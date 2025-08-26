HOYSuscripcion LR Focus

Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Sociedad

Triple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 pasajeros heridos en Estación Angamos en Surquillo

El personal de la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos se encuentra atendiendo la emergencia tras el choque de buses del Metropolitano.

El martes 26 de agosto se reportó un fuerte accidente en la Estación Angamos en el Metropolitano de Lima, luego de que tres unidades chocaran entre sí. Ante lo sucedido, se ha generado una inmensa cola de pasajeros y congestión vehicular en la zona. En tanto, los usuarios afectados han quedado sentados en la vía mientras se realizan las diligencias respectivas y trasladan a los heridos a los centros médicos más cercanos.

El incidente ocurrió en la vía de sur a norte y ha generado que se paralice el tránsito en la zona afectada. En tanto, los pasajeros involucrados han quedado sentados en la vía mientras reciben los primeros auxilios por el personal médico. Al respecto, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao precisó que se activaron los protocolos de emergencia.

Inmensas colas desde estación central a raíz del incidente en la Estación Angamos. Foto: Gabriela Coloma

Inmensas colas desde estación central a raíz del incidente en la Estación Angamos. Foto: Gabriela Coloma

Incidente en la Estación Angamos del Metropolitano de Lima deja heridos y provoca inmensas colas

Debido al accidente de tránsito provocado por el impacto de tres buses del Metropolitano de Lima, se ha desviado a los vehículos que se dirigen hacia la subida de Surquillo mientras se realizan las diligencias. Por tal motivo, se insta a los conductores a tomar precauciones y evitar la vía afectada. Por otro lado, en las estaciones aledañas del servicio de la Autoridad de Transporte Urbano se ha registrado inmensas colas de pasajeros.

Noticia en desarrollo...

