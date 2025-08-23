HOYSuscripcion LR Focus

Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Sociedad

Locomotoras vandalizadas y deterioradas: mal estado de segundo lote de trenes de López Aliaga confirman reportaje de La República

El portal la Encerrona reportó ventanas rotas, asientos manchados y cables expuestos en el segundo lote de trenes Caltrain de Rafael López Aliaga. En tanto, en julio, La República evidenció asientos rotos y piezas oxidadas en el primer lote.

Vandalizan segundo lote de trenes Caltrain de Rafael López Aliaga. Foto: Composición LR/LaEncerrona
En julio del presente año, cuando La República descubrió el mal estado de los trenes Caltrain, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusó a este medio de "haber saboteado los trenes de Lima". No obstante, una serie de fotografías de las locomotoras tomadas por un grupo de ciudadanos en California y difundidas por el portal La Encerrona confirman que los vagones ya habían sido vandalizados antes de su llegada a nuestro país, tal como se evidenció en el reportaje realizado por este diario.

Ahora, la llegada del segundo lote de trenes Caltrain está previsto para este lunes 25 de agosto, de acuerdo al anuncio de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, se reveló que estos vehículos también llegarán con signos de deterioramiento tanto al exterior como al interior de las locomotoras. Las imágenes muestran asientos manchados, ventanas rotas y falta de partes en los espaldares.

Estado de los asientos del segundo lote de trenes Caltrain. Foto: La Encerrona

Segundo lote de los trenes Caltrain fueron vandalizados

A la 1 de la tarde del próximo lunes 25 estaría llegando el segundo lote de los cuestionados trenes Caltrain al Puerto del Callao. Sin embargo, previo a su arribo, el medio La Encerrona mostró el deteriorado estado de las locomotoras. Las imágenes muestran a uno de los ferrocarriles estacionado en Santa Clara, California, en donde no se tendría la seguridad adecuada para evitar que estos vehículos hayan sido maltratados.

Asientos vandalizados al interior de los trenes Caltrain. Foto: La Encerrona

"Asientos rotos y cortados, ventanas rajadas y hasta se han robado el cableado que permite que el sistema eléctrico de los trenes funcione (...) Estas fotos y videos fueron captados por ciudadanos estadounidenses. Ellos son miembros de la comunidad de amantes de los trenes que están indignados por el estado actual de los trenes que formaron parte de la historia de California", menciona el medio en sus redes sociales.

Cableado deteriorado en los exteriores del tren. Foto: La Encerrona

Al respecto, un usuario en la plataforma Reddit reportó lo siguiente: "considerando que (los trenes) van a ser revendidos y no chatarra, deberían cerrar la puerta sí o sí. No voy a mentir, la pasé bomba anoche explorando este tren. Pero yo sigo la filosofía de 'mira cosas chulas y no dejes rastro' en vez de la de 'roba hasta el último gramo de cobre sin importar el daño'. Si estos son los vagones que piensan vender a Perú, creo que deberían de asegurarlos bien".

De esta manera, los propios ciudadanos estadounidenses fueron quienes encontraron este lote de trenes vandalizados, pues tenían asientos manchados, cortados y sin partes en el respaldar.

El deterioro de los trenes Caltrain del primer lote expuesto en reportaje de La República

El pasado 14 de julio, solo una parte del primer lote de los trenes Caltrain fue presentado a la prensa por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Sin embargo, el resto permanecía en el almacén del Callao con signos de haber sido vandalizados anteriormente. Tal como el caso de la segunda flota.

Estado de oxidación de las piezas de los trenes del primer lote. Foto: Jhon Reyes

De acuerdo al informe de este medio, fueron un total de 43 coches y 11 locomotoras las que llegaron a la estación Monserrat del Ferrocarril Andino. Las imágenes mostraron que las máquinas que no fueron exhibidas ante la prensa presentaban cadenas, tornillo y otras piezas en estado de oxidación. En otros vehículos se encontró telarañas y hasta nidos de aves en aquel momento, lo cual evidenció que no hubo un adecuado mantenimiento de los trenes.

Asientos cortados y vandalizados en el primer lote. Foto: Jhon Reyes

En el interior de los coches de la primera flota, destinada a que viajen 90 personas, se constató que había asientos cortados, así como pintura salpicada en varias partes de la carrocería. De igual forma, presentaron limitaciones en su estructura, especialmente para quienes viajen con equipaje de mano, ya que el espacio entre los asientos es reducido y no hay compartimentos adecuados para guardar bolsos o maletas pequeñas. Expertos en el tema precisaron que los trenes podrían durar hasta 10 años más "en el mejor de los casos", tomando en cuenta su actual estado de deterioro.

