Sociedad

Los trenes de López Aliaga que no tienen fecha de circulación, ahora serán exhibidos como atractivo turístico en el Parque de la Muralla

La llegada de la segunda flota de trenes de la empresa estadounidense Caltrain, enviada desde California a Lima, será almacenada en el Parque La Muralla y puesta al público como atractivo turístico.

Alcalde de Lima anuncia que trenes donados por Caltrain serán atractivo turístico en Parque La Muralla
Alcalde de Lima anuncia que trenes donados por Caltrain serán atractivo turístico en Parque La Muralla

La segunda flota de trenes llegó desde California, 'donada' por la empresa estadounidense Caltrain. Sin embargo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que las locomotoras para el proyecto Lima–Chosica serán almacenadas y utilizadas como atractivo turístico en el Parque La Muralla.

Durante la presentación oficial de la 'donación' que ahora cuenta con un total de 90 vagones y 19 locomotoras, se confirmó que los trenes permanecerán guardados en el parque ubicado en el Cercado de Lima. “El almacenaje lo hacemos en un área municipal, el Parque de la Muralla. Hemos habilitado una zona de almacenaje que, inclusive, será una zona turística durante un tiempo, donde toda la población de Lima puede ir a verlos, subir y disfrutar de toda la calidad de cómo se vive en otros países”, explicó.

Triple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 pasajeros heridos en Estación Angamos en Surquillo

lr.pe

Municipalidad de Lima aún no define fecha para circulación del Tren Lima–Chosica

La Municipalidad de Lima no ha proporcionado una fecha estimada para el inicio de la circulación de los vagones, ni tampoco ha detallado cómo se integrarán a la red ferroviaria. De igual manera, no se han dado especificaciones sobre la implementación del proyecto en el Parque de La Muralla, un lugar emblemático y turístico ubicado cerca del centro histórico de Lima.

Previo a esto, la regidora del Concejo Metropolitano de Lima, Roxana Rocha, de Renovación Popular, informó que ya existe una hoja de ruta para poner en marcha el Tren Lima–Chosica. La funcionaria indicó que el concejo acordó lanzar una convocatoria pública para otorgar en usufructo las locomotoras y vagones donados a una empresa que cuente con la autorización legal como operador de trenes en el país.

“Ahora un equipo técnico y legal viene elaborando las bases del concurso que deben estar listas en 40 o 50 días, a más tardar en la primera o segunda semana de setiembre”, precisó Rocha, añadiendo que podrán participar los cuatro operadores de trenes que existen actualmente en el mercado, incluyendo Ferrovías Central Andina.

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

lr.pe

Mientras tanto, el primer lote, que llegó el 12 de julio con 43 coches y 11 locomotoras, se encuentra actualmente resguardado en el patio taller de la estación Monserrate del Ferrocarril del Centro. Por su parte, el segundo lote, que desembarcó el 25 de agosto con los 47 vagones y 8 locomotoras restantes, será almacenado en el Parque de la Muralla, que funcionará como depósito provisional mientras se concretan las obras del proyecto.

Conflictos por el Tren Lima–Chosica y MTC

El alcalde de Lima anunció la cesión en uso y usufructo del corredor ferroviario Lima–Chosica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para destrabar el proyecto, tras señalar que los avances han sido insuficientes pese a los reiterados pedidos del municipio. La medida, formalizada mediante carta oficial y decreto de urgencia, advierte que el acuerdo quedará sin efecto si el Ejecutivo no habilita el servicio en el corto plazo. López Aliaga aclaró que la cesión es temporal y condicionada, y destacó la necesidad de invertir cerca de dos millones de dólares en medidas de seguridad en los cruces del trayecto.

Por su parte, el MTC, representado por el ministro César Sandoval, manifestó cautela ante la propuesta. Sandoval sostuvo que la prioridad es garantizar la viabilidad y seguridad del proyecto, considerando los 49 cruces vehiculares a lo largo de la ruta, y descartó una puesta en marcha anticipada. La evaluación del proyecto continúa, con la participación del Colegio de Arquitectos del Perú y del Colegio de Ingenieros.

El proyecto sigue en revisión de estudios y adendas pendientes, mientras la Municipalidad de Lima recibe el segundo lote de trenes donados por Caltrain. La falta de una fecha definida para la operación mantiene la incertidumbre, y persisten las diferencias públicas entre López Aliaga y el MTC sobre la rapidez y la viabilidad del Tren Lima–Chosica, dejando en evidencia la tensión entre las prioridades políticas y los requerimientos técnicos.

