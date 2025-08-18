El pasado sábado 16 de agosto, la Policía norteamericana reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Sheyla Gutiérrez, una madre peruana desaparecida en California, Estados Unidos, desde el 9 de agosto. En ese marco, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) viene gestionando la repatriación de restos de Gutiérrez con la Cancillería.

De acuerdo con Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima, la familia recibió la noticia directamente de las autoridades estadounidenses. "La policía nos informó la noche del sábado que habían encontrado a mi hermana. Ahora exigimos que se capture al principal sospechoso de su muerte: Josimar Cabrera [pareja de Sheyla Gutiérrez]", declaró a medios locales.

Caso Sheyla Gutiérrez: MIMP coordina repatriación con Cancillería

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifestó sus condolencias y aseguró que tomaría las medidas correspondientes para apoyar a los familiares de Sheyla Gutiérrez. Así mismo, por medio de la titular Fanny Montellanos, la entidad precisó que se encuentra en coordinaciones con la Cancillería para repatriar los restos de la madre a Perú.

"En primer lugar, darles las debidas condolencias a la familia. Creo que nada que les pueda decir, al papá, la mamá, a la familia, va a mitigar el dolor que pueden sentir. (…) En este momento hay una acción articulada con la Cancillería para repatriación del cuerpo", expresó Montellanos a medios locales.

Menores hijos de Gutiérrez atravesarán por exámenes psicológicos

Cabe recordar que los menores hijos de Gutiérrez se encontraban con su padre Josimar Cabrera, principal sospechoso de la desaparición de la fémina hasta que fueron intervenidos por la Policía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los niños llegaron en un vuelo desde México tras haber cruzado la frontera mediante un salvoconducto.

Al respecto, Fanny Montellanos indicó lo siguiente: "Nosotros hemos coordinado para que los niños pasen por diferentes exámenes, sobre todo psicológicos. Ahora los niños ya están con la familia, con los abuelos maternos". Actualmente, Cabrera se encuentra en libertad, puesto que al momento de su detención no existía una denuncia en su contra.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

