De acuerdo con un comunicado de Lima Expresa, se ha tomado una acción de emergencia debido al hundimiento registrado en la calzada generada por la rotura de una tubería de agua, consecuencia de los trabajos realizados por la Municipalidad de Lima durante la noche del lunes 25 de agosto. Ante ello, la concesionaria de la Vía Evitamiento, ha decidido cerrar dos carriles del lado derecho, en sentido de sur a norte.

La concesionaria de la Vía Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, Lima Expresa, sostuvo que los carriles se mantendrán cerrados hasta que las autoridades verifiquen los daños y se definan las reparaciones necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la vía. Por ello, pidieron a los conductores a manejar con la debida precaución y respetar la señalización de la zona afectada a la altura de las ex oficinas de EMAPE.

Dos carriles de Evitamiento fueron cerrados tras obras de la Municipalidad de Lima

Lima Expresa sostuvo que, a fin de prevenir incidentes y proteger la integridad de los conductores y usuarios de la Vía Evitamiento, se decidió con el cierre de dos carriles del lado derecho en sentido de sur a norte. Además, la concesionaria sostuvo que esta emergencia vial fue ocasionada por obras de la Municipalidad de Lima, la cual no ha respondido a los llamados de Lima Expresa hasta el momento.

Zona afectada en la vía Evitamiento. Foto: Lima Expresa

Debido al cierre de este tramo, se ha reportado que el tráfico avanza lento. No obstante, Lima Expresa exhortó a los conductores a respetar las señalizaciones mientras se realizan los trabajos necesarios de reparación vial. Cabe resaltar que este no sería el único imprevisto ocasionado por las obras de la Municipalidad de Lima, pues la concesionaria señala que los trabajos del municipio también han ocasionado corte de luz en la Vía Evitamiento, a la altura de la av. Quechuas, en un tramo de 1.5 km, lo que afecta la seguridad de peatones y conductores.

Nota en desarrollo