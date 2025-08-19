HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Sociedad

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Serán 43 vagones y 8 locomotoras. Regidora oficialista Roxana Rocha señaló que ya cuentan con un terreno asignado para guardarlos. Proyecto avanza por cuerdas separadas. Gestión de Rafael López Aliaga y MTC no se sientan a conversar.

Los trenes de López Aliaga irán directo al almacén.
Los trenes de López Aliaga irán directo al almacén.

El alcalde Rafael López Aliaga los traerá para que estén guardados. Un mes después de la llegada a la capital de los primeros trenes supuestamente donados por la empresa estadounidense Caltrain, la Municipalidad de Lima informó que el segundo lote de locomotoras y vagones llegará este sábado 23 de agosto al puerto del Callao. Sin embargo, el material rodante será llevado directamente a un almacén designado porque la operación del Tren Lima-Chosica aún tardará varios meses por falta de planificación y coordinación.

La regidora del concejo metropolitano de Lima, Roxana Rocha, de Renovación Popular, señaló que este sábado arribarán los 47 vagones y 8 locomotoras restantes para completar así la ‘donación’ total de 90 vagones y 19 locomotoras.

PUEDES VER: Tren Lima-Chosica: MTC aclara que aún no puede operar porque no hay estaciones, cruces de seguridad ni una doble vía

lr.pe

Y en efecto. El pasado 12 de julio llegó el primer lote con 43 coches y 11 locomotoras, los mismos que, actualmente, se encuentran guardados en el patio taller de la estación Monserrate del Ferrocarril del Centro. Si bien esa vez no hubo problemas, la empresa Ferrovías Central Andina, concesionaria de la línea férrea, lanzó una serie de advertencias al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El gerente general de Ferrovías Central Andina, Jaime Blanco, advirtió que la Municipalidad de Lima debe tomar las precauciones del caso porque el espacio disponible en la estación Monserrate quedará totalmente ocupado con los 43 vagones y 11 locomotoras, “no existiendo físicamente posibilidad de almacenar material rodante adicional”.

De esta manera, la regidora Rocha explicó que ya se ha encontrado un terreno habilitado; no obstante, no brindó mayores detalles en una reciente entrevista en Panamericana.

Por cuerdas separadas

Lo que sí detalló es que cuentan con una “hoja de ruta” para poner en marcha el Tren Lima-Chosica. Según la funcionaria, el concejo de Lima acordó abrir una convocatoria pública para dar en usufructo (uso) las locomotoras y los vagones ‘donados’ a una empresa que tenga título habilitante de operador de trenes en el Perú.

“Ahora un equipo técnico y legal viene elaborando las bases del concurso que deben estar listas en 40 o 50 días, a más tardar en la primera o segunda semana de setiembre”, precisó Rocha tras agregar que podrían participar los cuatro operadores de trenes que hay en el mercado, entre ellos Ferrovías Central Andina.

Indicó que la empresa que gane la operación del material rodante del Tren Lima-Chosica, tras cumplir los requisitos técnicos, legales y financieros, tendrá que dialogar con la concesionaria de la línea férrea del Ferrocarril del Centro para firmar un contrato de acceso, el cual deberá ser presentado al MTC, Ositrán, MEF, Contraloría para que emitan su opinión vinculante.

Rocha ha explicado que la empresa Ferrovías Central Andina es la encargada de instalar los servicios para el funcionamiento del Tren Lima-Chosica, como las estaciones, la seguridad ferroviaria, los guardavías y la señalización en los cruces de paso. “Estos servicios complementarios podrían estar listos en un plazo de tres meses”, estimó.

La gestión de Rafael López Aliaga también ha decidido optar por un decreto de urgencia que enviará al Ejecutivo para agilizar la puesta en marcha de las locomotoras y los vagones; mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha propuesto una adenda para el uso de los rieles del Ferrocarril del Centro en un mediano plazo. Así, el proyecto va por cuerdas separadas.

Postura del MTC

Hace dos semanas, tras la tercera reunión de la mesa técnica que sostiene con diversas instituciones, excepto la Municipalidad de Lima, el viceministro de Transportes, Ismael Sutta, informó que la empresa Ferrovías Central Andina se ha comprometido a entregar su propuesta técnica con los alcances necesarios para la firma de una adenda al contrato de concesión que permitirá destrabar y ejecutar la infraestructura ferroviaria.

“La propuesta permitirá delimitar responsabilidades entre el Estado y la concesionaria en materia de infraestructura; mientras que la operación del Tren Lima-Chosica será liderada por el municipio”, explicó.

El viceministro afirmó que, en paralelo, un equipo técnico del MTC se encuentra elaborando la ficha técnica (IOARR), la cual definirá los principales componentes del proyecto, como el trazo de la vía, los paraderos, los terminales, los pasos a nivel automatizados y la segregación de la vía. “Con esto esperamos implementar el proyecto en el menor plazo posible, con criterios de seguridad”, añadió.

Notas relacionadas
Tren Lima-Chosica avanza por cuerdas separadas: MML propone un decreto de urgencia y MTC una adenda

Tren Lima-Chosica avanza por cuerdas separadas: MML propone un decreto de urgencia y MTC una adenda

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

LEER MÁS
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: revisa las zonas afectadas y horarios del 19 al 21 de agosto

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: revisa las zonas afectadas y horarios del 19 al 21 de agosto

LEER MÁS
Organizaciones indígenas advierten los riesgos que enfrenta pregunta de autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025

Organizaciones indígenas advierten los riesgos que enfrenta pregunta de autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Influencers sobreviven a brutal choque de auto contra restaurante de EEUU mientras grababan su cena: "Pudo ser nuestra última comida"

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Sociedad

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Maestros cesantes y jubilados del Sutep marchan hacia el Congreso este 20 de agosto: reciben pensiones menores a S/ 800

Vía Pasamayito, la millonaria obra que acumula muertes y accidentes a solo 3 años de su inauguración

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota