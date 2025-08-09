El alcalde del centro poblado de Medio Mundo, distrito de Végueta (Huaura), Diego Cadillo, será liberado tras la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, que le dictó comparecencia con restricciones. Esto ocurre pese a que la Fiscalía había solicitado nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de feminicidio contra su pareja, agresión ocurrida el 4 de agosto en su domicilio y registrada por cámaras de seguridad.

El funcionario permaneció detenido desde el martes 5 de agosto, tras ser intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, el juez a cargo, Jesús Maicol Asencios Solís, ordenó su liberación bajo reglas de conducta, argumentando que, pese a los hechos presentados por el Ministerio Público, “no se cumplen objetivamente las características del delito de feminicidio o sus agravantes”. El caso continuará en investigación con el imputado en libertad.

Diego Cadillo, alcalde de Medio Mundo, es liberado tras agresión a su pareja

La denuncia indica que el alcalde Diego Cadillo arrastró a su pareja por la vivienda y la agredió físicamente, hechos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad y generaron gran indignación en la población. La mujer presenta lesiones graves en diversas partes del cuerpo. La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos Carbajal, visitó la localidad para realizar el seguimiento del caso; sin embargo, el acusado fue liberado.

Según informó el Poder Judicial, los hechos presentados por la Fiscalía no configuran el delito de tentativa de feminicidio y los elementos se encuadran dentro de violencia familiar en la modalidad de lesiones leves. El juez Jesús Maicol Asencios Solís explicó que “el Ministerio Público no precisó un cargo concreto o una imputación específica de feminicidio en su requerimiento, ni identificó estereotipos de género que motivaran la conducta discriminatoria del investigado”.

Comunicado de la Corte Superior de Justica de Huaura.

Añadió que, aunque el fiscal mencionó que el motivo fue la rotura de un cerámico, cuestionó si este hecho constituye un estereotipo de sumisión que realmente motivó la violencia o un acto discriminatorio. “Los celos, aunque presentes en la relación, no son un estereotipo de género”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, el juez citó el artículo 108B del Código Penal sobre feminicidio y sus agravantes, concluyendo que “no se cumplen objetivamente las características del delito de feminicidio o sus agravantes”.

Juez dispone reglas de conducta para Diego Cadillo tras agresión a su pareja

Entre las medidas impuestas, Diego Cadillo debe informar en un plazo de 48 horas el domicilio donde permanecerá y no podrá ausentarse de esa localidad sin autorización judicial. Además, está obligado a firmar el libro de control judicial durante los últimos tres días hábiles de cada mes y a asistir a todas las citaciones judiciales y fiscales donde su presencia sea requerida.

Tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de la víctima, sus familiares o testigos, así como comunicarse con ellos por cualquier medio, ya sea teléfono, mensajes o redes sociales. También deberá pagar una caución económica de S/. 6,000 en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se revocará la comparecencia con restricciones y se dictará su internamiento en un centro penitenciario.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

