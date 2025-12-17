HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 CONFERENCIA DE TRUMP EN VIVO: ¿Le declarará la guerra a Venezuela?

Economía

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Decreto Supremo introduce cambios al reglamento de la ley que faculta el retiro CTS en casos de alta vulnerabilidad médica. Medida busca brindar un alivio financiero a los pacientes diagnosticados con enfermedad terminal o cáncer.

Retiro CTS al 100% busca atender de manera prioritaria a quienes atraviesan situaciones de salud críticas. Foto: Andina
Retiro CTS al 100% busca atender de manera prioritaria a quienes atraviesan situaciones de salud críticas. Foto: Andina

El Ministerio de Trabajo publicó en el diario El Peruano una serie de modificaciones al reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que faculta el retiro del 100% de fondos en favor de los trabajadores diagnosticados con cáncer o enfermedad terminal. De esta forma, el Poder Ejecutivo dio cumplimiento a los alcances de la norma N.º 32322, promulgada en mayo de este año.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Dicha adecuación está estipulada en la Única Disposición Complementaria Final de la ley referida anteriormente. A partir de su entrada en vigencia, la libre disponibilidad de ahorros para este grupo de personas, así como los intereses acumulados, les permitirá a ellos afrontar el incremento del costo de vida en medio de un contexto marcado por el bajo crecimiento económico.

TE RECOMENDAMOS

Las claves económicas que todo candidato debe dominar en 2025 | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

“Este decreto supremo brinda un apoyo económico inmediato a los trabajadores que enfrentan enfermedades graves. Permitir el retiro del 100% de la CTS es un alivio concreto en momentos críticos, tanto para el paciente como para su entorno familiar”, sostuvo el titular del MTPE, Óscar Fernández.

PUEDES VER: Fonavi: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

lr.pe

Retiro CTS: cambios al reglamento son oficiales

Uno de las principales modificaciones que trae el Decreto Supremo publicado por el Ministerio de Trabajo es la excepción expresa al límite del 50% del retiro parcial de la CTS. En el caso de los trabajadores diagnosticados con enfermedad terminal o cáncer, la norma faculta el acceso a la totalidad de ahorros.

De igual forma, el desembolso no estará sujeto a condicionamiento alguno por parte del empleados ni de la entidad financiera donde se tenga el depósito. En palabras del titular del sector Trabajo "la modificación del Reglamento de la Ley de CTS asegura la operatividad de este derecho, garantizando que el acceso a estos recursos se realice de manera rápida y eficiente en momentos críticos para el trabajador".

PUEDES VER: Devolución Fonavi, lista 22: más de 31.000 exaportantes cobrarán su dinero desde este 18 de diciembre

lr.pe

CTS al 100%: estos son los requisitos y el procedimiento

De acuerdo con el artículo 14-A, el retiro autorizado del 100% de la CTS en casos de trabajadores diagnosticados con enfermedad terminal o cáncer se podrá hacer efectivo bajo las siguientes condiciones:

  • Presentar ante su empleador un certificado médico emitido por un profesional habilitado de un establecimiento de salud público o privado. Dicho documento deba demostrar su estado de salud y precisar si se trata de cáncer o una enfermedad terminal.
  • El certificado debe contener los datos del establecimiento de salud, el nombre y DNI del trabajador, el diagnóstico, la calificación médica correspondiente y la firma del profesional médico, incluyendo su nombre completo y número de colegiatura.
  • Una vez recibida la solicitud, el empleador tiene un plazo máximo de dos días hábiles para emitir la constancia de retiro CTS, ya sea en formato físico o digital, dirigida a la entidad financiera depositaria.
  • La comunicación debe incluir la identificación del trabajador, el tipo de retiro autorizado, la validación del cumplimiento de los requisitos legales y los datos de la cuenta de CTS, resguardando la información sensible según la Ley de Protección de Datos Personales.
  • En caso el trabajo solicite a la entidad financiera que el desembolso se efectúe mediante transferencia, esta deberá realizarse a la cuenta indicada por el empleado en un plazo no mayor de dos días hábiles.
  • El cálculo de la CTS y sus intereses acumulados se realiza considerando el saldo existente en la cuenta bancaria del trabajador a la fecha de presentación de la solicitud de retiro.

Notas relacionadas
Peruanos pueden aprovechar el pago conjunto de la CTS, gratificación y hasta aportes de las AFP para ahorrar o pagar deudas

Peruanos pueden aprovechar el pago conjunto de la CTS, gratificación y hasta aportes de las AFP para ahorrar o pagar deudas

LEER MÁS
Gobierno aprueba nueva escala de ingresos para trabajadores de FONDEPES: estos son los nuevos montos

Gobierno aprueba nueva escala de ingresos para trabajadores de FONDEPES: estos son los nuevos montos

LEER MÁS
Peruanos no podrían acceder a su CTS hoy pese a ser el último día del depósito, según la ley: ¿por qué?

Peruanos no podrían acceder a su CTS hoy pese a ser el último día del depósito, según la ley: ¿por qué?

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

LEER MÁS
LATAM eliminará seis rutas desde Perú por impacto económico de la TUUA de transferencia aplicada en Jorge Chávez

LATAM eliminará seis rutas desde Perú por impacto económico de la TUUA de transferencia aplicada en Jorge Chávez

LEER MÁS
¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

LEER MÁS
Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

LEER MÁS
Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde este jueves 18 de diciembre, los detalles

Fonavi lista 22, devolución: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde este jueves 18 de diciembre, los detalles

LEER MÁS
Fonavi: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

Fonavi: proyecto del Congreso busca incluir a prestatarios del Banco de Materiales en proceso de devolución

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de diciembre, según Jhan Sandoval

Economía

¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

El BCR revela cuántos años necesita ahorrar un peruano promedio para tener su propio departamento en Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025