Abogada experta en regulación y cumplimiento normativo explica si la municipalidad puede retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo | Foto: composición LR/Municipalidad de Miraflores/MML.

Uno de los principales problemas de Lima es la aglomeración de vehículos mal estacionados en las calles, por la falta de consciencia o de conocimiento sobre el Reglamento Nacional de Tránsito de algunos conductores que dejan sus autos a las afueras de sus viviendas o en plena avenida. Frente a ello, muchas municipalidades han optado por contratar grúas para remolcar estos carros hacia el depósito municipal, donde se cobran multas de casi S/1.000 para su recuperación. Aunque parezca una medida efectiva, estas acciones, que vienen desarrollándose desde hace varios años, son completamente ilegales.

A mediados de 2025, un adulto mayor de 68 años falleció de un paro cardiaco al enterarse de que debía pagar una papeleta de casi S/ 700 para recuperar su vehículo, que fue remolcado hacia el depósito de la municipalidad de La Victoria cuando el conductor se encontraba realizando compras en una agencia de viajes. La pérdida pudo evitarse si la autoridad distrital hubiera actuado conforme a la ley. En julio, el Tribunal Constitucional (TC), para aclarar la legalidad de estos ejercicios, emitió una sentencia donde ratificó que esta competencia le pertenece únicamente al Gobierno Central; sin embargo, algunas municipalidades aún se resisten a la norma.

¿Pueden los municipios retener mi auto y obligarme a pagar una multa para recuperarlo?

En julio de este 2025, el TC, mediante la sentencia N.° 119/2025, anuló varias ordenanzas emitidas por nueve municipalidades distritales de Lima que, durante años, efectuaron sanciones contra conductores de vehículos mal estacionados y retuvieron autos hacia depósitos municipales.

En conversación con La República, Viviana Arévalo, abogada experta en regulación y cumplimiento normativo, señaló que esta medida ha dejado claro de que ninguna municipalidad distrital en todo el Perú puede sancionar las faltas de tránsito ni crear soluciones o medidas correctivas, como el internamiento vehicular porque esta potestad normativa le corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a cargo por mandato legal establecer las infracciones y sanciones de tránsito.

“Los gobiernos locales, como en este caso son las municipalidades distritales, solo pueden emitir normas complementarias a las normas nacionales y provinciales, pero no pueden desnaturalizar lo que ya está estipulado a través de un reglamento emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por eso es que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varias ordenanzas distritales, como las emitidas por la municipalidad distrital de Breña, Miraflores, La Molina y Magdalena del mar, entre otras, que sancionaban estacionamientos indebidos y obstrucción del tránsito”, refirió.

¿Qué hago si la municipalidad remolca mi auto y se lo lleva al depósito municipal?

Según Arévalo, si un conductor es víctima de una papeleta o su vehículo es trasladado a un depósito municipal, no está obligado a pagarla porque la municipalidad distrital no tiene la competencia para realizar esa actuación ni existe un marco legal para realizar ese ejercicio, ni de regulación ni de fiscalización, por lo que esa multa que la municipalidad, a través de sus fiscalizadores, ha emitido deviene en nulo por falta de competencia.

“Es el criterio que ha fijado el Tribunal Constitucional a través de esta sentencia, no hay competencia distrital para regular, fiscalizar en materia de tránsito por parte de las municipalidades distritales, no las tiene”, indicó.

La abogada en Regulación y Cumplimiento Normativo precisó que los conductores víctimas de estas actuaciones municipales pueden solicitar a la propia autoridad distrital la nulidad del procedimiento sancionador e inclusive dejar sin efecto la papeleta impuesta por el fiscalizador municipal.

“Para eso tiene que invocar naturalmente la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional y adicionalmente adjuntar todos los medios probatorios, como la papeleta misma. En caso haya sido su vehículo llevado al depósito, la resolución o acta de internamiento del vehículo, o constancias del depósito y cualquier otra evidencia del hecho ocurrido”, añadió.

¿Qué sanciones pueden enfrentar las municipalidades que siguen reteniendo vehículos, pese a decisión del TC?

Los funcionarios públicos que realizan actos en contra de la Constitución, de la ley y del derecho pueden enfrentar consecuencias legales que en este caso pueden agravarse, al tratarse de una decisión del Tribunal Constitucional. Arévalo detalló que existen tres tipos de responsabilidades: