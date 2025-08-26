HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Sociedad

Cierran dos carriles de Vía Evitamiento tras rotura de tubería de agua por obras de la Municipalidad de Lima

De acuerdo con la concesionaria de la Vía Evitamiento, Lima Expresa, se ha decidido cerrar dos carriles hasta que se realice la verificación de los daños y la reparación necesaria.

El cierre de la vía será hasta se haga las reparaciones necesarias. Foto: Composición LR
El cierre de la vía será hasta se haga las reparaciones necesarias. Foto: Composición LR

De acuerdo con un comunicado de Lima Expresa, se ha tomado una acción de emergencia debido al hundimiento registrado en la calzada generada por la rotura de una tubería de agua, consecuencia de los trabajos realizados por la Municipalidad de Lima durante la noche del lunes 25 de agosto. Ante ello, la concesionaria de la Vía Evitamiento, ha decidido cerrar dos carriles del lado derecho, en sentido de sur a norte.

La concesionaria de la Vía Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, Lima Expresa, sostuvo que los carriles se mantendrán cerrados hasta que las autoridades verifiquen los daños y se definan las reparaciones necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la vía. Por ello, pidieron a los conductores a manejar con la debida precaución y respetar la señalización de la zona afectada a la altura de las ex oficinas de EMAPE.

Dos carriles de Evitamiento fueron cerrados tras obras de la Municipalidad de Lima

Lima Expresa sostuvo que, a fin de prevenir incidentes y proteger la integridad de los conductores y usuarios de la Vía Evitamiento, se decidió con el cierre de dos carriles del lado derecho en sentido de sur a norte. Además, la concesionaria sostuvo que esta emergencia vial fue ocasionada por obras de la Municipalidad de Lima, la cual no ha respondido a los llamados de Lima Expresa hasta el momento.

Zona afectada en la vía Evitamiento. Foto: Lima Expresa

Zona afectada en la vía Evitamiento. Foto: Lima Expresa

Debido al cierre de este tramo, se ha reportado que el tráfico avanza lento. No obstante, Lima Expresa exhortó a los conductores a respetar las señalizaciones mientras se realizan los trabajos necesarios de reparación vial. Cabe resaltar que este no sería el único imprevisto ocasionado por las obras de la Municipalidad de Lima, pues la concesionaria señala que los trabajos del municipio también han ocasionado corte de luz en la Vía Evitamiento, a la altura de la av. Quechuas, en un tramo de 1.5 km, lo que afecta la seguridad de peatones y conductores.

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
Cierran parcialmente la avenida Ramiro Prialé por obras del nuevo bypass aéreo Las Torres desde este 27 de agosto

Cierran parcialmente la avenida Ramiro Prialé por obras del nuevo bypass aéreo Las Torres desde este 27 de agosto

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Nuevo mercado La Parada: cerca de 1,500 comerciantes acusan a Rafael López Aliaga de excluirlos del plan de renovación

Nuevo mercado La Parada: cerca de 1,500 comerciantes acusan a Rafael López Aliaga de excluirlos del plan de renovación

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

LEER MÁS
Asesinan a sujeto dentro de una juguería en SJL: cámaras de seguridad registran el preciso momento del ataque

Asesinan a sujeto dentro de una juguería en SJL: cámaras de seguridad registran el preciso momento del ataque

LEER MÁS
Estafan a 36 peruanos con falsa oferta de trabajo en España: pagaron US$1.000 y fueron abandonados en Lima

Estafan a 36 peruanos con falsa oferta de trabajo en España: pagaron US$1.000 y fueron abandonados en Lima

LEER MÁS
Caso Saweto: Poder Judicial ratifica condena de 28 años de cárcel contra madereros que asesinaron a 4 líderes indígenas

Caso Saweto: Poder Judicial ratifica condena de 28 años de cárcel contra madereros que asesinaron a 4 líderes indígenas

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

No, no me resigno, por Las Tejedoras

Cartel de los Soles mantiene operaciones en Dubái, Doha y Teherán, según un informe de inteligencia

Cierran dos carriles de Vía Evitamiento tras rotura de tubería de agua por obras de la Municipalidad de Lima

Sociedad

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Sismo en Perú: epicentro, hora y magnitus de último temblor de hoy 26 de agosto según IGP

Arequipa: revisa horarios y zonas afectadas de corte de luz de hoy según Seal

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota