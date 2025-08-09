HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Sociedad

Liberan a alcalde Diego Cadillo tras agresión a su pareja en Huaura: juez no halló características de feminicidio pese a pruebas

La Fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva para Cadillo tras agredir a su pareja el 4 de agosto, agresión registrada en cámaras y que dejó lesiones graves. El juez le impuso reglas de conducta y una caución económica de S/6.000.

Alcalde de Medio Mundo, Diego Cadillo, es liberado tras agresión a su pareja
Alcalde de Medio Mundo, Diego Cadillo, es liberado tras agresión a su pareja | Composición LR | TV Perú/Difusión

El alcalde del centro poblado de Medio Mundo, distrito de Végueta (Huaura), Diego Cadillo, será liberado tras la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, que le dictó comparecencia con restricciones. Esto ocurre pese a que la Fiscalía había solicitado nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de feminicidio contra su pareja, agresión ocurrida el 4 de agosto en su domicilio y registrada por cámaras de seguridad.

El funcionario permaneció detenido desde el martes 5 de agosto, tras ser intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, el juez a cargo, Jesús Maicol Asencios Solís, ordenó su liberación bajo reglas de conducta, argumentando que, pese a los hechos presentados por el Ministerio Público, “no se cumplen objetivamente las características del delito de feminicidio o sus agravantes”. El caso continuará en investigación con el imputado en libertad.

PUEDES VER: Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

lr.pe

Diego Cadillo, alcalde de Medio Mundo, es liberado tras agresión a su pareja

La denuncia indica que el alcalde Diego Cadillo arrastró a su pareja por la vivienda y la agredió físicamente, hechos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad y generaron gran indignación en la población. La mujer presenta lesiones graves en diversas partes del cuerpo. La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos Carbajal, visitó la localidad para realizar el seguimiento del caso; sin embargo, el acusado fue liberado.

Según informó el Poder Judicial, los hechos presentados por la Fiscalía no configuran el delito de tentativa de feminicidio y los elementos se encuadran dentro de violencia familiar en la modalidad de lesiones leves. El juez Jesús Maicol Asencios Solís explicó que “el Ministerio Público no precisó un cargo concreto o una imputación específica de feminicidio en su requerimiento, ni identificó estereotipos de género que motivaran la conducta discriminatoria del investigado”.

PUEDES VER: Madre del ‘Monstruo’, cumplirá 36 meses de arresto domiciliario en su casa de Carabayllo

lr.pe
Comunicado de la Corte Superior de Justica de Huaura.

Comunicado de la Corte Superior de Justica de Huaura.

Añadió que, aunque el fiscal mencionó que el motivo fue la rotura de un cerámico, cuestionó si este hecho constituye un estereotipo de sumisión que realmente motivó la violencia o un acto discriminatorio. “Los celos, aunque presentes en la relación, no son un estereotipo de género”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, el juez citó el artículo 108B del Código Penal sobre feminicidio y sus agravantes, concluyendo que “no se cumplen objetivamente las características del delito de feminicidio o sus agravantes”.

Juez dispone reglas de conducta para Diego Cadillo tras agresión a su pareja

Entre las medidas impuestas, Diego Cadillo debe informar en un plazo de 48 horas el domicilio donde permanecerá y no podrá ausentarse de esa localidad sin autorización judicial. Además, está obligado a firmar el libro de control judicial durante los últimos tres días hábiles de cada mes y a asistir a todas las citaciones judiciales y fiscales donde su presencia sea requerida.

Tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de la víctima, sus familiares o testigos, así como comunicarse con ellos por cualquier medio, ya sea teléfono, mensajes o redes sociales. También deberá pagar una caución económica de S/. 6,000 en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se revocará la comparecencia con restricciones y se dictará su internamiento en un centro penitenciario.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La Libertad: detienen a futbolista acusado de asesinar a su pareja en Chepén

La Libertad: detienen a futbolista acusado de asesinar a su pareja en Chepén

LEER MÁS
Adolescente de 16 años asfixia y mata a su prima menor en Brasil: confesó que llevaba tres meses planificando crimen

Adolescente de 16 años asfixia y mata a su prima menor en Brasil: confesó que llevaba tres meses planificando crimen

LEER MÁS
El hombre que mató a su pareja, hijastra y suegra en Paraguay tras salir de prisión: la víctima se enamoró del reo mientras estaba en la cárcel

El hombre que mató a su pareja, hijastra y suegra en Paraguay tras salir de prisión: la víctima se enamoró del reo mientras estaba en la cárcel

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
La trágica muerte de 'Gorrión', empresario y cantante folclórico, que conmocionó a Perú: asesino durmió con su cadáver

La trágica muerte de 'Gorrión', empresario y cantante folclórico, que conmocionó a Perú: asesino durmió con su cadáver

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé es recibida con polladas por vecinos de Ancón: madre del delantero del Real Madrid realizó campañas de ayuda social

Mamá de Kylian Mbappé es recibida con polladas por vecinos de Ancón: madre del delantero del Real Madrid realizó campañas de ayuda social

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Más de S/ 3.000 millones para transformar la olvidada avenida Los Alisos: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

Más de S/ 3.000 millones para transformar la olvidada avenida Los Alisos: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota