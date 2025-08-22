HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Segundo lote de trenes Caltrain de López Aliaga que llegarán a Lima fueron vandalizados: asientos rotos y ventanas rajadas

Según La Encerrona, los trenes Caltrain gestionados por Rafael López Aliaga, que llegarían este sábado 23 de agosto, presentan un estado de deterioro, con daños en los asientos, las ventanas y el cableado.

Los trenes Caltrain de López Aliaga no contarían con la seguridad adecuada para evitar ser vandalizados, maltratados, según la información expuesta por La Encerrona.
Los trenes Caltrain de López Aliaga no contarían con la seguridad adecuada para evitar ser vandalizados, maltratados, según la información expuesta por La Encerrona. | Foto: composición LR | Andina La Encerrona

El segundo lote de trenes Caltrain, programado para llegar a Lima este sábado 23 de agosto, según el anuncio de la Municipalidad de Lima, fue vandalizado. Según el medio La Encerrona, las unidades tienen asientos rotos y cortados, ventanas rajadas y también sufrieron el robo del cableado que permite el funcionamiento del sistema eléctrico.

La información difundida incluye fotos y videos del estado de los trenes, supuestamente donados por la empresa estadounidense Caltrain. Estas fueron captadas por los ciudadanos de Estados Unidos, quienes forman parte de una comunidad de entusiastas ferroviarios y que expresaron su indignación por el deterioro de los vagones.

PUEDES VER: Trenes Caltrain llegarán los primeros días de julio a Perú: anuncian entrega de vagones y locomotoras de 40 años de antigüedad

lr.pe

Segundo lote de trenes Caltrain fueron vandalizados

La Municipalidad de Lima informó que este sábado 23 de agosto arribarán vagones y locomotoras que complementarán al primer lote que llegó al Perú. Este ferrocarril que llegará a Lima estuvo estacionado en Santa Clara, en California, y no contaría con la seguridad adecuada para evitar que sean maltratados. Incluso, según La Encerrona, un usuario de Reddit confesó que "la pasó bomba" al ingresar a estos trenes durante la noche.

"Considerando que van a ser revendidos y no chatarra, deberían cerrar la puerta sí o sí. No voy a mentir, la pasé bomba anoche explorando este tren. Pero yo sigo la filosofía de 'mira cosas chulas y no dejes rastro' en vez de la de 'roba hasta el último gramo de cobre sin importar el daño'. Si estos son los vagones que piensan vender a Perú, creo que deberían de asegurarlos bien", señala en el comentario.

Asimismo, de acuerdo al medio digital, los ciudadanos estadounidenses encontraron los trenes vandalizados: con asientos manchados, sucios, cortados y hasta sin algunas partes del respaldo, además con ventanas rajadas. En ese sentido, indicaron que ello se debió a la "presión de agua utilizada para limpiar los grafitis de los vagones".

También, indicaron que los vándalos cortaron y robaron los cables de cobre del sistema eléctrico del tren; algunos corresponden al mecanismo que permite la apertura automática de las puertas. Además, encontraron piezas de metal del tren tirados en el suelo, entre los rieles

PUEDES VER: Tren de López Aliaga fue vendido: documentos de Caltrain revelan que no hubo una donación

lr.pe

El estado de los trenes Caltrain de López Aliaga: asientos rotos y ventanas rajadas

Estas son las fotos de La Encerrona que evidencia el estado de los trenes Caltrain:

Cableado cortados en trenes Caltrain.

Cableado cortado en trenes Caltrain. Foto: La Encerrona

Asientos sin respaldo en trenes que serán utilizados para el proyecto del tren Lima-Chosica

Asientos sin respaldo en trenes que serán utilizados para el proyecto del tren Lima-Chosica. Foto: La Encerrona.

Cableado roto y cables de cobre robados de los trenes Caltrain

Cableado roto y cables de cobre robados de los trenes Caltrain. Foto: La Encerrona

Asientos manchados de los trenes supuestamente donados al Perú

Asientos manchados de los trenes supuestamente donados al Perú. Foto: La Encerrona

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Trenes Caltrain donados a la MML circularán por las vías del Ferrocarril Central, a pesar de tener más de 40 años

Trenes Caltrain donados a la MML circularán por las vías del Ferrocarril Central, a pesar de tener más de 40 años

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: Municipalidad de Lima reducirá equipo ferroviario de Caltrain por 'problemas mecánicos'

Tren Lima-Chosica: Municipalidad de Lima reducirá equipo ferroviario de Caltrain por 'problemas mecánicos'

LEER MÁS
Así lucen por dentro los trenes Caltrain donados a la MML que circularán por el Ferrocarril Central, pese a tener más de 40 años

Así lucen por dentro los trenes Caltrain donados a la MML que circularán por el Ferrocarril Central, pese a tener más de 40 años

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

LEER MÁS
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas: alcanzan los 61km/h, según Senamhi

Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas: alcanzan los 61km/h, según Senamhi

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota