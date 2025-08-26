Cierran parcialmente la avenida Ramiro Prialé por obras del nuevo bypass aéreo Las Torres desde este 27 de agosto
La circulación por los tramos Huachipa-Las Torres y Carapongo-Ferrocarril estarán suspendidas. Conoce cuáles serán las seis rutas de desvío vehicular.
- Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"
- Los 4 megaproyectos que impulsarán el sector turismo en todo el Perú: Gobierno anunció inversión de S/2.400 millones
¡Bypass Las Torres en camino! La nueva obra en Perú, que constará de 1.4 kilómetros y conectará Lima con Chosica, inició trabajos desde mayo de 2025. Como parte de la construcción de la moderna vía aérea, la autopista Ramiro Prialé será cerrada de forma temporal desde este 27 de agosto.
Cabe precisar que la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), destacó que la iniciativa busca reducir la congestión vehicular en horas punta y evitar los cuellos de botella, especialmente en el cruce de las avenidas Ramiro Prialé y Las Torres, en Lurigancho-Chosica.
PUEDES VER: Así será la moderna vía Lima-Chosica: supera los S/ 100 millones y reducirá el tráfico en la autopista Ramiro Prialé
Desvíos vehiculares por 45 días: ¿cuáles serán las rutas alternativas?
Ante el cierre temporal de la avenida Ramiro Prialé, se dispuso el plan de desvíos vehiculares por los próximos 45 días, según informó Emape. A continuación, estas son las seis rutas alternativas para los ciudadanos:
Rutas de desvío vehicular. Foto: Municipalidad de Lima - Emape
- De Lima hacia la Carretera Central: tomar la avenida Las Torres.
- De Lima hacia Chosica: desviar por la avenida Carapongo y retomar en la autopista Ramiro Prialé.
- De Lima hacia Carapongo: continuar por la avenida Carapongo.
- De Lima o la Carretera Central hacia Cajamarquilla: ir por avenida Carapongo, luego autopista Ramiro Prialé, y seguir por avenida Las Torres.
- De la Carretera Central hacia Lima: usar la avenida Carapongo y continuar por Ramiro Prialé.
- De Chosica hacia Lima: el tránsito continuará con normalidad.
Estas opciones se dan frente a la suspensión de los tramos entre Huachipa y Las Torres, y Carapongo y Ferrocarril. Adicionalmente, en la avenida Circunvalación solo podrán transitar buses de transporte público.
PUEDES VER: Bypass aéreo de 1,4 km que unirá Lima y Chosica presenta estos avances: obra de Emape tendrá 3 puentes y 2 niveles
Bypass Las Torres en Lurigancho-Chosica: ¿cuál es su propósito?
El fin de la obra aérea, valorizada en más de S/100 millones, es descongestionar la zona del intenso flujo vehicular, específicamente del distrito de Lurigancho-Chosica. Por ello, el proyecto consiste en levantar dos puentes de más de 400 metros, 3 carriles y una rigurosa señalización vial. Así, los tiempos de viaje serían reducidos. Al respecto, Rafael López Aliaga, el actual alcalde de Lima, prometió "inaugurar 2.5 km de la autopista Ramiro Prialé para llegar hasta Ñaña".
Algunos otros proyectos viales en Lima para este 2025
- Ampliación de la Vía Expresa Bedoya Reyes, denominada Vía Expresa Sur.
- Ampliación de la autopista Ramiro Prialé.
- Avenida Mario Vargas Llosa para unir los distritos de Cieneguilla y Pachacámac.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.