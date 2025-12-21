HOYSuscripcion LR Focus

Resultados UNAC 2025-II: link oficial con la lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión de este 21 de diciembre

La Universidad Nacional del Callao (UNAC) publicará los resultados de su examen de admisión 2025-II horas después de la evaluación, para que los postulantes puedan consultar su puntaje y estado en el portal oficial de la institución.

Conoce los resultados del examen UNAC 2025-II de este 21 de diciembre
Conoce los resultados del examen UNAC 2025-II de este 21 de diciembre | Composición LR | UNAC / Andina

La Universidad Nacional del Callao (UNAC) llevó a cabo el Examen General de Admisión 2025-II este domingo 21 de diciembre. Este proceso permitió a cientos de estudiantes disputar un lugar en las diversas carreras profesionales que ofrece la casa de estudios. Recordemos que la jornada previa se realizó el 20 de julio de este año y distribuyó a sus postulantes en tres bloques: Bloque I, Bloque II y Bloque III.

Según la universidad, los resultados oficiales, incluyendo los puntajes y la lista completa de ingresantes, se publicarán pocas horas después de la culminación de la evaluación, a través del portal web de la UNAC.

Resultados del examen de admisión UNAC 2025-II

La UNAC comunicó que los aspirantes que hayan asistido este domingo podrán conocer su desempeño ingresando al sistema oficial de la universidad, usando su número de documento y clave de postulación. El portal permitirá verificar el puntaje obtenido y el estado de admisión, así como descargar constancias de resultados. Puedes conocer todo esto a través de este ENLACE.

La medida asegura un proceso transparente y eficiente, permitiendo a los aspirantes conocer al instante su estado académico. Este examen de admisión, uno de los más esperados por los estudiantes, atrae en cada convocatoria a cientos de jóvenes postulantes que sueñan con alcanzar una vacante en alguna de las 17 carreras de la institución

¿Qué carreras ofrece la Universidad del Callao?

La Universidad Nacional del Callao (UNAC) pone a disposición de los aspirantes diversas opciones de formación profesional, consolidándose como una de las instituciones más reconocidas del país. Algunas de las carreras que se pueden elegir son:

  • Administración
  • Contabilidad
  • Economía
  • Enfermería
  • Educación Física
  • Física
  • Matemática
  • Ingeniería de Alimentos
  • Ingeniería Pesquera
  • Ingeniería en Energía
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales
  • Ingeniería Química

¿Cuáles son los requisitos para postular al examen de admisión UNAC 2025-I?

La Universidad Nacional del Callao (UNAC) cuenta con diversas vías de ingreso para su admisión 2025-II. La más destacada es el Examen General de Admisión, dirigido a quienes hayan terminado satisfactoriamente la educación secundaria, así como a aquellos postulantes que no lograron acceder a través de modalidades especiales como Centro Preuniversitario, Primeros Puestos, Deportistas Destacados, Víctimas del Terrorismo, Defensores de la Patria o personas con discapacidad.

Por otro lado, las modalidades alternativas contemplan criterios específicos para traslados internos y externos, estudiantes del Centro Preuniversitario, egresados con alto rendimiento académico, deportistas con reconocimiento del IPD, víctimas del terrorismo, defensores de la patria y personas con discapacidad certificadas. Además, quienes busquen ingresar a una segunda carrera deben contar con un título profesional o grado académico registrado en la Sunedu. Esta variedad de opciones asegura un acceso inclusivo para todos los aspirantes.

