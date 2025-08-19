Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

El alcalde Rafael López Aliaga los traerá para que estén guardados. Un mes después de la llegada a la capital de los primeros trenes supuestamente donados por la empresa estadounidense Caltrain, la Municipalidad de Lima informó que el segundo lote de locomotoras y vagones llegará este sábado 23 de agosto al puerto del Callao. Sin embargo, el material rodante será llevado directamente a un almacén designado porque la operación del Tren Lima-Chosica aún tardará varios meses por falta de planificación y coordinación.

La regidora del concejo metropolitano de Lima, Roxana Rocha, de Renovación Popular, señaló que este sábado arribarán los 47 vagones y 8 locomotoras restantes para completar así la ‘donación’ total de 90 vagones y 19 locomotoras.

Y en efecto. El pasado 12 de julio llegó el primer lote con 43 coches y 11 locomotoras, los mismos que, actualmente, se encuentran guardados en el patio taller de la estación Monserrate del Ferrocarril del Centro. Si bien esa vez no hubo problemas, la empresa Ferrovías Central Andina, concesionaria de la línea férrea, lanzó una serie de advertencias al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El gerente general de Ferrovías Central Andina, Jaime Blanco, advirtió que la Municipalidad de Lima debe tomar las precauciones del caso porque el espacio disponible en la estación Monserrate quedará totalmente ocupado con los 43 vagones y 11 locomotoras, “no existiendo físicamente posibilidad de almacenar material rodante adicional”.

De esta manera, la regidora Rocha explicó que ya se ha encontrado un terreno habilitado; no obstante, no brindó mayores detalles en una reciente entrevista en Panamericana.

Por cuerdas separadas

Lo que sí detalló es que cuentan con una “hoja de ruta” para poner en marcha el Tren Lima-Chosica. Según la funcionaria, el concejo de Lima acordó abrir una convocatoria pública para dar en usufructo (uso) las locomotoras y los vagones ‘donados’ a una empresa que tenga título habilitante de operador de trenes en el Perú.

“Ahora un equipo técnico y legal viene elaborando las bases del concurso que deben estar listas en 40 o 50 días, a más tardar en la primera o segunda semana de setiembre”, precisó Rocha tras agregar que podrían participar los cuatro operadores de trenes que hay en el mercado, entre ellos Ferrovías Central Andina.

Indicó que la empresa que gane la operación del material rodante del Tren Lima-Chosica, tras cumplir los requisitos técnicos, legales y financieros, tendrá que dialogar con la concesionaria de la línea férrea del Ferrocarril del Centro para firmar un contrato de acceso, el cual deberá ser presentado al MTC, Ositrán, MEF, Contraloría para que emitan su opinión vinculante.

Rocha ha explicado que la empresa Ferrovías Central Andina es la encargada de instalar los servicios para el funcionamiento del Tren Lima-Chosica, como las estaciones, la seguridad ferroviaria, los guardavías y la señalización en los cruces de paso. “Estos servicios complementarios podrían estar listos en un plazo de tres meses”, estimó.

La gestión de Rafael López Aliaga también ha decidido optar por un decreto de urgencia que enviará al Ejecutivo para agilizar la puesta en marcha de las locomotoras y los vagones; mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha propuesto una adenda para el uso de los rieles del Ferrocarril del Centro en un mediano plazo. Así, el proyecto va por cuerdas separadas.

Postura del MTC

Hace dos semanas, tras la tercera reunión de la mesa técnica que sostiene con diversas instituciones, excepto la Municipalidad de Lima, el viceministro de Transportes, Ismael Sutta, informó que la empresa Ferrovías Central Andina se ha comprometido a entregar su propuesta técnica con los alcances necesarios para la firma de una adenda al contrato de concesión que permitirá destrabar y ejecutar la infraestructura ferroviaria.

“La propuesta permitirá delimitar responsabilidades entre el Estado y la concesionaria en materia de infraestructura; mientras que la operación del Tren Lima-Chosica será liderada por el municipio”, explicó.

El viceministro afirmó que, en paralelo, un equipo técnico del MTC se encuentra elaborando la ficha técnica (IOARR), la cual definirá los principales componentes del proyecto, como el trazo de la vía, los paraderos, los terminales, los pasos a nivel automatizados y la segregación de la vía. “Con esto esperamos implementar el proyecto en el menor plazo posible, con criterios de seguridad”, añadió.