecer como mínimo al medio superior.
  • Fuerzas Armadas: Acreditar haber servido en el Servicio Militar Voluntario como mínimo por 12 meses (a través de la Libreta del Servicio Militar o de la constancia) y pertenecer como mínimo al medio superior.
  • Repared: Acreditar estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) o Registro Especial de Beneficiarios de Reparación en Educación (Rebred), lo cual se verificará en la Base de Datos del Consejo de Reparaciones o con el Certificado de Acreditación. Tener como mínimo nota 12.
  • Educación Intercultural Bilingüe (EIB): Presentar declaración jurada de dominio de una lengua originaria, y pertenecer como mínimo al medio superior.
  • Comunidades Nativas Amazónicas: Acreditar pertenencia a una comunidad nativa amazónica, que forme parte de la base de datos del Ministerio de Cultura o de una organización/federación indígena amazónica. Pertenecer como mínimo al medio superior.
  • Pueblos Afroperuanos: Acreditar pertenencia al pueblo afroperuano, a través de una constancia firmada por una organización afroperuana registrada en el Ministerio de Cultura, pertenecer como mínimo al medio superior.
  • Hijos de Docentes: Acreditar ser hijo de docente de la Carrera Pública Magisterial, que se verifica automáticamente en la Base de Datos de Docentes Nombrados del Ministerio de Educación o a través de una boleta de pago del docente emitida en el año 2025. Pertenecer al tercio superior.

