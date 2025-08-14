HOYSuscripcion LR Focus

Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Sociedad

Peruana y sus 3 hijos se encuentran desaparecidos en Estados Unidos tras denunciar maltratos por su pareja

La pareja de la peruana desaparecida informó a su suegra que su conviviente había sido detenida por Migraciones. Sin embargo, no habría ningún reporte en el ICE y el sujeto aparecería en un video arrastrando un bulto.

Sheyla Gutierrez Rocillo denunció ser víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja, según su madre.
Sheyla Gutierrez Rocillo denunció ser víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja, según su madre. | Foto: composición LR | Latina TV

Una madre de familia denuncia que su hija, Sheyla Gutierrez Rocillo, ciudadana peruana, y sus tres niños se encuentran desaparecidos en Estados Unidos, donde residen desde el 2023. Según la mamá, era víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja, y contó que el sábado 9 de agosto sostuvo por última vez una videollamada con su hija. Durante esta comunicación, le informó que interpondría una denuncia en contra de su pareja, Josimar Cabrera Cornejo por maltrato.

"Conversé con los dos el último sábado, para decirles que no podían continuar así. Yo le dije al padre: “Josimar, si tú dices que amas a mi hija y a tus hijos, cambia por el bien de ellos”. Ella me contaba que él los maltrataba, les pegaba. Me enteré de que él le había metido una cachetada al bebé cuando estaba más chiquito. Ella me dijo: “Mamá, ya no aguanto más. Hoy sábado voy a poner la denuncia”. Él no decía nada, pero la miraba con cara de bravo. Luego, escuché que le dijo: “No pongas la denuncia, me vas a perjudicar”", declaró la madre en diálogo con Latina Televisión.

"Ella le decía: “No cambias Josimar, tú me sigues hostigando, maltratando, psicológicamente, yo ya no aguanto más”. Yo hice una videollamada, los vi a los dos. Me dijo: “Ya mamita, voy a sacar a los bebés a dar una vuelta al parque, vamos a comer y los voy a dejar”. De ahí, nunca más la vi", lamentó.

PUEDES VER: Encuentran con vida a adolescente desaparecida casi un año en Carolina del Norte: arrestan a acusado de secuestro y violación

lr.pe

Peruana y sus 3 hijos se encuentran desaparecidos en Estados Unidos

La madre de Sheyla, Helga Rocillo, informó que trató de comunicarse con su hija, pero ella no le contesta las llamadas ni los mensajes. Asimismo, señaló que el padre de sus nietos le indicó que fue detenida por Migraciones debido a su estado legal en el país. Sin embargo, según Latina, el hombre habría sido grabado en los exteriores de su vivienda. En estas imágenes se le observaría arrastrar un bulto.

"Al día siguiente le escribo qué pasó hija, la volví a llamar y no me contestaba. Hasta la fecha, nada. Yo solo sé que él se los ha llevado. Él ha mentido que estaba en Migraciones con los bebes y es mentira porque Migraciones no atiende domingo. A él le toca su cita en septiembre. Él ha mentido", declaró.

"Él tiene dos teléfonos y no me contesta. Me escribió: 'Señora estoy en Migraciones con los bebes. Hoy es mi cita, pero a su hija se la llevó Migraciones'. No hay ningún reporte en el ICE. Si ella estuviera deportada, ya me hubiese llamado", agregó.

PUEDES VER: Hallan cuerpo de mujer en basurero tras 51 días desaparecida en Illinois: acusado niega cargos y familia exige justicia con ley

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

