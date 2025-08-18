Josimar Cabrera, pareja de Sheyla Gutiérrez Rosillo, la ciudadana peruana reportada como desaparecida desde el 9 de agosto y hallada sin vida en Estados Unidos el último fin de semana, se encuentra en la mira de la justicia por el caso. Cabrera había llegado al Perú junto a sus tres hijos y actualmente su paradero es desconocido. No obstante, su abogado aseguró que no abandonará el país y que colaborará con las investigaciones.

"En estos momentos se encuentra en territorio peruano". Al ser consultado sobre si saldría del país, respondió: "No. Él va a contribuir con la justicia una vez que las entidades del Estado, ya sea en territorio nacional o en el extranjero, lo llamen para una declaración o algún acto de investigación, él va a acudir", declaró su abogado, Roberto Robles, a Latina.

Josimar Cabrera llega al Perú y fue detenido en el aeropuerto tras denuncia de la familia

El sábado 16 de agosto, Josimar Cabrera llegó al Perú en un vuelo procedente de México, tras haber cruzado la frontera con sus hijos gracias a un salvoconducto. La familia de Sheyla Gutiérrez sospecha de él y lo acusa de haberla maltratado física y psicológicamente en su casa de California, Estados Unidos. Al arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Cabrera fue detenido de inmediato por las autoridades; sin embargo, fue liberado horas después al no existir una denuncia formal por violencia en su contra.

"La familia de la pareja es quien le pone una denuncia en el Perú y ese fue el motivo de su intervención en el aeropuerto, una vez que llega al Perú. Lo dejan en libertad, porque no existe ningún tipo de investigación, ni una orden judicial de detención", explicó su representante legal.

Pareja de Sheyla Gutiérrez solicitará la tenencia de sus hijos

Josimar Cabrera solicitará la tenencia de sus hijos, según informó su abogado Roberto Robles, quien aseguró que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) no notificó al padre que los menores habían sido puestos bajo custodia de sus abuelos maternos, tal como lo indicó la titular de la cartera, Fanny Montellanos.

"Esta defensa ha acompañado al señor Josimar para ver el tema de la tenencia de los menores. Hemos tomado conocimiento que los menores han sido brindados a la familia o a los abuelos maternos. En ese caso, no hemos sido notificados. Vamos a ver los mecanismos procesales que nos permite la norma para poder solicitar la tenencia tanto para el padre o para los abuelos paternos, ya que ellos cuentan con las posibilidades y responsabilidades para cuidar a los tres menores", aseguró el abogado de la pareja de la víctima.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

