El segundo lote de trenes Caltrain, programado para llegar a Lima este sábado 23 de agosto, según el anuncio de la Municipalidad de Lima, fue vandalizado. Según el medio La Encerrona, las unidades tienen asientos rotos y cortados, ventanas rajadas y también sufrieron el robo del cableado que permite el funcionamiento del sistema eléctrico.

La información difundida incluye fotos y videos del estado de los trenes, supuestamente donados por la empresa estadounidense Caltrain. Estas fueron captadas por los ciudadanos de Estados Unidos, quienes forman parte de una comunidad de entusiastas ferroviarios y que expresaron su indignación por el deterioro de los vagones.

Segundo lote de trenes Caltrain fueron vandalizados

La Municipalidad de Lima informó que este sábado 23 de agosto arribarán vagones y locomotoras que complementarán al primer lote que llegó al Perú. Este ferrocarril que llegará a Lima estuvo estacionado en Santa Clara, en California, y no contaría con la seguridad adecuada para evitar que sean maltratados. Incluso, según La Encerrona, un usuario de Reddit confesó que "la pasó bomba" al ingresar a estos trenes durante la noche.

"Considerando que van a ser revendidos y no chatarra, deberían cerrar la puerta sí o sí. No voy a mentir, la pasé bomba anoche explorando este tren. Pero yo sigo la filosofía de 'mira cosas chulas y no dejes rastro' en vez de la de 'roba hasta el último gramo de cobre sin importar el daño'. Si estos son los vagones que piensan vender a Perú, creo que deberían de asegurarlos bien", señala en el comentario.

Asimismo, de acuerdo al medio digital, los ciudadanos estadounidenses encontraron los trenes vandalizados: con asientos manchados, sucios, cortados y hasta sin algunas partes del respaldo, además con ventanas rajadas. En ese sentido, indicaron que ello se debió a la "presión de agua utilizada para limpiar los grafitis de los vagones".

También, indicaron que los vándalos cortaron y robaron los cables de cobre del sistema eléctrico del tren; algunos corresponden al mecanismo que permite la apertura automática de las puertas. Además, encontraron piezas de metal del tren tirados en el suelo, entre los rieles

El estado de los trenes Caltrain de López Aliaga: asientos rotos y ventanas rajadas

