Conoce los resultados del examen UNAC 2025-II de este 21 de diciembre | Composición LR | UNAC / Andina

La Universidad Nacional del Callao (UNAC) llevó a cabo el Examen General de Admisión 2025-II este domingo 21 de diciembre. Este proceso permitió a cientos de estudiantes disputar un lugar en las diversas carreras profesionales que ofrece la casa de estudios. Recordemos que la jornada previa se realizó el 20 de julio de este año y distribuyó a sus postulantes en tres bloques: Bloque I, Bloque II y Bloque III.

Según la universidad, los resultados oficiales, incluyendo los puntajes y la lista completa de ingresantes, se publicarán pocas horas después de la culminación de la evaluación, a través del portal web de la UNAC.

Resultados del examen de admisión UNAC 2025-II

La UNAC comunicó que los aspirantes que hayan asistido este domingo podrán conocer su desempeño ingresando al sistema oficial de la universidad, usando su número de documento y clave de postulación. El portal permitirá verificar el puntaje obtenido y el estado de admisión, así como descargar constancias de resultados. Puedes conocer todo esto a través de este ENLACE.

La medida asegura un proceso transparente y eficiente, permitiendo a los aspirantes conocer al instante su estado académico. Este examen de admisión, uno de los más esperados por los estudiantes, atrae en cada convocatoria a cientos de jóvenes postulantes que sueñan con alcanzar una vacante en alguna de las 17 carreras de la institución

¿Qué carreras ofrece la Universidad del Callao?

La Universidad Nacional del Callao (UNAC) pone a disposición de los aspirantes diversas opciones de formación profesional, consolidándose como una de las instituciones más reconocidas del país. Algunas de las carreras que se pueden elegir son:

Administración

Contabilidad

Economía

Enfermería

Educación Física

Física

Matemática

Ingeniería de Alimentos

Ingeniería Pesquera

Ingeniería en Energía

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales

Ingeniería Química

¿Cuáles son los requisitos para postular al examen de admisión UNAC 2025-I?

La Universidad Nacional del Callao (UNAC) cuenta con diversas vías de ingreso para su admisión 2025-II. La más destacada es el Examen General de Admisión, dirigido a quienes hayan terminado satisfactoriamente la educación secundaria, así como a aquellos postulantes que no lograron acceder a través de modalidades especiales como Centro Preuniversitario, Primeros Puestos, Deportistas Destacados, Víctimas del Terrorismo, Defensores de la Patria o personas con discapacidad.

Por otro lado, las modalidades alternativas contemplan criterios específicos para traslados internos y externos, estudiantes del Centro Preuniversitario, egresados con alto rendimiento académico, deportistas con reconocimiento del IPD, víctimas del terrorismo, defensores de la patria y personas con discapacidad certificadas. Además, quienes busquen ingresar a una segunda carrera deben contar con un título profesional o grado académico registrado en la Sunedu. Esta variedad de opciones asegura un acceso inclusivo para todos los aspirantes.

