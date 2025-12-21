HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trágico accidente en la Panamericana Norte: choque entre buses interprovinciales deja 28 heridos en Áncash

Efectivos policiales y bomberos realizaron labores de rescate y los heridos fueron trasladados al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma y otros centros de salud.

Un accidente de tránsito en la carretera Panamericana Norte, a la altura del balneario de Tortugas, dejó 28 heridos, incluidos niños y adultos, en la provincia de Casma, Áncash.
Un accidente de tránsito en la carretera Panamericana Norte, a la altura del balneario de Tortugas, dejó 28 heridos, incluidos niños y adultos, en la provincia de Casma, Áncash. | Composición LR

Un accidente de tránsito entre dos buses interprovinciales dejó 28 personas heridas, entre ellas adultos y menores de edad, en la carretera Panamericana Norte, a la altura del balneario de Tortugas, en la provincia de Casma, región Áncash. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes 19 de diciembre, sin que se hayan reportado víctimas mortales.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional del Perú, un bus de la empresa Oltursa, que se desplazaba de norte a sur con destino a Lima, impactó por alcance contra un ómnibus de la empresa El Peruanito, el cual se encontraba detenido a un costado de la vía debido a una falla mecánica.

Accidente en Áncash: autoridades investigan

El fuerte choque dejó completamente destruida la parte delantera del bus de Oltursa, lo que obligó a realizar labores de rescate de alto riesgo. Efectivos policiales, serenos de Casma y bomberos evacuaron a los pasajeros a través de las ventanas del vehículo siniestrado, mientras personal de salud brindaba atención de emergencia en la zona.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades del accidente, mientras el tránsito en la zona se vio temporalmente restringido.

Lista de heridos tras choque

Según se reportó, al menos 28 personas quedaron con lesiones, entre las cuales había niños y adultos mayores:

  • Juan Carlos Albites Tello (42)
  • Naysha Ortiz Cruz (21)
  • María Chonate Llamunaque (40)
  • Rosilda Guarnizo Flores (65)
  • Leydi Huayhua Quispe (30)
  • Luis Alvites Tello (38)
  • Karla Silva Guarnizo (37)
  • Ángel Vitonera Boyel (67)
  • Robert Núñez Ricapa (51)
  • Juan Gutiérrez Condoris (45)
  • José Cuba Ugaz (24)
  • M. C. H. (1)
  • D. C. H. (3)
  • Kalia Silva Guaninzo (37)
  • Víctor Rodríguez Torres (38)
  • Cecilia Ángeles Canilla (35)
  • Fernanda Chuquihuanga Callaza (65)
  • Francisco Tocto Lloclla (65)
  • Blanca Erazo Palacio (63)
  • Raúl Suyon Aranda (48)
  • Famy Riofrío Peyegil (40)
  • Renzy Calderón Regente (54)
  • Noemí Pacco Mamani (36)
  • D. T. P. (12)
  • Víctor Nolasco Albino (37)
  • José Pérez Villareal (69)
  • Víctor Taboada Juárez (32)
  • Paciente NN

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma y a otros centros de salud cercanos. Aquellos con lesiones de mayor gravedad, como fracturas expuestas y traumatismos severos, fueron derivados al Hospital Regional de Nuevo Chimbote, donde permanecen bajo observación médica.

