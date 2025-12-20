Peruano denuncia al Reniec por no permitirle acceder a un DNI tras volver de Estados Unidos | Foto: composición LR/Latina.

El ciudadano peruano Manuel Guillermo Uriarte Collantes (78) denunció públicamente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) luego de que, tras regresar al Perú desde Estados Unidos, se le negara la emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI), pese a haber nacido en el país y contar con partida de nacimiento. Según señaló para Latina, la denegación de este documento lo ha dejado en una situación de vulnerabilidad legal, al punto de ser tratado como extranjero.

“Lo que quería era sacar mi DNI, mi pasaporte, salir del país y volver a ingresar como peruano. Pero me lo impiden: he ido numerosas veces a Reniec, presenté mi partida de nacimiento y fui con testigos. Todo ha sido en vano", señaló y expresó su preocupación frente a los noventa días límites que tiene para permanecer legalmente como cualquier turista foráneo.

El regreso de un extranjero

Uriarte refiere que vivió durante su juventud en el distrito de Jesús María, hasta que a la edad de 13 años emigró con su familia hacia Estados Unidos, donde se estableció durante más de cinco décadas. “Emigré con mis padres y mis hermanos. En ese tiempo nos dieron un pasaporte familiar, no individual, y no existía el DNI para menores de edad”, sostuvo.

Tras la negativa de la Reniec de brindarle el documento, envió misivas a la presidenta de la entidad, Carmen Milagros Velarde, y al presidente de la República, José Jerí, pidiendo ayuda para regularizar su situación legal.

“He enviado cartas explicando mi caso, pero nadie se ha puesto en contacto. También acudí al Defensor del Pueblo y me derivaron a otra funcionaria, pero nunca logré hablar con ella. La burocracia me rebotó de oficina en oficina sin una solución”, expresó.

Además de no poder acceder a su documento de identidad, el adulto mayor denuncia tampoco ser capaz de acceder a una línea telefónica nacional, debido al requisito indispensable del DNI para realizar el trámite.

Su permanencia vence el 30 de enero, por lo que de no conseguir el documento tendrá que regresar a Estados Unidos, sin poder establecerse ni pasar temporadas largas en el país. Uriarte señala nunca haber renunciado a la nacionalidad peruana, pese a que algunos funcionarios le han sugerido que su ciudadanía estadounidense podría representar un problema.

“En ningún momento firmé mi renuncia. Muchos estadounidenses tienen doble nacionalidad. Yo siempre he buscado ejercer mis derechos como peruano, pero lo único que he recibido son trabas y más trabas”, mencionó.

La República intentó comunicarse con el Reniec, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

