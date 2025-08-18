HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pareja de peruana hallada muerta en EE. UU. fue liberada y permanece con paradero desconocido tras regresar al Perú

Josimar Cabrera, la pareja de la peruana desaparecida y hallada muerta en Estados Unidos, es el principal sospechoso del crimen. El ciudadano fue liberado, pese a que aparecería en un video comprometedor.

El abogado de la pareja de la ciudadana peruana desaparecida y hallada muerta en Estados Unidos aseguró que su patrocinado colaborará con la justicia; sin embargo, el sujeto se encuentra no habido.
El abogado de la pareja de la ciudadana peruana desaparecida y hallada muerta en Estados Unidos aseguró que su patrocinado colaborará con la justicia; sin embargo, el sujeto se encuentra no habido.

La pareja de Sheyla Gutiérrez Rosillo, la ciudadana peruana desaparecida y hallada muerta en Estados Unidos (EE. UU.), llegó al Perú junto a sus hijos, quienes también fueron reportados como desaparecidos. De inmediato, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; sin embargo, horas después, fue liberado al no existir una denuncia formal por violencia. En la actualidad, su paradero es desconocido.

"No ha declarado nada porque no está como calidad de investigado. Únicamente está en calidad de citado. La Policía no ha comentado nada. Será materia de investigación", señaló el abogado Roberto Robles en defensa de Josimar Cabrera, pareja de la víctima, en diálogo con América Televisión.

Ante esta situación, los padres de familia de Sheyla Gutiérrez señalaron que la pareja de su hija, quien sería el principal sospechoso del caso, estaría siendo "protegido" por las autoridades. "Se han dado cuenta como lo protegen. Lo están protegiendo. Su papá es del INPE. De mi hija no se preocupan", declararon los padres.

PUEDES VER: Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

lr.pe

Pareja de peruana desaparecida y hallada muerta en EE.UU., principal sospechoso

La pareja de Gutiérrez llegó al Perú en un vuelo desde México tras haber cruzado la frontera con sus hijos gracias a un salvoconducto. Luego de ello, fue llevado en una patrulla hacia la comisaría del terminal aéreo. Sin embargo, salió de la comisaría sin cargo alguno y evitó responder a la prensa. Su abogado señaló que Cabrera "contribuirá con la justicia" en el marco de las investigaciones sobre la muerte de Sheyla Gutiérrez.

"La familia de la pareja es quien le pone una denuncia en el Perú y ese fue el motivo de su intervención en el aeropuerto, una vez que llega al Perú. Lo dejan en libertad, porque no existe ningún tipo de investigación, ni una orden judicial de detención. En este momento se encuentra en territorio peruano. Él va a contribuir con la justicia, una vez que las entidades del Estado, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero, lo llamen para una declaración o un tipo de acto de investigación, él acudirá", declaró el letrado de Cabrera en Latina Televisión.

Cabe señalar que, el ciudadano, pareja de la víctima, aparece en un video que grabó las cámaras de seguridad de los exteriores de su vivienda, en donde aparecería arrastrando un bulto. Ante ello, su abogado declaró lo siguiente: "El video no tiene una hora ni fecha cierta. En el video no se establece que sea él. Eso tiene que pasar por una pericia antropológica y es un video recortado que no nos precisa que hay antes y que hay después".

Familia de peruana hallada muerta en Estados Unidos pide repatriar sus restos

Los seres queridos de Sheyla Gutiérrez piden a las autoridades que repatrien los restos de su familiar tras ser encontrada desaparecida y hallada fallecida en Estados Unidos (EE.UU). Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que se realizan las coordinaciones necesarias con la Cancillería para garantizar el retorno de su cuerpo al Perú.

"Hay una acción articulada con la Cancillería para la repatriación del cuerpo. Nosotros hemos coordinado para que los niños pasen por diferentes exámenes, sobre todo psicológicos. Ahora los niños ya están con la familia, con los abuelos maternos", declaró la ministra Fanny Montellano ante la prensa.

PUEDES VER: Hallan restos de profesora desaparecida en casa de su expareja: "El sistema de búsqueda de la policía está fallando"

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

